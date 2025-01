Los sectores económicos rechazan la respuesta del gobierno e irán al paro contra la cláusula confiscatoria

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Sectores económicos confirman paro nacional de 24 horas para el 10 de febrero en rechazo a disposición sobre decomisos; Chi y Samuel quieren de compañero de fórmula a Camacho y Creemos dice que «no será de nadie»; y, Evo arremete contra los que se reunieron con el «virrey del imperio» para financiar sus campañas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Sectores económicos confirman paro nacional de 24 horas para el 10 de febrero en rechazo a disposición sobre decomisos

Pasado el mediodía de este jueves sectores económicos confirmaron que el 10 de febrero acatarán un paro nacional de 24 horas para exigir al Gobierno Nacional que derogue la disposición séptima sobre decomisos de la Ley Financial. El ampliado nacional se realizó en Sucre, capital del país. Los sectores reclaman desde hace semanas que se derogue la disposición y la anterior semana ya habían advertido con ejecutarán movilizaciones a partir del 10 de febrero, si no se deroga la norma que cuestionan. El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, pidió a las autoridades que los dejen trabajar para generar ingresos para el país. “En caso de no tener esta derogación (de la disposición), los integrantes de la cadena de abastecimiento realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas”, confirmó.

https://eju.tv/2025/01/sectores-economicos-confirman-paro-nacional-de-24-horas-para-el-10-de-febrero-en-rechazo-a-disposicion-sobre-decomisos/

– Chi y Samuel quieren de compañero de fórmula a Camacho y Creemos dice que «no será de nadie»

El vicepresidente de la agrupación ciudadana Creemos, Efraín Suárez, respondió este jueves a los precandidatos presidenciales Chi Hyun Chung y a Samuel Doria Medina, y le dijo que el gobernador Luis Fernando Camacho no será candidato para vicepresidente de nadie. Asimismo, dijo que, si bien buscan a la autoridad cruceña para que forme parte de sus fórmulas, les dejó en claro que no aceptará ser acompañante de fórmula de absolutamente nadie. “El gobernador, como manifesté en anteriores oportunidades, está trabajando por sostener y mantener el bloque de unidad. En ese sentido, él no aceptará ser acompañante de fórmula absolutamente de nadie ni dentro del bloque de unidad ni de afuera”, respondió Suárez ante la consulta sobre si el gobernador Camacho aceptará la propuesta de Chi.

https://eju.tv/2025/01/chi-y-samuel-quieren-de-companero-de-formula-a-camacho-y-creemos-les-dice-que-no-sera-de-nadie/

– Evo arremete contra los que se reunieron con el «virrey del imperio» para financiar sus campañas

Sin citar nombres, pero en directa alusión al empresario Marcelo Claure y los políticos que se reunieron con él, Evo Morales arremetió este jueves contra el «virrey del imperio», al que considera que se acercan para que financie campañas rumbo a las elecciones generales. «Como en la Colonia, hay precandidatos a la Presidencia de Bolivia que están buscando la ‘bendición’ del virrey del imperio para tener su dinero destinado a la campaña, se arrodillan y besan sus manos, se someten y prometen entregar a su patria a sus hijos y sus recursos naturales», publicó el exjefe del MAS en su cuenta de X. Desde el lunes, el empresario boliviano radicado en Estados Unidos sostiene reuniones con diferentes líderes políticos, entre ellos Andrónico Rodríguez, de quien Claure dijo que «es la única esperanza de renovación dentro del MAS».

https://eju.tv/2025/01/evo-arremete-contra-los-que-se-reunieron-con-el-virrey-del-imperio-para-financiar-sus-campanas/

– MAS-arcista pondera a Andrónico y le dice que no necesita permiso de nadie para postular

El presidente del MAS del ala “arcista”, Grover García, se sumó al pedido de Andrónico Rodríguez de unidad y le recordó al senador que está en todo su derecho de buscar una candidatura sin pedir permiso de nadie. Si bien surgieron pedidos de que Rodríguez postule en 2025, las federaciones del Trópico de Cochabamba proclamaron como candidato único a Evo Morales. Sin embargo, García señaló que “Andrónico o cualquier otro líder, hombre o mujer, no necesita permiso de nadie” para ejercer su derecho político. “Andrónico tiene todo su derecho de ser potable, no potable, depende de las organizaciones sociales. Si Evo le da permiso, no le da permiso, yo creo que somos libres”, sostuvo. García resaltó las palabras de Andrónico, quien llamó a la unidad a los afines del Instrumento Político porque corren el riesgo de ser exiliados o de repente presos.

https://eju.tv/2025/01/mas-arcista-pondera-a-andronico-y-le-dice-que-no-necesita-permiso-de-nadie-para-postular/

– Samuel le recuerda a Tuto que si alguien no cumple el compromiso de unidad, «significa que está apoyando al MAS»

El precandidato de oposición Samuel Doria Medina le recordó la mañana de este jueves a Jorge Tuto Quiroga que firmó un compromiso de unidad con el bloque opositor y que si alguien luego no cumple ese acuerdo significará que apoya al Movimiento Al Socialismo (MAS). «Hay un compromiso firmado, Tuto Quiroga ha firmado un compromiso de que vamos a poner en primer lugar a Bolivia y hemos avanzado y definido que va a ser una encuesta lo que va a definir al candidato; si alguien no quiere cumplir después, significa que está apoyando al MAS, está dividiendo a la oposición», manifestó Doria Medina. El también empresario visitó en esta jornada al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro, para «hacer una evaluación del proceso de unidad» que construyen con Quiroga, Carlos Mesa, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar.

