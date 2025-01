Definen las presidencias en el Órgano Judicial y el TCP con tensiones entre magistrados electos y prorrogados

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El ministro de Justicia, César Siles, participó en el inicio del año judicial en el TCP. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

TCP ratifica a Hurtado como su presidente y abre el año judicial sin la presencia de los magistrados electos; los siete magistrados electos del TSJ deciden que los autoprorrogados no participen de Sala Plena; y, líder de Demócratas propone a la oposición designe candidatos destacados de cada región. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TCP ratifica a Hurtado como su presidente y abre el año judicial sin la presencia de los magistrados electos

En un acto marcado por la ausencia de los magistrados electos el 15 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio inicio al año judicial y los magistrados prorrogados ratificaron a Gonzalo Hurtado como presidente de esa máxima instancia constitucional. Hurtado continuará al frente de esa instancia tras imponerse en la votación con el apoyo de los otros magistrados “autoprorrogados” que son mayoría en sala plena. En el acto de apertura del año judicial, estuvo presente el ministro de Justicia, César Siles, quien representó al Gobierno y el procurador general del Estado, Ricardo Condori. El acto se desarrolló a puertas cerradas y marcó las tensiones internas entre los recientemente electos magistrados y los “autoprorrogados” dentro del Constitucional. Los electos buscan mecanismos legales para dejar fuera a los “autoprorrogados».

– Los siete magistrados electos del TSJ deciden que los autoprorrogados no participen de Sala Plena

Los siete magistrados electos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidieron el lunes que los dos magistrados autoprorrogados no participen de la Sala Plena. El presidente de esa instancia judicial, Romer Saucedo, indicó que están dando cumplimiento al compromiso que hicieron con la población boliviana y que el tema pasa por un análisis legal. “Sala Plena ha tomado una postura en relación a ello, de manera clara, hay que decirlo que ellos (autoprorrogados) no tendrían que participar en la Sala Plena, donde nosotros hemos conformado presidencia, decanatura y estamos tratando otros temas más. Entonces, hemos cumplido con el compromiso del pueblo boliviano de que ellos no participen”, afirmó la autoridad. Precisó que los siete jueces electos abordarán la postura de fondo que sumirán con los magistrados que alargaron sus cargos.

– Consejo de la Magistratura designa a Manuel Baptista como presidente de la institución del Órgano Judicial

La primera Sala Plena del Consejo de la Magistratura (CM), designó como presidente a Manuel Baptista Espinoza, como decana a Gabriela Paula Araoz López y como consejero a Carlos Spencer Arancibia. El presidente del CM señaló que el objetivo es operativizar el trabajo pues cada consejero tiene una tarea asignada de acuerdo con la normativa vigente. “Tenemos bastantes proyectos para realizar, primero por responsabilidad, recibimos el trabajo realizado por las anteriores autoridades para evaluar lo que se hizo, rescatar lo mejor y mejorar lo que se ha venido trabajando”, afirmó. En Sala Plena además determinaron el periodo de un año para Presidencia y Decanatura, en esta ocasión por unanimidad las autoridades determinaron ambos cargos de acuerdo con la cantidad de votos que ingresaron como autoridades al cargo.

– El magistrado Richard Méndez asume presidencia del Tribunal Agroambiental y anuncia que trabajarán en temas «pendientes» como la contaminación minera

El nuevo presidente del Tribunal Agroambiental (TA), Richard Cristhian Méndez, fue designado este lunes como presidente de esa instancia judicial, quien anunció que trabajarán en la prevención ambiental y que entre los temas pendientes en esa instancia judicial están la contaminación por la actividad minera, que principalmente hace uso del mercurio. Enfatizó que se enfocarán en la protección a la biodiversidad y los recursos naturales. “De esta parte a la fecha, tenemos que trabajar con prevención ambiental desde la jurisdicción agroambiental, es un tema pendiente no sólo en la amazonía boliviana, sino también en la contaminación por la actividad minera en los lechos de los ríos y la contaminación por mercurio, que son temas de vital importancia para nuestra jurisdicción agroambiental”, afirmó el magistrado chuquisaqueño.

