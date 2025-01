Exministro Lima contradice al TSE y dice que se pueden efectuar dos elecciones en un año

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El exministro de Justicia Ivàn Lima. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

Se pueden realizar dos elecciones en un mismo año, asegura Iván Lima; Cindy Saraí reaparece y apunta a Del Castillo: «Me dijo tenemos el caso cerrado, necesitamos que le cambies el apellido a tu hija»; y, Bolivia tiene 4,5 TCF de reservas probadas de gas natural, según la certificación al 31 de diciembre de 2023. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Se pueden realizar dos elecciones en un mismo año, asegura Iván Lima

El exministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que es posible organizar más de una elección en un mismo año, incluyendo una nueva elección judicial en 2025, sin que esto interfiera con las elecciones generales ya programadas para ese periodo. Lima explicó que no existe una prohibición legal que impida esta situación y que el país ya ha enfrentado procesos simultáneos, como elecciones nacionales y referendos. En una entrevista con La Hora Pico, Lima mencionó: “Puede haber más de dos elecciones por año. Inclusive se ha votado para elecciones nacionales y un referendo. Hay muchos problemas en la vida del país, no hay prohibición para que haya dos elecciones”, manifestó la exautoridad.

– Acusación contra Suárez: Fiscalía de Santa Cruz afirma que hay “indicios suficientes” por el delito de usurpación de funciones

El fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, afirmó el martes que se tienen los “indicios suficientes” para la imputación contra el vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Camacho, por el delito de usurpación de funciones por el caso denominado «Notaría de Gobierno”, en el que refiere a que él pudo haber llevado un documento oficial de la Gobernación cruceña hasta la cárcel de Chonchocoro, donde está detenido el líder cruceño, para que estampe su firma. “Será la fiscal asignada al caso que dirija las investigaciones correspondientes. Los antecedentes del caso están referidos a un instrumento de poder que fue efectuado ante una notaría de la Gobernación de Santa Cruz.

– Exministro Lima critica el bajo rendimiento legislativo y la crisis institucional en Bolivia

El exministro de Justicia, Iván Lima, arremetió contra los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuestionando su eficiencia durante los últimos cuatro años. Afirmó que, pese a recibir mil millones de bolivianos en ese periodo, solo se aprobaron 300 leyes, la mayoría relacionadas con temas administrativos y declarativos. “En cuatro años han recibido mil millones de bolivianos y no han emitido ni 300 leyes. La mayor parte son leyes administrativas, créditos internacionales o leyes declarativas, que representan el 76% del total. Las leyes de mayor trascendencia, como la del oro, las elecciones judiciales o el censo, solo se lograron por presión social”, afirmó Lima en entrevista con el programa radial La Hora Pico.

– Cindy Saraí reaparece y apunta a Del Castillo: «Me dijo tenemos el caso cerrado, necesitamos que le cambies el apellido a tu hija»

Cindy Saraí Vargas Pozo, la joven con quien Evo Morales supuestamente tuvo una hija cuando ella era menor de edad, reapareció la noche del lunes 30 de diciembre para conceder una entrevista en la que apuntó contra el ministro Eduardo del Castillo, a quien acusó de presionarla para cambiar el apellido de su primogénita. «Yo soy Cindy Saraí Vargas Pozo y he sido y sigo siendo victimizada por el anterior gobierno y este Gobierno, he sufrido todos los efectos colaterales del poder», fueron las palabras con que la joven comenzó la entrevista al canal de noticias DNews, en la que, pese a la pregunta de quién es el padre de su hija y si mantuvo una relación con Morales, eludió dar respuesta concreta y acusó a Del Castillo.

– Posesionan a Mauricio Arevey como nuevo presidente de Ende Corporación

La nueva autoridad es ingeniero electromecánicoespecializado en gestión de proyectos y generación de energía, con 16 años de experiencia en el sector de energía eléctrica, oíl & gas, tanto dentro como fuera de Bolivia. Antes de asumir este cargo, se desempeñaba como vicepresidente de ENDE Corporación, además de ser presidente de la Comisión Electrotécnica Nacional (IEC Bolivia) y secretario ejecutivo de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Su amplia experiencia y formación técnica lo consolidan como un profesional clave en el ámbito energético nacional e internacional. En el acto de posesión, el flamante presidente destacó su compromiso de continuar impulsando los proyectos de generación de energías renovables.

