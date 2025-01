La tensión en Venezuela se ahonda con el secuestro de María Corina Machado por efectivos del gobierno de Maduro

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado: Foto: marplatense.com

Boris Bueno Camacho / La Paz

Crisis en Venezuela: María Corina Machado fue secuestrada por la dictadura de Nicolás Maduro; Arce asegura que su Gobierno fue víctima del «matrimonio entre Camacho, Mesa y Evo»; y, el Gobierno plantea incentivos de $us 2,65 y hasta $us 3 por Millar de Pie Cúbico de Gas Natural. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Crisis en Venezuela: María Corina Machado fue secuestrada por la dictadura de Nicolás Maduro

“María Corina fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao. Esperamos confirmar en minutos su situación. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban”, denunció el partido Comando Con Venezuela. La caravana que trasladaba a la líder de la oposición fue “violentamente interceptada” según fuentes de la oposición. Hay clima de máxima tensión en las calles de Caracas. La líder de la oposición había reaparecido hoy durante las movilizaciones contra el Gobierno de Maduro. El partido Comando con Venezuela denunció que la caravana que trasladaba a la popular líder opositora María Corina Machado fue “violentamente interceptada” y que la mujer fue secuestrada por las fuerzas de seguridad que responden al Gobierno de Nicolás Maduro.

https://eju.tv/2025/01/crisis-en-venezuela-maria-corina-machado-fue-secuestrada-por-la-dictadura-de-nicolas-maduro/

– “El tiempo de la tiranía se acabó”: Bloque de Unidad respalda a Edmundo González a horas de la posesión

A horas de la toma de mando del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, la Unidad de la Oposición Democrática de Bolivia, conformada por Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, emitió un pronunciamiento en apoyo al pueblo venezolano y su lucha por la democracia. En su mensaje, los líderes bolivianos expresaron su respaldo total a González y a la líder opositora María Corina Machado, quienes encabezan las manifestaciones multitudinarias que este 9 de enero recorren las calles de Caracas, exigiendo el respeto a la voluntad popular. “Acompañamos al presidente electo Edmundo González y al pueblo venezolano en su decisión de cambio y rescate de la libertad. El tiempo de la tiranía y la opresión en Venezuela y la región se acabó”, afirmaron en el documento.

https://eju.tv/2025/01/el-tiempo-de-la-tirania-se-acabo-bloque-de-unidad-respalda-a-edmundo-gonzalez-a-horas-de-la-posesion/

– «Tu valentía ha dejado una huella imborrable»: el mensaje de Arce a Mujica

El presidente Luis Arce se pronunció este jueves sobre el estado de salud del exmandatario uruguayo José Mujica, quien confirmó que el cáncer que sufre se expandió de manera irreversible. «Querido hermano Pepe Mujica, con profunda tristeza recibimos las recientes noticias sobre tu estado de salud y, en estos momentos tan difíciles, queremos expresarte toda nuestra solidaridad, admiración y afecto. Estás en nuestros pensamientos y corazones», se lee en el mensaje de Arce. El expresidente uruguayo tiene un tumor en el hígado y anunció que no se someterá a otro tratamiento, ya que pidió a los médicos que no lo hagan «sufrir al pedo». Asimismo, aseguró que no dará más entrevistas y que lo único que quiere es dedicarse a trabajar en su chacra mientras el cuerpo se lo permita: «Sinceramente, me estoy muriendo», reconoció.

https://eju.tv/2025/01/tu-valentia-ha-dejado-una-huella-imborrable-el-mensaje-de-arce-a-mujica/

– Arce asegura que su Gobierno fue víctima del «matrimonio entre Camacho, Mesa y Evo»

El presidente Luis Arce afirmó este jueves que su Gobierno fue víctima del «matrimonio» entre Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Evo Morales, a quienes apuntó de operar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para «estrangular, debilitar y desgastar» a su administración. «Se empezaron a alargar los plazos para la aprobación de leyes en un claro boicot de gestión y estrangulamiento que venía desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde hubo una troica, un matrimonio entre Camacho, Mesa y Evo Morales, lo decimos con claridad, esa troica que apuntaba a estrangular, a debilitar, a desgastar al Gobierno nacional», declaró el mandatario esta mañana en el ampliado nacional extraordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), organizado en la ciudad de Sucre.

https://eju.tv/2025/01/arce-asegura-que-su-gobierno-fue-victima-del-matrimonio-entre-camacho-mesa-y-evo/

– Gobierno boliviano informa que Chile enviará en las próximas horas la solicitud para extraditar a exguerrillero

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, anunció que el gobierno chileno enviará en las próximas horas una solicitud de extradición para Pablo Muñoz Hoffman, exguerrillero y prófugo de la justicia chilena desde 1996. “Conocemos, por las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que en las próximas horas harán llegar la solicitud de extradición. Una vez que llegue, se seguirán los procedimientos adecuados y daremos la respuesta en los tiempos que nos permita”. El proceso incluirá una coordinación entre la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería boliviana y el Tribunal Supremo de Justicia para garantizar una respuesta oficial, que se emitirá por las vías diplomáticas. Muñoz Hoffman, quien fue aprehendido en La Paz el lunes pasado, quedó en libertad pocas horas después.

