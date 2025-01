EL TSE pide un acuerdo para salvaguardar las elecciones nacionales y pide a la ALP una solución a las judiciales

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE confirma comicios generales para el 10 de agosto y pide dólares para la votación en el exterior; analista afirma que con los autoprorrogados aún en funciones las elecciones generales corren riesgo¸y, senador del MAS evista afirma que Morales debe aclarar ante la justicia las denuncias que pesan en su contra. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE confirma comicios generales para el 10 de agosto y pide dólares para la votación en el exterior

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó la mañana de este viernes su informe de gestión y rendición pública de cuentas de la gestión 2024. Con el acto, el ente electoral, además, inauguró el año electoral 2025, en el que se llevarán a cabo las elecciones generales. En la ocasión, el presidente de la institución, Óscar Hassenteufel, señaló que los comicios presidenciales se realizarán el 10 de agosto de 2025 y que la convocatoria debe publicarse en un plazo no mayor al 10 de abril. Agregó que, para este año, además, se deben llevar a cabo las elecciones judiciales complementarias, de manera que exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar el proceso de preselección de candidatos para evitar que este proceso se «superponga» con los comicios generales.

https://eju.tv/2025/01/tse-presenta-su-informe-de-gestion-e-inaugura-el-ano-electoral-2025-transmision-en-vivo/

– TSE dice que en el primer semestre del año se cerrará el ciclo de regularización de partidos políticos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló este viernes que en el primer trimestre de esta gestión se cerrará el ciclo de regulación de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas sobre la renovación de directivas y adecuación de sus estatutos. “La salud de la democracia depende en gran medida de la vitalidad de dichas organizaciones, por ello, el TSE otorgó varios plazos para que las organizaciones políticas actualicen sus directivas y adecuen sus normas estatutarias a la Ley 1096”, mencionó. Recordó que en 2024 se emitieron dos resoluciones para que las organizaciones políticas de alcance nacional, departamental y regional convoquen, realicen y obtengan el registro de sus eventos partidarios destinados a la elección, renovación de su directiva o adecuación de sus estatutos.

https://eju.tv/2025/01/tse-dice-que-en-el-primer-semestre-del-ano-se-cerrara-el-ciclo-de-regularizacion-de-partidos-politicos/

– Analista afirma que con los autoprorrogados aún en funciones las elecciones generales corren riesgo

El analista político Vladimir Peña advirtió a los partidos de la oposición que de nada sirve proclamar candidatos, o efectuar alianzas rumbo a las elecciones generales del 2025, si los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúan en funciones y pueden volcar la balanza a favor de Luis Arce Catacora, como lo hicieron durante todo este tiempo con la emisión de sentencias favorables a los intereses de la gestión gubernamental actual. Peña recordó que en las elecciones judiciales solamente se eligieron cuatro de los nueve miembros de ese tribunal de control constitucional y que, al tener mayoría con los cinco prorrogados, las condiciones no son propicias para efectuar unos comicios presidenciales transparentes; en consecuencia, instó a los líderes de oposición a asumir acciones.

https://eju.tv/2025/01/analista-afirma-que-con-los-autoprorrogados-aun-en-funciones-las-elecciones-generales-corren-riesgo/

– Senador del MAS evista afirma que Morales debe aclarar ante la justicia las denuncias que pesan en su contra

El senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Pedro Vargas Fernández, sugirió este viernes a su líder, el expresidente Evo Morales Ayma, responder ante la justicia por las acusaciones en su contra, para frenar la presunta persecución política del gobierno de Luis Arce Catacora que aprovecha su resistencia a comparecer ante el Ministerio Público de Tarija sobre el presunto delito de trata de personas, para confinarlo en el trópico de Cochabamba. “Como senador lucho por su libertad, porque él necesita estar libre, no estar perseguido por el gobierno; pero, como persona, si él ha cometido esos errores, él ya debería aclarar las cosas ante la población y no estar teniendo a la organización ahí con algunos pretextos de que lo podemos defender; como persona él seguramente sabe qué es lo que pasó y debe defender ante la justicia”, aseveró.

https://eju.tv/2025/01/senador-del-mas-evista-afirma-que-morales-debe-aclarar-ante-la-justicia-las-denuncias-que-pesan-en-su-contra/#google_vignette

– Ruiz: Elección del nuevo presidente de TSJ no considerará el porcentaje de votación en las judiciales

La reciente posesionada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, señaló que en la elección del nuevo presidente de esa máxima instancia judicial no se considerará la cantidad de votos ni el porcentaje de votación, sino su capacidad de trabajar con todos los magistrados. El jueves, el presidente Luis Arce posesionó a los magistrados y consejeros electos en los comicios judiciales del 15 de diciembre. Ruiz indicó que los nuevos magistrados del TSJ ya tuvieron una reunión previa a la primera sala plena programada para el lunes 6, evento en el que se prevé la elección del nuevo presidente y además tratar el tema de los magistrados “autoprorrogados”. “Vamos a considerar la capacidad e idoneidad de la persona, la capacidad de trabajar en conjunto con los demás magistrados”, señaló Ruiz.

