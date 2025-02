Diputado Arce desmiente a periodista sobre negativa de Andrónico a Evo y lo acusa de buscar «fricciones» entre ambos

El legislador evista acusó al comunicador que divulgó ese supuesto trascendido de tener intereses vinculados con la asignación de pauta publicitaria.

eju.tv / Video: RKC

El diputado evista Héctor Arce desmintió este miércoles al periodista que habló de una supuesta negativa de Andrónico Rodríguez a ser el jefe de campaña de Evo Morales y lo acusó de buscar «fricciones» entre ambos líderes políticos.

«José Pomacusi realiza un periodismo delincuencial, criminal, un periodismo de sicariato, de persecución y acoso con mentiras, con falacias y falsedades, probablemente no me entreviste usted nunca más, no tengo ningún problema (…). Usted hace de jefe de campaña de Andrónico manipulando la información para promoverlo como candidato del arcismo y buscar fricciones al interior de la familia evista», declaró el legislador evista.

El martes, el aludido puso a circular un supuesto trascendido en los medios respecto a que Rodríguez había rechazado rotundamente convertirse en jefe de campaña de Morales, ya que en una supuesta conversación entre ambos, el presidente del Senado le reclamó al exjefe del MAS que no lo haya tomado en cuenta para ser candidato en las elecciones generales.

Arce señaló que participó en todas las «reuniones importantes» que se llevaron a cabo en las recientes semanas, en las que se habló de temas políticos coyunturales, y dio fe de que en ninguno de esos encuentros hubo discusiones entre Rodríguez y Morales.

«El viernes 7 de febrero estuvimos en all ampliado departamental del instrumento político en Tiraque; el sábado 8, en la reunión del Pacto de Unidad de Cochabamba; el 10 de febrero, reunión en el edificio de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba; este 16 de febrero hemos estado en el trópico de Cochabamba diputados, senadores, dirigentes y Andrónico con Evo y nunca hubo nada», detalló.

El legislador del ala radical del MAS agregó que el responsable de hacer esas publicaciones persigue «intereses» vinculados con la asignación de pautas publicitarias. «Por ese trabajo que hace cada mes o cada dos meses sigue recibiendo sus contratos millonarios por pautas publicitarias», indicó Arce.