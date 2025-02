Agenda informativa: pacientes afectados por segundo día de paro médico en Santa Cruz peregrinan por atención

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 18 de febrero

Trabajadores en Salud de Santa Cruz exigen el pago de sus salarios de enero. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Pacientes afectados por el paro de 48 horas de trabajadores en Salud de Santa Cruz

La atención en los tres niveles de Salud de Santa Cruz está suspendida hasta este martes, solo se atienden las emergencias en centros de salud y hospitales de Santa Cruz. Los trabajadores en salud llevan adelante esta medida para exigir a la Alcaldía de la capital oriental y a la Gobernación el pago de salarios. La dirigencia cuestiona la falta de respuesta de las autoridades y denuncia que, pese a las medidas, los trabajadores y profesionales atienden las emergencias, incluso fines de semana y feriados; sin embargo, los pacientes deben peregrinar por la atención de urgencia. El personal no ha recibido el sueldo correspondiente a enero, pese a que ya pasaron 18 días de febrero. Los movilizados advierten con radicalizar las medidas. Si las dos instituciones no honran sus deudas, no descartan acatar un paro de cinco días, la próxima semana.

– La cumbre determina 15 puntos para blindar las elecciones presidenciales

Para blindar las elecciones generales del 17 de agosto, el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia concluyó con una declaración en la cual se garantiza la aplicación «ineludible» del sistema de conteo rápido y el uso de los recursos de las campañas electorales para ese fin, además se compromete la revisión del padrón. Asimismo, se establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará al menos cuatro leyes que están referidas al principio de preclusión, la paridad de binomios, los debates obligatorios de candidatos y la inclusión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades. Pero además establece el compromiso del TSE para entregar a los partidos la información que la ley permite sobre el padrón electoral.

– Jhonny Fernández no descarta postular a las presidenciales

El líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, anuncia que en marzo su partido definirá el binomio o la alianza con la cual participará en ese proceso electoral. El también alcalde de Santa Cruz no descarta su participación como candidato presidencial. Será la asamblea la que defina los nombres, las alianzas, los acuerdos con partidos políticos, líderes políticos y agrupaciones, señaló. No obstante, indica que la decisión final se conocerá el próximo mes luego de que se reúna la asamblea de UCS, cuando los dirigentes de todo el país tomen una determinación consensuada. Fernández inició el fin de semana en El Alto una serie de visitas a las regiones con la intención de reunirse con los sectores con los cuales sostiene diálogos y firma acuerdos con miras a las elecciones presidenciales.

– El Gobierno apunta a Oruro para impulsar contratos y explotar litio en el Salar de Coipasa

Mientras la socialización de los contratos del litio en Potosí tropieza con incidentes y rechazo, el Gobierno introduce en la agenda los proyectos para la industrialización del mineral en el Salar de Coipasa, en el departamento de Oruro. El Viceministerio de Energías Alternativas tiene previsto concretar al menos dos contratos con consorcios internacionales en ese espejo de sal: La australiana-alemana EAU Lithium y la francesa-boliviana Geolit Actaris con las que el gobierno firmó acuerdos en diciembre de 2024 para la ejecución de pruebas con miras a un posible acuerdo de explotación e industrialización. Estas empresas fueron seleccionadas en la segunda convocatoria internacional que lanzó Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) a principios de ese año. Las autoridades afirman que Oruro está busca que se industrialice el litio.

– The Strongest inicia su periplo en la Libertadores ante Bahía en La Paz

The Strongest debutará esta noche en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, cuando reciba desde la 20:30 al brasileño Bahía en el estadio Hernando Siles de La Paz, por el compromiso de ida. El DT Antonio Carlos Zago apunta por sacar una significativa diferencia hoy para visitar en una semana el estadio mundialista Arena Fonte Nova de Salvador, Brasil. Los atigrados no contarán con el defensor Juan Salvador Mercado, el extremo Jeyson Chura y al volante Sebastián Melgar, quienes no fueron inscritos, además del panameño Abdiel Ayarza, que se encuentra lesionado. Por su parte, la visita presentará un elenco que apuesta por sumar esta noche en el estadio Hernando Siles. El club brasileño mandó a sus tres porteros a La Paz con cinco días de anticipación para que puedan aclimatarse a la trayectoria del balón y el clima paceño.