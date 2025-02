El TSE define la fecha de las elecciones generales para el 17de agosto y analista asegura que es un error no efectuar las primarias

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los policías deben entregar un finrme sobre los hechos. Foro: captura pantalla

Boris Bueno Camacho / La Paz

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– OEP ratifica inamovilidad de la fecha de las elecciones del 17 de agosto y de la eventual segunda vuelta

El taller nacional del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ratificó la inamovilidad de las fechas de las elecciones generales, 17 de agosto, y la segunda vuelta, 19 de octubre, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe. “Somos 45 vocales departamentales y otros 7 vocales nacionales, nos hemos reunido tres días y hemos adoptado conclusiones que son más de 20 puntos y fechas inamovibles: el domingo 17 de agosto será la jornada electoral, si acaso pueda tener contemplado nuestra segunda vuelta, el próximo 19 de octubre”, explicó en declaraciones a Unitel. En el encuentro nacional, los vocales del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales establecieron lineamientos institucionales generales para la organización de los comicios de agosto.

– El presidente Luis Arce fue abucheado y silbado cuatro veces en casi un mes

Aunque los silbidos y los gritos de la gente, como muestra de la molestia por la actual situación económica que se registra en el país, debido a la falta de dólares, además de, la escasez del combustible que se reporta en diferentes lugares del país data desde 2024. Entre el 24 de enero pasado y el miércoles 19 de febrero, el presidente Luis Arce fue abucheado y silbado cuatro veces en diferentes eventos públicos donde participó, como la entrega de obras en el municipio de El Alto o áreas de trabajo para mineros cooperativistas, en Santa Cruz, de acuerdo con el conteo que hizo eju.tv. Este viernes, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió que no se lleve a Arce a los actos públicos en los que se exponen silbidos y abucheos. El último incidente se registró el miércoles 19 de febrero, en Santa Cruz.

– Aseguran que Arce políticamente no es un candidato potable, pero tiene el poder y la sigla

El analista político Daniel Valverde afirmó que el presidente Luis Arce no es un candidato potable del Movimiento al Socialismo (MAS), pero cuenta con el poder, la estructura partidaria y los recursos económicos para competir en los próximos comicios presidenciales. Según Valverde, Arce apuesta a consolidarse como el único candidato en el denominado «campo popular», a pesar de que su gobierno carece de logros significativos. «Políticamente, Arce no es un candidato potable. Tendría que explicar un sinnúmero de cosas que no ha hecho en su gestión, empezando por la economía. No tiene carisma, no tiene relato ni historia, pero tiene la sigla, la estructura y el dinero», sostuvo Valverde en entrevista con La Hora Pico de eju.tv.

– Daniel Valverde: El bloque opositor cometió el error de no promover las primarias

En una entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, el analista político Daniel Valverde afirmó que la oposición cometió un grave error estratégico al no impulsar las elecciones primarias, pues este mecanismo hubiera permitido organizar el sistema político del país y reducir el fraccionamiento tanto en el oficialismo como en la oposición. «Creo que la oposición cometió un error estratégico imperdonable al no participar ni promover un escenario para las primarias. Estas elecciones eran el instrumento ideal para ordenar el sistema político, tanto del oficialismo como de la oposición», señaló Valverde en declaraciones a La Hora Pico de eju.tv que Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. En noviembre de 2024, se suspendieron las elecciones primarias.

– Ven a Camacho como buena opción para ser candidato a vicepresidente

El analista político Daniel Valverde considera que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, podría formar parte de un binomio opositor como candidato a la Vicepresidencia, acompañando a quien obtenga mayor apoyo en la consulta que organiza el bloque de unidad de la oposición. «Si vamos a medir quién puede ser el primero, es posible que Luis Fernando Camacho no sea tomado en cuenta como candidato presidencial. Sin embargo, en las condiciones actuales, considero que es potable para hacer binomio para quien vaya a ser candidato a la presidencia. Te garantiza una buena votación en Santa Cruz, y la situación que está viviendo le ha permitido ganar reconocimiento y respaldo en varios sectores del país», explicó Valverde en entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

– Evo a Tuto: «Al desafiarme a un debate reconoce que estoy habilitado para las elecciones»