https://eju.tv/2025/01/gobierno-boliviano-informa-que-chile-enviara-en-las-proximas-horas-la-solicitud-para-extraditar-a-exguerrillero/

– CC tomará medidas por la agresión del diputado Gustavo Aliaga a su colega Miguel Roca

El jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, lamentó la agresión que protagonizó el asambleísta Gustavo Aliaga contra su colega Miguel Roca; en tal sentido, reprochó el acto de violencia y anunció que se tomarán acciones disciplinarias internas, porque no permitirán actos de violencia como el suscitado la pasada jornada que empañen el correcto accionar de esa fuerza política. Según la denuncia de Roca, la agresión se dio cuando cuestionó a Aliaga por haber respaldado la aprobación de los créditos externos solicitados la gestión de Luis Arce, después de un cruce de palabras lo llamó ‘servil del Gobierno’, lo que provocó que el aludido reaccione de forma violenta y lo ataque por la espalda, según afirma el agredido quien terminó con arañazos en la cabeza y el rostro, así como otras lesiones visibles.

https://eju.tv/2025/01/cc-tomara-medidas-por-la-agresion-del-diputado-gustavo-aliaga-a-su-colega-miguel-roca/

– El Gobierno plantea incentivos de $us 2,65 y hasta $us 3 por Millar de Pie Cúbico de Gas Natural

El Gobierno tiene planteado incentivos de $us 2,65 a $us 3 por la producción de un Millar de Pie Cúbico de Gas Natural destinado al Mercado Interno para que las empresas puedan realizar actividades de exploración y explotación. La iniciativa se encuentra contemplada en el proyecto de Ley de Reactivación de la Exploración y Explotación de Hidrocarburos que modifica la Ley 767 de Ley de Promoción para la inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera de 2015. “Si las empresas evaluaban digamos con un precio de 0.65 centavos de dólar el millar de pie cúbico que estaba destinado a mercado interno, ahora van a poder efectuar una evaluación con $us 2,65 hasta $us 3 de repente en algunos casos en función también de las condiciones contractuales”, afirmó el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta.

https://eju.tv/2025/01/el-gobierno-plantea-incentivos-de-us-265-y-hasta-us-3-por-millar-de-pie-cubico-de-gas-natural/

– Un soldado fallece en el regimiento militar de Buena Vista y la Felcc abre investigación

Este jueves se conoció de la muerte de un soldado que prestaba servicio en el Regimiento X de Caballería, asentado en Buena Vista, en la zona norte del departamento de Santa Cruz. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplegó personal para comenzar las investigaciones sobre las causas y circunstancias del deceso. De manera preliminar se conoce que el soldado se habría descompensado mientras hacía formación y cayó al suelo, fue auxiliado y llevado al hospital Roque Aguilera de Buena Vista, desde donde se informó que había ingresado sin signos vitales. “Estamos verificando una denuncia de muerte de persona en un recinto militar de Buena Vista y el trabajo de los investigadores recién comienza”, aseveró el director de la Felcc de Montero, Mauricio Andrade, según publica el Diario Zona Norte.

https://eju.tv/2025/01/confirman-muerte-por-covid-19-en-cochabamba-es-un-caso-importado-desde-santa-cruz-dice-el-sedes/

– Bajo Llojeta: Polémica y cruce verbal marcan el plan de reconstrucción de viviendas

La Alcaldía de La Paz ha salido al frente de las declaraciones de dos autoridades del Gobierno sobre la legalidad de los terrenos de Bajo Llojeta donde están emplazadas las viviendas afectadas por la mazamorra de noviembre del año pasado y solicitado una reunión. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo el miércoles que, casi el total de las infraestructuras fueron edificadas aparentemente de manera irregular. En referencia a la reconstrucción de las viviendas, dijo que primero se debe resolver el tema jurídico, para luego intervenir en la zona. “Mientras no se resuelvan estas situaciones legales, el proceso de reconstrucción que se tiene que hacer en la zona como tercera fase, se ve obstaculizado, ya que debe tener todo en orden para iniciar con el proceso de reconstrucción”, agregó.

https://eju.tv/2025/01/bajo-llojeta-polemica-y-cruce-verbal-marcan-el-plan-de-reconstruccion-de-viviendas/

– Reportan la primera muerte por Covid de este año en Cochabamba; ya son 4 decesos en todo el país

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rubén Castillo, confirmó la primera muerte por Covid-19 de este año en el departamento. Ya son cuatro decesos a nivel nacional. La víctima, un hombre de 70 años oriundo de Totora y residente en Santa Cruz, padecía diabetes y habría descuidado las normas de bioseguridad. Castillo informó que el hombre, quien llevaba 45 años viviendo en Santa Cruz, regresó recientemente a Totora con síntomas de la enfermedad. “Reside 45 años en Santa Cruz. Vino de visita esta última semana a su municipio de origen ya con signos y síntomas (…) lamentablemente fallece por esa condición”, dijo Castillo. En Totora, el enfermo tuvo contacto con al menos cinco personas, informó el funcionario del Sedes. Continúan las investigaciones.

https://eju.tv/2025/01/reportan-la-primera-muerte-por-covid-de-este-ano-en-cochabamba-ya-son-4-decesos-en-todo-el-pais/