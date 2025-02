Los ‘androniquistas’ surgen en la ALP como la tercera corriente del Movimiento al Socialismo

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Foto: Abi

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Surge un tercer bloque al interior del MAS: «los androniquistas»; Rodrigo Paz a Claure: «No se van a bajar Tuto, Samuel ni Manfred, el problema no son las candidaturas»; y, evistas lamentan que agrupaciones se «aprovechen» y pidan hasta la Vicepresidencia para prestar la sigla. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Surge un tercer bloque al interior del MAS: «los androniquistas»

Una nueva corriente surge al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS): los que respaldan al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como candidato a la presidencia y que comienzan a ser llamados «androniquistas». Hasta el momento, el MAS estaba dividido en dos bandos: los afines al expresidente Evo Morales, conocidos como «evistas», y los aliados del presidente Luis Arce, llamados «arcistas». Ahora, algunos legisladores se han declarado a favor de Rodríguez para que postule en las elecciones del 17 de agosto de 2025. El diputado Pedro Benjamín Vargas es uno de los que lo apoya. Si bien resaltó que Rodríguez es orgánico y respetuoso de las decisiones de las organizaciones sociales —que respaldan a Morales como candidato pese a estar inhabilitado—, consideró que el presidente del Senado podría aceptar postularse.

https://eju.tv/2025/02/surge-un-tercer-bloque-al-interior-del-mas-los-androniquistas/

– Rodrigo Paz a Claure: «No se van a bajar Tuto, Samuel ni Manfred, el problema no son las candidaturas»

El precandidato presidencial Rodrigo Paz Pereira comentó este lunes que en su reunión con el empresario Marcelo Claure le dijo que Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa no retirarán sus postulaciones para dar lugar a un candidato único de la oposición a la Presidencia, y que considera que el problema no son la cantidad de aspirantes al poder, sino la falta de atención a los problemas de la población. «Esta semana he estado en Estados Unidos, de paso me encontré con Claure, no era por Claure, claro, existe una relación desde que éramos changos por ser hinchas del Bolívar; él me dijo: ‘Rodrigo, hay que hacer un candidato único’, yo le dije no se va a bajar Tuto, no se va a bajar Samuel, no se va a bajar Manfred; no es el problema las candidaturas, le dije, el problema son los problemas del país, lo que necesita la gente», declaró.

https://eju.tv/2025/02/rodrigo-paz-a-claure-no-se-van-a-bajar-tuto-samuel-ni-manfred-el-problema-no-son-las-candidaturas/

– El diputado Astorga exhorta a Rodrigo Paz a ser parte del bloque de unidad para garantizar la victoria en agosto

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga exhortó este lunes a su compañero de sigla, el senador Rodrigo Paz, a no dividir a la oposición con una postulación individual al margen del bloque de unidad, porque solamente la unidad permitirá derrotar al Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto próximo. El pasado sábado, el líder de la agrupación ‘Primero la gente’ fue postulado como candidato presidencial en la emblemática zona del Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; en el acto, el político tarijeño criticó la falta de renovación en la política nacional y, sin mencionar nombres, señaló a sus eventuales contrincantes que ya confirmaron sus precandidaturas porque ‘fueron presidentes, ministros y candidatos’ en múltiples ocasiones.

https://eju.tv/2025/02/el-diputado-astorga-exhorta-a-rodrigo-paz-a-ser-parte-del-bloque-de-unidad-para-garantizar-la-victoria-en-agosto/

– Evistas lamentan que agrupaciones se «aprovechen» y pidan hasta la Vicepresidencia para prestar la sigla

