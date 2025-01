El TSE analiza dos propuestas para el conteo rápido en las elecciones y manda una ley a la ALP para que el debate sea obligatorio

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz.

TSE presentará dos propuestas en la «cumbre por las elecciones» para aplicar el sistema de resultados preliminares; Tuto respalda depuración del padrón electoral y exige garantías para el voto en el exterior; y, economistas: Calificación negativa de Fitch muestra deterioro de la economía y dificultad para acceder a créditos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE presentará dos propuestas en la «cumbre por las elecciones» para aplicar el sistema de resultados preliminares

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Avila señaló este sábado que presentarán dos propuestas en la «cumbre por la democracia» para llevar adelante la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025. «Tenemos el compromiso de que en esta elección general se utilice el sistema TREP. Una propuesta es que el Tribunal Electoral lleve un sistema propio, la segunda propuesta es que se contrate una empresa especializada, así como lo hacen varios órganos de Latinoamérica», dijo el vocal. Mediante este sistema, el vocal explicó que desde el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) buscan dar «seguridad, trasparencia y certeza» a la población boliviana que esperará los resultados preliminares de las elecciones.

– Ley de Debate Obligatorio que plantea el TSE contempla no asignar presupuesto de campaña a candidatos que no participen

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio para que los electores voten mejor informados. El documento contempla que los candidatos que no se presenten a este encuentro político no podrán acceder a los recursos económicos para propaganda política. En el artículo 137, parágrafo IV, el documento señala que “las candidatas y candidatos que incumplan con la obligación de participar de los debates serán sancionados con la suspensión de la subvención del fortalecimiento público en periodo electoral, previsto por el art. 73 de la Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018 de Organizaciones Políticas”. El proyecto de ley tiene como finalidad obtener información sobre el programa de Gobierno de los candidatos presidenciales.

– «El MAS está tan dividido que podría tener hasta tres candidatos», asegura Doria Medina

El líder de Unidad Nacional y empresario, Samuel Doria Medina, observó la división interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegurando que el partido oficialista está tan fragmentado que podría presentar hasta tres candidatos en las elecciones generales de agosto. “El MAS está tan dividido que es probable que veamos hasta tres candidatos compitiendo entre ellos. Se están destruyendo mutuamente, y lo más preocupante es que, en medio de estas peleas internas, han abandonado sus responsabilidades de gobierno. Han dejado a Bolivia a la deriva, y la población es quien paga las consecuencias”, afirmó el líder político en entrevista con DTV en la ciudad de Santa Cruz. Doria Medina responsabilizó directamente a Evo Morales y al presidente Luis Arce por la actual situación del país.

– Tuto respalda depuración del padrón electoral y exige garantías para el voto en el exterior

El precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga expresó su apoyo a las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien destacó la colaboración de las universidades en el proceso de depuración del padrón electoral. Destacó que contar con un padrón electoral confiable es clave para garantizar la transparencia y legitimidad de los próximos comicios generales. “El padrón electoral es la columna vertebral de la democracia. Sin un registro limpio y confiable, se debilita la credibilidad del proceso electoral”, afirmó Quiroga, destacando que la participación de las universidades en este proceso aporta un enfoque técnico y riguroso que fortalece la institucionalidad democrática. El expresidente también expresó su preocupación por las limitaciones presupuestarias del TSE.

– Economistas: Calificación negativa de Fitch muestra deterioro de la economía y dificultad para acceder a créditos

Tras la reducción de la calificación crediticia de “CCC-” de la Fitch Rating, especialistas coincidieron que ese reporte muestra el deterioro de la economía de Bolivia y el desgaste del modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS). Advierten que será difícil acceder a créditos internacionales. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, , señaló que era de esperarse que las calificadoras internacionales reduzcan la calificación al país, tomando en cuenta los diversos factores macroeconómicos negativos que se registraron la gestión pasada. “Esta situación es la crónica de una muerte anunciada que tiende a empeorar, más en un año electoral. Van a continuar los problemas como la escasez de carburante, falta de divisas, una inflación que físicamente es moderada, pero en los hechos es galopante”, afirmó.