El exjefe del MAS Evo Morales aseguró este viernes que Jorge Tuto Quiroga reconoce su habilitación como candidato para las presidenciales cada vez que lo desafía a debatir. «Al desafiarme a un debate, Tuto reconoce públicamente que estoy habilitado para las elecciones presidenciales del 17 de agosto próximo», publicó Morales en su cuenta de la red social X. El precandidato opositor desafió varias veces al líder cocalero a debatir con él, incluso en el Chapare, que es el bastión del expresidente masista. Sin embargo, Morales señaló que «el pueblo debe debatir con el imperio y la izquierda con la derecha», por lo que sostuvo que si ocurriera un debate entre ambos, Quiroga debe explicar su participación en el gobierno transitorio de Jeanine Añez. «Tiene que explicar al país su participación en el golpe de Estado de Jeanine Añez en 2019, dijo.

– Ministra Prada dice que el presidente instruyó investigar el asesinato del capitán de la Policía

En torno al asesinato de un capital de la Policía en la ciudad de Santa Cruz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo este viernes que el presidente del Estado Luis Arce ha instruido ejecutar una investigación para dar con el paradero de los responsables. “El presidente fue quien ha instruido realizar la investigación para dar con los autores de este hecho lamentable”, dijo Prada tras ser consultada sobre el tema. Luego que, 48 horas después del asesinato, los acusados del crimen escaparon de Santa Cruz en una avioneta que salió desde El Trompillo, la ministra evitó referirse al tema y solo dijo que debe haber una investigación. “Se tiene que realizar las investigaciones a través de las instancias llamadas por ley”, dijo Prada. Los sicarios habrían utilizado una avioneta cuya matrícula coincide con otra que fue incautada en abril del 2022, informaron.

– Entre el desmentido de un sicario al viceministro y preguntas sin respuestas: ¿Quién ordenó el asesinato de Aldunate?

El asesinato del capitán de policía José Carlos Aldunate ha destapado una trama vinculada al crimen organizado en el país. Las investigaciones avanzan entre el desmentido de un “sicario” al viceministro Jhonny Aguilera y las preguntas sin respuestas: ¿Quién ordenó su ejecución y por qué? El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, habló de tres hipótesis, aunque no detalló ninguna. En sus últimas declaraciones este viernes dijo que la Policía hace un trabajo “prolijo” en la investigación del caso, que hay “muy bueno avances” y que los “pequeños pasos son certeros”. Ocho personas acribilladas en menos de dos meses ponen en mesa un problema de inseguridad vinculada a organizaciones criminales que operan en el ilícito del narcotráfico. De las cuales seis fueron ejecutadas en menos de una semana.

– Filas por diésel, una situación que también se observa en las provincias y preocupa al agro

En un recorrido realizado por Unitel en la Chiquitania, en el departamento cruceño, se vuelve a advertir un viejo problema que implica la intranquilidad de transportistas y productores: filas en busca de combustible, tema que también es advertido por instituciones del sector productivo que esperan el abastecimiento oportuno. Los lugares donde más se observa filas son en los municipios de Cuatro Cañadas, San Julián, San Ramón, San Rafael, San Javier, Concepción y San Ignacio, donde los afectados incluso deben pasar noches enteras en las filas para poder cargar carburante. En la capital cruceña, se contempla una situación similar y también se replica en La Paz, donde vehículos particulares, del transporte e, incluso, de alto tonelaje están en la misma situación.

– Impuestos prohíbe ingreso de celulares y cámaras a sus oficinas por seguridad de los funcionarios y de la “información”

A través de una circular, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prohibió el ingreso de teléfonos celulares y cámaras de video a sus instalaciones con el fin de resguardar la información tributaria de los contribuyentes y la seguridad de los funcionarios públicos. Asimismo, dispuso que los particulares o contribuyentes deben pasar por un punto de control y el personal de seguridad deberá revisar bolsos, mochilas, cajas, además de sus pertenencias. “Toda persona particular o contribuyente que ingrese a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, deberán pasar por el punto de control, para la revisión de los objetos personales (mochilas, bolsos, cajas, etc). Se prohíbe el Ingreso de teléfonos celulares y cámaras de video al interior de las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales”, señala el instructivo al que accedió la ANF.