Los seguidores de Evo Morales lamentan que las agrupaciones políticas con las que negocian la sigla para participar en las elecciones generales se «aprovechen» y pidan hasta la Vicepresidencia para prestar su plataforma política. «Hubo acercamientos con tres o cuatro agrupaciones, sin embargo, hay una que pidió 30-40% de los espacios queriendo aprovecharse, esa misma pidió la Vicepresidencia, creo que con esa no hay muchas posibilidades de negociación», declaró el jefe de la bancada de senadores evistas Luis Adolfo Flores. El ala radical del MAS que perdió la dirección de ese partido busca una agrupación política con la que pueda presentarse a los comicios con Evo Morales, pese a estar inhabilitado. En consecuencia, sostienen reuniones con diferentes frentes para obtener la sigla.

https://eju.tv/2025/02/evistas-lamentan-que-agrupaciones-se-aprovechen-y-pidan-hasta-la-vicepresidencia-para-prestar-la-sigla/

– En la Cumbre del ALBA, Arce plantea que la ONU declare a la migración como un derecho humano

En la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente Luis Arce planteó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declare a la migración como un derecho humano. «Debíamos, como alianza, ser los impulsores en el ámbito multilateral para que Naciones Unidas declare la migración como un derecho humano; la migración es un proceso inherente a la historia de la humanidad, ha habido muchos migrantes de Inglaterra hacia Estados Unidos, y responde a factores económicos, políticos, sociales, demográficos y ambientales», señaló el mandatario, durante su intervención. Arce criticó, además, las recientes deportaciones de Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, actos que comparó con el período de la esclavitud.

https://eju.tv/2025/02/en-la-cumbre-del-alba-arce-plantea-que-la-onu-declare-a-la-migracion-como-un-derecho-humano/

– Cámara Farmacéutica dice que no recibe dólares desde junio de 2024 y alerta sobre problemas en la producción de medicamentos

La Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifabol) denunció que desde junio de 2024 no reciben la asignación de divisas para importar insumos. El sector demanda de manera trimestralmente 45 millones de dólares, según el gerente general de Cifabol, Josip Lino, quien advirtió que el lote para la producción de medicamentos está al límite. “Es para tener un stock de materias primas, para pagar a proveedores en el exterior y temas de flete de transporte, traer esas materias primas y seguir produciendo en el país”, afirmó. “Desde junio de 2024 no hemos vuelto a tener acceso a dólares”, añadió. El ejecutivo indicó que esta situación además puede generar pérdida de credibilidad puesto que “no hay crédito con proveedores en el exterior”. “Hay demora en la llegada de las materias primas, hay sobrecostos en acceso a transporte y logística”, indicó.

https://eju.tv/2025/02/camara-farmaceutica-dice-que-no-recibe-dolares-desde-junio-de-2024-y-alerta-sobre-problemas-en-la-produccion-de-medicamentos/

– Gestora Pública: Ahorro para jubilación alcanza a $us 27.885 millones a enero 2025

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que inició operaciones plenas en mayo de 2023 sustituyendo a las extintas AFP, registró un crecimiento significativo en el ahorro destinado a las pensiones. A enero de 2025, la cartera de fondos para jubilación se elevó a $us 27.885 millones, lo que representa un incremento de $us 3.837 millones respecto al monto registrado en mayo de 2023. “En mayo de 2023 recibimos un monto de 164.969 millones de bolivianos, equivalentes a 24.048 millones de dólares, y a fines de enero del año 2025 la cartera creció a 191.292 millones de bolivianos, equivalentes a 27.885 millones de dólares. Eso quiere decir que en este año y ocho meses que ha estado operativa la Gestora, el ahorro de todos los bolivianos ha crecido en 3.837 millones (de dólares)”, explicó el gerente de la entidad, Jaime Durán.

https://eju.tv/2025/02/gestora-publica-ahorro-para-jubilacion-alcanza-a-us-27-885-millones-a-enero-2025/

– Arce pide a los maestros que exijan más a sus estudiantes para conseguir una “educación de calidad” en el Bicentenario