https://eju.tv/2025/01/ruiz-eleccion-del-nuevo-presidente-de-tsj-no-considerara-el-porcentaje-de-votacion-en-las-judiciales/

– A diciembre de 2024, del 100% de las RIN, solo 2,4% son divisas de libre disponibilidad

De acuerdo con un boletín del Banco Central de Bolivia (BCB), del 100% de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que llegaron a $us 1.976,5 a finales de diciembre de 2024, solo el 2,4% representa la cantidad de divisas de libre disponibilidad, es decir, billetes en físico. La información señala que el país cerró la gestión pasada con una disponibilidad de $us 46,8, millones lo que representa una disminución de $us 100 millones en comparación con el mes de noviembre. Las divisas, aclara el BCB, incluyen “fondos vista fondos plazo; billetes y monedas y títulos y valores extranjeros”. Si bien la mayoría de las divisas corresponde a dólares, también se toma en cuenta los euros, yenes, y otras monedas con las cuales se pueden realizar operaciones en el mercado extranjero.

https://eju.tv/2025/01/a-diciembre-de-2024-del-100-de-las-rin-solo-24-son-divisas-de-libre-disponibilidad/

– Analista ve «fracaso» de la Ley del Oro: No fortaleció las RIN ni aumentó el volumen

Luego de la publicación de la última estadística de las Reservas Internacionales Netas (RIN) de 2024, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero Torrejón, aseguró que la Ley 1503 del Oro «ha fracasado», ya que no fortaleció las reservas ni aumentó el volumen del metal administrado por el Banco Central de Bolivia (BCB). «La Ley del Oro ha fracasado en sus objetivos, no se ha fortalecido nuestras RIN, sólo se han mantenido algo estables y crecientes por el aumento del valor de nuestras reservas de oro, pero no así por su volumen, más bien, desde la implementación de esta normativa (5 de mayo de 2023) nuestro oro estatal ha caído en 47%, y en este último año, en vez de aumentar nuestras reservas de oro, se han reducido drásticamente», opinó Romero.

https://eju.tv/2025/01/analista-ve-fracaso-de-la-ley-del-oro-no-fortalecio-las-rin-ni-aumento-el-volumen/

– YPFB asegura que la distribución de combustible es normal

El presidente ejecutivo de la estatal petrolera Armin Dorgathen mencionó que las filas se deben a una sobredemanda de la población. Son 7 millones de litros que diariamente se despachan desde las plantas a los surtidores a nivel nacional. Dorgathen informó que los despachos son de acuerdo con la programación. “En el tema de gasolina y diésel hoy estamos abasteciendo de manera normal el mercado (…). Estamos despachando más de 2 millones de litros de cada producto en el departamento de Santa Cruz y más de 7 millones (de litros) a nivel nacional”, afirmó. Según el reporte que les habría brindado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), había filas de 10 o 15 vehículos. Sin embargo, desde días previos a la Navidad en Cochabamba cientos de vehículos estaban apostados cerca a los surtidores para conseguir gasolina o diésel.

https://eju.tv/2025/01/ypfb-asegura-que-la-distribucion-de-combustible-es-normal/

– Viceministro Silva reconoce que falta de dólares “es uno de los factores” para subida de precios, pero asegura que no es la única razón

La disposición séptima del Presupuesto General del Estado -que habla de controles, fiscalización y decomiso de productos- ha generado cuestionamientos en diferentes sectores que manifiestan su preocupación ante una eventual confiscación de su mercadería en caso de que se considere que se está cometiendo especulación y se eleven los precios. Gremiales y un economista señalan que es la escasez de dólares y su cotización paralela están entre las causantes de que se genere la subida de los costos. Ante ello, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, respondió que han sido varios factores que hay que tomar como la sequía, crisis global, inflación importada, inundaciones, incendios, el diésel, pero admitió que también está el tema del dólar y el contrabando.

https://eju.tv/2025/01/viceministro-silva-reconoce-que-falta-de-dolares-es-uno-de-los-factores-para-subida-de-precios-pero-asegura-que-no-es-la-unica-razon/

– Panaderos exigen subir el pan a 70 centavos o 1,20 si ya no les subvencionan la harina

Los panificadores exigen que el precio unitario del pan suba a 70 centavos, o 1,20 si dejan de recibir la harina a precio subvencionado por el Gobierno. «El incremento va a ser regionalizado, pedimos un precio unitario a nivel nacional: en La Paz, Beni, Cochabamba y Oruro pedimos subir a 70 centavos con subvención o 1,20 sin subvención», declaró el secretario ejecutivo de los panificadores de Bolivia, Rubén Ríos. El dirigente del sector aseguró que la harina que les entrega el Gobierno a precio preferencial no abastece para cubrir la demanda, por lo que deben aprovisionarse en el mercado común, donde el producto se comercializa a 300 bolivianos, junto con el resto de los ingredientes que sufrieron un incremento. El secretario de los panificadores detalló que el incremento del producto tendrá efecto inmediato.

https://eju.tv/2025/01/panaderos-exigen-subir-el-pan-a-70-centavos-o-120-si-ya-no-les-subvencionan-la-harina/