– Líder de Demócratas propone a la oposición designe candidatos destacados de cada región

El exgobernador de Santa Cruz y líder del partido Demócratas, Rubén Costas, planteó la necesidad de que la oposición priorice la elección de las mejores mujeres y hombres de cada región como candidatos a diputados y senadores, con el objetivo de garantizar una representación de calidad en la Asamblea Legislativa. “Mi propuesta para el bloque opositor es que las mejores mujeres y hombres sean seleccionados desde las regiones. Personas trabajadoras, honorables y reconocidas. ¿Por qué no puede postular un Carlos Hugo Molina, conocido, capaz y honesto? ¿Por qué no pueden ser candidatos a diputadas personas como Paula Peña o María Belén?”, expresó Costas en el programa radial La Hora Pico que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Tuto Quiroga, Rodrigo Paz y Branko Marinkovic asistirán al congreso nacional de Demócratas en Santa Cruz

El líder del partido Demócratas y exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, confirmó la presencia de figuras políticas como Jorge “Tuto” Quiroga, Rodrigo Paz y Branko Marinkovic en el congreso nacional de los Demócratas, que se realizará el próximo 11 de enero. En una entrevista con el programa radial La Hora Pico, Costas explicó que este evento tiene un propósito, en el marco de su estatuto, trabajar en la búsqueda de consensos entre los liderazgos nacionales. «El Congreso nos dará la potestad para que el comité político nacional busque la convergencia de liderazgos y el consenso necesario para enfrentar los desafíos del país», afirmó. Además de los candidatos presidenciales, se espera la participación de 300 representantes de la institucionalidad cruceña, 400 delegados del partido y 100 jóvenes de la Universidad Gabriel René Moreno.

– El Gobierno mantendrá el tipo de cambio del dólar para evitar una ‘crisis económica’

El Gobierno, a través del viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, reiteró su posición de no ajustar el tipo de cambio del dólar. La tasa se ha mantenido estable en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra desde 2011, con el objetivo de evitar un «escenario catastrófico». Morales explicó que la devaluación del boliviano o un incremento del tipo de cambio podría generar un impacto negativo significativo en la economía del país. “Entrar a un proceso de devaluación podría crear un escenario mucho más catastrófico en nuestra economía,” señaló. En 2023, el precio de la divisa en mercados no regulados alcanzó un pico de Bs 15. Por ello, el Banco Central de Bolivia (BCB) implementó medidas como la venta directa de dólares y la inyección de $us 723 millones al sistema financiero y al sector privado en 2024, para disminuir la demanda.

– Marcelo Claure y Harvard impulsan una agenda para enfrentar la crisis económica en Bolivia

El empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure, en alianza con el Growth Lab de la Universidad de Harvard, ha lanzado una ambiciosa iniciativa de investigación destinada a diagnosticar los desafíos económicos de Bolivia y proponer estrategias para un crecimiento sostenible e inclusivo. La iniciativa, busca abordar los problemas económicos, sociales e institucionales del país. El proyecto contará con el liderazgo de Ricardo Hausmann, director del Growth Lab, quien tiene una destacada trayectoria en el desarrollo de metodologías innovadoras en complejidad económica y diagnóstico de crecimiento. Hausmann trabajará junto a un equipo que incluye al analista financiero boliviano Jaime Dunn, cuya experiencia será clave para el diseño de políticas públicas y estrategias de transformación económica.

– Más sectores se suman a la marcha del 13 de enero contra disposición del PGE

La marcha programada para el 13 de enero en rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) suma cada vez más sectores. Toño Siñani, dirigente gremial y de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), confirmó que además de su sector, se unirán transportistas, panificadores y jubilados, entre otros. “Compañeros del transporte pesado, panificadores que enfrentan problemas por el precio de la harina, y conamypes (micro y pequeños empresarios), que han tenido que cerrar sus pequeñas empresas”, detalló. El dirigente señaló que la medida afecta directamente al bolsillo de los gremiales y cuestionó que se busque decomisar alimentos a quienes trabajan en condiciones adversas. “Nosotros pedimos la anulación directa de esta disposición que atenta contra nuestra economía”, expresó.

– Caso Trata: comisión de fiscales determinará ampliar o no pesquisa contra ministro Del Castillo y fiscal Gutiérrez

Sobre la solicitud de ampliación del caso trata de personas, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló el lunes que la comisión de fiscales de Tarija determinará si corresponde o no incluir en la investigación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez. La autoridad confirmó que existe una solicitud de ampliación de la investigación por parte de la presunta víctima en contra de dos personas y reiteró que esta será evaluada por la comisión de fiscales. “Dentro de (mis) facultades está pedir los informes correspondientes, el pedir el informe por qué hasta la fecha no se ha ejecutado una orden de aprehensión, la cual fue librada antes que mi persona asuma como fiscal general del Estado”, dijo. “Como Ministerio Público no vamos a dejar que se desvíe la investigación principal”, enfatizó.