Óscar Hassenteufel: la fecha inmodificable de las elecciones generales es el 17 de agosto

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El TSE Se reunió en Sala Plena en Santa Cruz. Foto: Erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE: La fecha de la elección es inmodificable, el Ejecutivo debe garantizar; Loza critica a Andrónico por aludir a los «celos» de Evo: Él será consciente quién se lo ha escrito su discurso; Claure anuncia que se reunirá con opositores y Camacho afirma que ‘la Bolivia democrática se puso en marcha’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– TSE: La fecha de la elección es inmodificable, el Ejecutivo debe garantizar los dólares para el voto en el extranjero

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, indicó este jueves que la fecha de las elecciones generales «es inmodificable» y que el Gobierno debe garantizar los dólares para garantizar los comicios en el extranjero. «Previo a los estudios técnicos y jurídicos que se han hecho, se ratifica que la fecha de la elección general definida e inmodificable es el 17 de agosto, la convocatoria será emitida los primeros días de abril», declaró en conferencia de prensa desde Santa Cruz el titular del TSE. Hassenteufel precisó que el encuentro nacional para garantizar las elecciones generales 2025 se llevará a cabo el 17 de febrero sin la presencia del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional, y que el presidente Luis Arce ya confirmó su participación en la cita.

https://eju.tv/2025/01/tse-la-fecha-de-la-eleccion-es-inmodificable-el-ejecutivo-debe-garantizar-los-dolares-para-el-voto-en-el-extranjero/

– Fiscalía: Orden de aprehensión contra Evo está vigente y “seguro existen algunas falencias” para que la Policía no la ejecute

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó que la orden de aprehensión contra Evo Morales sigue vigente por lo que se espera que la Policía pueda ejecutarla. “Dentro de los parámetros que informan los fiscales y en sí la Policía Boliviana, que tiene la función de ejecutar la orden de aprehensión… Vamos a insistir, seguramente existen algunos percances, algunas incomodidades, algunas falencias que hacen que la Policía no pueda ejecutar”, sostuvo. El juez Nelson Rocabado declaró en rebeldía a Evo Morales Ayma el 17 de enero dentro del caso de trata en el que se lo investiga por, supuestamente, haber tenido un hijo con una adolescente cuando cumplía funciones como presidente del Estado boliviano. Mariaca indicó que una vez sea aprehendido Evo Morales, la Fiscalía defenderá la imputación formal ante el juez.

https://eju.tv/2025/01/fiscalia-orden-de-aprehension-contra-evo-esta-vigente-y-seguro-existen-algunas-falencias-para-que-la-policia-no-la-ejecute/

– Loza critica a Andrónico por aludir a los «celos» de Evo: Él será consciente quién se lo ha escrito su discurso

El senador evista Leonardo Loza criticó este jueves a su colega Andrónico Rodríguez por sugerirle a Evo Morales que «no sienta celos» de los jóvenes, discurso que pronunció en el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, que el ala evista del MAS celebró la tarde del miércoles en Cochabamba. «Bueno, a veces no sé si nos equivocamos o alguien nos hace equivocar, no sé si hablamos lo que uno siente o alguien nos lo prepara; qué habrá querido decir el hermano Andrónico con ese discurso, no logro entender todavía, pero creo que no es correcto, él sabe perfectamente: Evo nunca ha sido celoso de nada, de nadie, por eso no sé si alguien nos lo escribe bien (el discurso) o nos lo escribe mal, él será consciente quién se lo ha escrito o ha diseñado ese discurso», manifestó Loza.

https://eju.tv/2025/01/loza-critica-a-andronico-por-aludir-a-los-celos-de-evo-el-sera-consciente-quien-se-lo-ha-escrito-su-discurso/

– Claure anuncia que se reunirá con opositores y Camacho afirma que ‘la Bolivia democrática se puso en marcha’

El empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, anunció que en los próximos días tiene previsto reunirse con líderes políticos de la oposición con la intención de definir mecanismos de apoyo de su parte de cara a las elecciones generales programadas para agosto venidero; en consecuencia, reiteró que es esencial la construcción la unidad como factor clave para que Bolivia salga de la crisis económica que ahora la agobia. Asimismo, el inversionista se abrió al diálogo con todos los cabecillas de organizaciones políticas opositoras ‘para aprender de ellos’ y definir estrategias efectivas; pero sobre todo con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en el centro penitenciario Chonchocoro, en La Paz. Claure pregunta a sus seguidores ‘si se puede hablar con alguien que está preso’.

https://eju.tv/2025/01/claure-anuncia-que-se-reunira-con-opositores-y-camacho-afirma-que-la-bolivia-democratica-se-puso-en-marcha/

– Resolución Defensorial: Ministerio de Gobierno vulnera derechos con exposición mediática de detenidos

Una investigación y análisis defensorial estableció que las autoridades del Ministerio de Gobierno no reconocen que las prácticas de exhibir, exponer y presentar a personas aprehendidas de forma mediática vulneran derechos, y que tienden a justificar con “argumentos infundados” la persistencia de este accionar, generando incumplimiento de las obligaciones del Estado. La Resolución Defensorial sobre la protección de la dignidad, la honra y la imagen ante la exhibición de las personas aprehendidas en medios de comunicación y sobre el respeto del derecho a la presunción de inocencia, demanda que instruya retirar las publicaciones de las exhibiciones, exposiciones y presentaciones de personas aprehendidas y detenidas que se encuentran publicadas en sus páginas oficiales y redes sociales de viceministerios y de la Policía.