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó este lunes hasta Tiquipaya, en Cochabamba, para entregar el nuevo edificio de la unidad educativa 26 de Febrero y además inaugurar la gestión escolar 2025. El mandatario destacó la importancia de la presente gestión escolar, que tiene como hito el Bicentenario de la fundación del país, pero además pidió a los maestros “exigir” a los estudiantes para concretar una “educación de calidad”. “No es cualquier año, es el año del Bicentenario, por lo tanto, este arranque de la gestión educativa es muy especial, vamos a cumplir 200 años en libertad”, señaló Arce. “Es indispensable pasar estos valores de paz y unidad a todos los estudiantes que van a cursar las aulas en nuestros establecimientos educativos”, afirmó el mandatario boliviano.

https://eju.tv/2025/02/arce-pide-a-los-maestros-que-exijan-mas-a-sus-estudiantes-para-conseguir-una-educacion-de-calidad-en-el-bicentenario/

– Inicio de clases accidentado: Con bloqueos, paro de micros, falta de agua y alumnos desmayados

Las labores educativas se iniciaron este lunes 3 de febrero y en algunos establecimientos se lamentaron incidentes que marcan un inicio de las clases accidentado. Paro de micreros, desmayados, ataques al vehículo del presidente y escuelas con deterioros marcan la jornada. Al menos 16 estudiantes se desmayaron en la unidad educativa Elffy Ribera de Barbery A, en el norte de Santa Cruz de la Sierra. Los afectados tienen entre 9 y 10 años. Una maestra en este establecimiento dijo que los niños fueron trasladados de emergencia al centro de salud Pochola Trapero y dijo que sospechan que la causa del incidente es por intoxicación debido a que en el colegio fumigaron el pasado sábado 1 de febrero y no se habría dado la ventilación suficiente. A esto se suma el paro de los micreros que bloquean en diferentes calles y avenidas de Santa Cruz.

https://eju.tv/2025/02/inicio-de-clases-accidentado-con-bloqueos-paro-de-micros-falta-de-agua-y-alumnos-desmayados/

– Fiscalía busca a presunta víctima de Evo: Nos preocupa que diga con tanta certeza que ella no existe

La Fiscalía Departamental de Tarija investiga el paradero de la presunta víctima de estupro y trata de personas de Evo Morales. La institución se declaró preocupada de que el exmandatario asegure «con tanta certeza» que ella no existe. «Obviamente que no sólo lo dijo él (Morales), también sus abogados y asambleístas; nosotros vamos a tomar las precauciones correspondientes porque no puede ser que digan con tanta certeza, eso es lo que a nosotros como Ministerio Público nos preocupa, que digan con tanta certeza que la víctima no existe», declaró a la prensa la fiscal departamental tarijeña Sandra Gutiérrez. El exjefe del MAS es acusado de trata y tráfico de personas por haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija mientras estaba en el poder.

https://eju.tv/2025/02/fiscalia-busca-a-presunta-victima-de-evo-nos-preocupa-que-diga-con-tanta-certeza-que-ella-no-existe/

– Investigaciones científicas muestran que exposición mediática no previene el delito, resulta contraproducente

La exposición mediática de personas detenidas como estrategia para prevenir el delito no solo carece de efectividad, sino que resulta contraproducente, según investigaciones científicas. Juan Luis Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, señaló que esta práctica vulnera derechos fundamentales y no contribuye a la seguridad ciudadana. “Las investigaciones científicas desde el aspecto criminológico muestran que la exposición como tal no persuade, no disuade, no es un elemento de prevención del delito”, afirmó. “Máximo va a ser un elemento de propaganda de un ministerio que quiere mostrar su trabajo”, agregó. Los abogados Rime Choquehuanca y Jorge Quiroz coincidieron al señalar que el ministro de Gobierno vulnera los derechos de los detenidos”.

https://eju.tv/2025/02/investigaciones-cientificas-muestran-que-exposicion-mediatica-no-previene-el-delito-resulta-contraproducente/