– Gobierno asegura que Bolivia es solvente y la prueba son los créditos multilaterales

La calificación de Fitch Ratings a la baja de CCC a CCC- no toma en cuenta diversos indicadores de la economía boliviana y, como no ocurrió en informes anteriores, excluyó de sus reportes el riesgo de no pago de la deuda externa, porque Bolivia demostró su equívoco al honrar su deuda en plazos y montos, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. «Seguimos honrando el servicio de la deuda externa de manera correcta y puntual, y ese es un elemento que no refleja exactamente Fitch. En los anteriores informes siempre decían que íbamos a entrar en una situación de impago ¿cuántos informes de Fitch? yo tenía que refutar», explicó y reiteró que el problema no es la insolvencia, sino la iliquidez. Una prueba de esta situación, explicó en una conferencia de prensa, es la aprobación por parte de organismos internacionales de créditos.

– Gobierno descarta derogar la disposición del PGE 2025 que fija la confiscación de productos

El Gobierno descartó este sábado derogar la disposición séptima adicional del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece la confiscación de productos a quienes suban los precios y que para las instituciones estatales sea considerado agio y especulación. «Cuando se plantea que la norma sea derogada, abrogada o modificada es un pedido imposible de atender toda vez que el Ejecutivo por Constitución no puede modificar, no puede abrogar, no puede dejar sin efecto una disposición normativa que viene de una ley, por lo tanto, es un pedido que no se puede atender», afirmó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. Un ampliado multisectorial, en el que participaron gremiales, productores, agroindustriales y transportistas, determinó convocar a una marcha el 10 de febrero exigiendo la anulación de esa disposición.

– En un mes se triplicará la demanda de diésel por labores de cosecha y siembra en provincias cruceñas, advierten pequeños productores

El presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, señaló que esperan un abastecimiento de diésel oportuno para impulsar las labores agrícolas, tomando en cuenta que la demanda en las provincias se triplicará dentro de un mes debido a que coincidirán los periodos de cosecha de verano y el inicio de la siembra de invierno. Barrientos explicó que se viene una cosecha temprana y escalonada para quienes iniciaron labores de siembra en noviembre y también los productores ya empezarán a trabajar los suelos para la siembra de verano, en donde predominan cultivos de rotación. “El invierno y el verano se juntan, entonces el consumo combustible es triple. A pesar de todo esto, el agricultor está trabajando, está produciendo para que no falte el alimento para los bolivianos”, señaló el dirigente.

– Ministro Veliz atribuye denuncias a «libreto político» del evismo y desafía a que le investiguen

El ministro de Educación, Omar Veliz, se pronunció este sábado sobre las denuncias en su contra por nepotismo y uso indebido de bienes del Estado, por las que el Viceministerio de Transparencia abrió una investigación. En su primera aparición pública luego del anuncio de las pesquisas en su contra, en una conferencia de prensa en La Paz, Veliz desafió a que lo investiguen y comprueben si cometió los delitos que le atribuyen. “Si es que hubiese irregularidades que se investigue, yo estoy de acuerdo, pero desmiento que habría hecho una venta de un ítem, no me caracterizo de eso. No estoy de acuerdo con las acusaciones que se me hacen”, señaló Veliz. Aseguró que las denuncias en su contra responden a un «libreto político» impulsado por afines al expresidente Evo Morales.

– Justicia niega acción de libertad al secretario municipal de Resiliencia por el caso Bajo Llojeta

El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de La Paz, Juan Pablo Palma, continúa enfrentando problemas legales tras ser imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves en el caso de la mazamorra ocurrida en Bajo Llojeta. Amparo Morales, directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, informó que La acción de libertad interpuesto a su favor fue denegada por la justicia. El argumento principal era que, al estar delicado de salud, la vida de Palma estaría en riesgo debido a su estado de salud. Palma fue aprehendido el pasado miércoles, señalado como responsable por el deslizamiento de mazamorra ocurrido el 23 de noviembre de 2024 en Bajo Llojeta. Tras su detención, su estado de salud llevó a que sea internado en el Hospital Obrero, donde aún permanece.