https://eju.tv/2025/01/resolucion-defensorial-ministerio-de-gobierno-vulnera-derechos-con-exposicion-mediatica-de-detenidos/

– Diputado Urquidi denuncia que cláusula confiscatoria es un ‘cheque en blanco’ para perseguir a los sectores productivos

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi alertó este jueves sobre el peligro de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE 2025), porque se entregaría un ‘cheque en blanco’ al gobierno para que inicie una persecución contra los sectores productivos que arriesgan su capital y que apuestan por el país, pese a la crisis económica que en este momento afecta a la población boliviana en su conjunto. “Hemos pedido que en la sesión se dispense el trámite y con voto de urgencia consideremos el proyecto de Ley que la bancada de CC ha presentado para derogar esta disposición séptima del PGE, vamos a exigir que el presidente de la Cámara de Diputados considere nuestra solicitud”, anunció.

https://eju.tv/2025/01/diputado-urquidi-denuncia-que-clausula-confiscatoria-es-un-cheque-en-blanco-para-perseguir-a-los-sectores-productivos/

– Comisión de Diputados rechaza los contratos del litio por recibir documentación incompleta

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados rechazó este jueves, por unanimidad, los contratos de explotación y comercialización del litio porque asegura haber recibido documentación incompleta del caso. «Falta información, el Ejecutivo ha tomado con total irresponsabilidad, tapando, ocultando información a la comisión, a los parlamentarios, para que podamos analizar y fiscalizar de forma coherente», declaró a la prensa el presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, Walthy Egüez. En su discurso por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce pidió a los legisladores aprobar los créditos que están pendientes de análisis en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Por eso este jueves la comisión fue convocada a revisar los créditos del litio.

https://eju.tv/2025/01/comision-de-diputados-rechaza-los-contratos-del-litio-por-recibir-documentacion-incompleta/

– Ante escasez, transportistas reclaman porque se ven obligados a comprar diésel sin subvención

El sector del transporte pesado afirma que se ve obligado a comprar diésel sin subvención ante la escasez del carburante en las estaciones de servicio. «Nos están obligando, este diésel (ULS sin subvención) no debería venderse en estaciones de servicio, el acuerdo era no ponerlo en las estaciones de servicio para que no estemos obligados a comprar», señaló el dirigente Pedro Quispe. El diésel ULS es una mezcla de diésel oil y biodiésel que se vende en el país a grandes consumidores, a un precio de 6,73 bolivianos el litro, el doble de lo que cuesta el carburante sin subvención del Gobierno. «De dónde viene este diésel ULS, por qué puerto está entrando, el diésel común que necesita el país no hay, no podemos estar obligados a comprar este diésel en esta escasez, es un problema serio que tiene que solucionar la ANH y yacimientos», cuestionó.

https://eju.tv/2025/01/ante-escasez-transportistas-reclaman-porque-se-ven-obligados-a-comprar-diesel-sin-subvencion/

– Fiscal General: A la fecha se registraron seis casos de feminicidio y un infanticidio

La autoridad aseguró que en esta nueva gestión se implementarán las políticas institucionales necesarias para garantizar la efectividad en las investigaciones y dar con los autores de estos hechos para que sean sancionados conforme a ley. “Tenemos que informar que a la fecha se tiene un hecho de Infanticidio que se investiga en nuestro país, así también, se tiene un total de seis hechos de Feminicidios en todo el país, del cual 2 ocurrieron en Cochabamba, 2 en Santa Cruz, 1 en La Paz y 1 en el departamento de Oruro. Llama la atención que comenzando el año ya hayan ocurrido estos casos”, sostuvo Mariaca. De acuerdo con la información brindada por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público, el último hecho de Feminicidio se conoció el 22 de enero de 2025, a horas 03:00 de la madrugada en la zona sud de Oruro.

https://eju.tv/2025/01/fiscal-general-a-la-fecha-se-registraron-seis-casos-de-feminicidio-y-un-infanticidio/

– Más de 50.000 familias sufren los efectos de las lluvias e inundaciones: “Las previsiones del Senamhi no son nada alentadoras”

La temporada de lluvias comenzó con fuerza en el país afectando de manera considerable a ocho de los nueve departamentos, así reportó este jueves el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quien advirtió que las previsiones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), son poco alentadoras. En el informe se indicó que de los ocho departamentos -menos Oruro- hay 12 municipios declarados en desastre municipal, mientras que se tiene a 55 municipios afectados y un total de 664 comunidades. “Las familias afectadas son 34.035. Las familias damnificadas suman 16.136, en total hacen 50.171”, dijo el viceministro al diferenciar que las consideradas “afectadas” son aquellas que de forma indirecta enfrentan el evento adverso, mientras que las “damnificadas” son la que de forma directa sufren los embates del clima.

https://eju.tv/2025/01/mas-de-50-000-familias-sufren-los-efectos-de-las-lluvias-e-inundaciones-las-previsiones-del-senamhi-no-son-nada-alentadoras/