– Bolivia tiene 4,5 TCF de reservas probadas de gas natural, según la certificación al 31 de diciembre de 2023

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó este martes que Bolivia cuenta con una reserva probada de gas natural de 4,5 Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), con base a la última certificación que se hizo al 31 de diciembre de 2023, hecha por la empresa Degolier And Macnaughton. Indicó que durante este Gobierno se duplicó el volumen cuantificado y que cuando llegaron se decía que el país tenía 10,7 TCF, lo que no «fue cierto». En el caso de las probadas más probables el volumen es de 4,85 TCF, y las probadas, probables y posibles, alcanza a los 5,24 TCF. «Certifica Ryyder Scott, 4 TCF, ese es el valor de hace dos años y de hace un año nos certifica 4,5 TCF», dijo.

– Ante la escasez de diésel, Marinkovic está «en proceso» de importar su propio combustible

El empresario cruceño y candidato presidencial Branko Marinkovic aseguró que está «en proceso» de importar su propio combustible y así garantizar las operaciones de sus camiones y maquinaria agrícola. «Estoy en el proceso de intentar importar, pero es sumamente burocrático, yo estoy intentando hacerlo, es un proceso muy burocrático, no es fácil, porque yo, además de transporte, tengo maquinaria pesada, brindamos servicios a agricultores, tractores, cosechadoras y todo lo demás, entonces necesito combustible porque si no, no trabajás», declaró a RTP Marinkovic. El Gobierno autorizó la libre importación de combustible para el consumo propio o la comercialización en el país, para aliviar a YPFB de la internación de carburantes.

– Al 2023, las reservas probadas de petróleo alcanzan a 12,6 millones de barriles, según certificación

Las reservas probadas en petróleo alcanzan a 12,6 millones de barriles (MMbbl), según la certificación al 31 de diciembre del 2023, realizada por DeGolyer and MacNaughton Corp, informó este martes el presidente de YPFB, Armin Dorgathen. En el caso de las reservas probadas, probables y posibles, ascienden a 14,5 MMbbl, para el cual la empresa internacional contempló la evaluación de 65 campos productores de hidrocarburos. “Nuestros volúmenes líquidos la producción también fue certificada, pero es importante mencionar que en 2006 teníamos una producción de casi 11.000 barriles por día y la producción cae y en el año 2014 llegamos a 5.200 barriles por día. Llegamos a 2022 con 3.300 barriles por día y ya comenzamos la reactivación al igual que en el gas natural podemos pasar de 4 a 4,5 TCF”, informó Dorgathen.

– Surtidores: ANH detecta irregularidades en la carga con cámaras y central de compra-venta

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó este martes que esa dependencia del Estado detecta las irregularidades en la carga de combustible en los surtidores con las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en las estaciones y la información que registra la central de compra-venta. «Tenemos la central de compra-venta, donde identificamos cómo se genera la repitividad (sic) de vehículos y nosotros, a través de las cámaras de videovigilancia, hemos identificado vehículos que han cargado con otras placas o en complicidad dolosa de los operadores de las estaciones de servicio», declaró a la prensa el funcionario. En el último día de 2024, la ANH desplegó personal a las estaciones de servicio del eje troncal

– Papa Francisco: «La esperanza del mundo está en la fraternidad»

El Papa Francisco apeló a la fraternidad como base de esperanza del mundo ante el Año Nuevo, en la última misa del año celebrada la noche de este martes (31.12.2024) en la basílica de San Pedro del Vaticano. «Sí, la esperanza del mundo está en la fraternidad», dijo el papa en las primeras vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, un acto solemne en el que se entonó un ‘Te Deum’ de agradecimiento por la conclusión del año. «¿La esperanza de una humanidad fraterna es sólo un eslogan retórico o tiene una base sólida sobre la que construir algo estable y duradero?», se preguntó el pontífice. Según remarcó, «la respuesta la da la Santa Madre de Dios mostrándonos a Jesús».Francisco instó a «caminar juntos, como peregrinos de esperanza, por el camino de la fraternidad».