https://eju.tv/2025/01/samuel-le-recuerda-a-tuto-que-si-alguien-no-cumple-el-compromiso-de-unidad-significa-que-esta-apoyando-al-mas/

– Manfred dice que Claure le consultó si participaría en unas primarias serias con instituciones como Google

El candidato presidencial por Súmate y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reveló que el multimillonario boliviano Marcelo Claure le llamó para consultarle si estaba de acuerdo en participar en unas elecciones primarias “serias”, con instituciones internacionales como Google, para elegir un candidato de oposición. El exitoso empresario boliviano sigue de cerca la coyuntura política con miras a las elecciones presidenciales de Bolivia. Incluso, impulsó la realización de encuestas para medir la aceptación de los posibles candidatos. “Entonces, una primaria, si está tan consolidada, una primaria seria, donde va a participar Google y van a participar varias instituciones internacionales, yo le he dicho que sí. Entonces, la llamada era para preguntarme si estaba de acuerdo en participar, y le dije que sí”, reveló el candidato presidencial.

https://eju.tv/2025/01/manfred-dice-que-claure-le-consulto-si-participaria-en-unas-primarias-serias-con-instituciones-como-google/

– Movimiento Tercer Sistema postulará a Patzi a las presidenciales, pero no descarta sumar alianzas

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) determinó postular a Félix Patzi como candidato presidencial, luego que se descartara una alianza con el expresidente Evo Morales. Sin embargo, el partido no descarta la firma de acuerdos, “fundamentalmente”, con movimientos indígenas, sean del arcismo o evismo. “El Movimiento Tercer Sistema ha decido que no necesitamos de alianzas, porque tenemos un partido nacional que puede llevar tranquilamente de candidato a uno de su propio partido. Ellos han dicho que van a postular a mi persona como presidente”, señaló Félix Patzi, líder de MTS. El evismo, encabezado por el expresidente Evo Morales, mantenía conversaciones con Patzi y el MTS para conformar una alianza y asegurar la candidatura del líder cocalero para participar de las elecciones generales 2025; sin embargo, estas no prosperaron.

https://eju.tv/2025/01/movimiento-tercer-sistema-postulara-a-patzi-a-las-presidenciales-pero-no-descarta-sumar-alianzas/

– Fiscalía dice que sala penal aún no resuelve apelación sobre declaratoria de rebeldía de Evo Morales

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este jueves que la sala penal a la que llegó la apelación sobre la declaratoria de rebeldía contra Evo Morales todavía no resuelve la acción, y que esa institución cumplió con su parte en el proceso, por lo que ejecutar la aprehensión del exjefe del MAS es responsabilidad de la Policía. «Todavía no se ha resuelto la apelación a la audiencia de medidas cautelares y a la resolución de declaratoria de rebeldía del señor Evo Morales en el departamento de Tarija, en ese entendido, estamos a la espera de que en el transcurso de hoy o mañana, la sala penal pueda notificar al Ministerio Público con la resolución, ratificando o revocando lo que dictó en primera instancia la autoridad jurisdiccional», declaró el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

https://eju.tv/2025/01/fge-dice-que-sala-penal-aun-no-resuelve-apelacion-sobre-declaratoria-de-rebeldia-de-evo-morales/

– Fiscalía activa alerta migratoria contra exministro Lisperguer y cita a declarar a 40 personas

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó este jueves que se activó la alerta migratoria contra el exministro Alan Lisperguer, acusado de corrupción, investigación en la que se citó a 40 personas a declarar. «Debemos poner en conocimiento que efectivamente se ha activado la alerta migratoria en contra de estos ciudadanos a efectos de establecer su presencia en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia», declaró la autoridad del Ministerio Público, en referencia a Lisperguer y su colaborador Gabriel Alejandro D. A. Torres detalló que la pesquisa incluye la citación a declarar de todas las personas que trabajaron de cerca con el extitular del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, además de otros allegados. «Entre ellas tenemos funcionarios que trabajan en el mismo ministerio como también allegados», precisó el fiscal.

https://eju.tv/2025/01/fiscalia-activa-alerta-migratoria-contra-exministro-lisperguer-y-cita-a-declarar-a-40-personas/

– Santa Cruz: Aprehenden a un juez y dos funcionarios por desvío de más de Bs 2 millones en Derechos Reales

Pasado el mediodía de este jueves, tres personas quedaron aprehendidas en dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) dentro de las investigaciones que se llevan a cabo por el desvío de más de Bs 2 millones de Derechos Reales, en Santa Cruz de la Sierra. Se trata de un juez y dos funcionarios, quienes fueron aprehendidos por este caso que está siendo investigado por el Ministerio Público, que considera existen indicios de irregularidades en los manejos, administración y custodia de los recursos económicos que afectan al patrimonio del Estado. Los delitos que se persiguen en ese asunto son: Incumplimiento de deberes, manipulación informática, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. Los tres aprehendidos fueron remitidos a la Delcc del Plan Tres Mil.

https://eju.tv/2025/01/santa-cruz-aprehenden-a-un-juez-y-dos-funcionarios-por-desvio-de-mas-de-bs-2-millones-en-derechos-reales/