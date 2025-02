Productores reclaman por el veto a la exportación de soya y afirman que la biotecnología mejorará rendimiento del maíz

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Una máquina cosecha soya. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

Productores en zozobra e incertidumbre por el veto a la exportación de soya; las RIN crecen en $us 220 millones y el BCB dice puede mejorar si la ALP desbloquea créditos; y, exfiscal Bravo alerta sobre la complicidad de los policías con la criminalidad en el país. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Productores en zozobra e incertidumbre por el veto a la exportación de soya

Ante la reciente decisión del Gobierno de suspender la exportación de soya ha generado zozobra e incertidumbre en el sector productivo, alertó el presidente de Exposoya, Fernando Romero, quien afirmó que la medida, que busca priorizar el abastecimiento del mercado interno, afecta directamente a los productores, quienes ven amenazados sus ingresos y estabilidad financiera. «Nos encontramos en un momento de zozobra e incertidumbre, puesto que hay una prohibición de la exportación de grano. Esto está generando dudas entre los productores sobre el precio que recibirán por su cosecha», explicó Romero en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Explicó que el mercado interno consume solo entre el 20% y el 25% de la producción total de soya en Bolivia.

– Países vecinos superan a Bolivia en producción de maíz gracias a la biotecnología, enfatiza Romero

La falta de acceso a la biotecnología en Bolivia ha generado un déficit en la producción de maíz, dejando al país en desventaja frente a sus vecinos, advirtió el presidente de Exposoya, Fernando Romero, quien explicó que países como Argentina, Brasil y Paraguay han logrado rendimientos de hasta 10 toneladas por hectárea. “Esto hay que decirlo junto a la baja productividad que nosotros tenemos en maíz, más o menos entre 3 y 3,5 toneladas por hectárea, cuando nuestros países vecinos están arriba de las 7, 8 hasta 10 toneladas por hectárea promedio. Entonces una hectárea que te rinde 8 toneladas versus una hectárea que te rinde 3,5 toneladas con el mismo costo no tiene comparación. Y esto solamente ha sido posible porque nuestros países vecinos tienen libre apertura a la biotecnología”, dijo Romero en entrevista con La Hora Pico de eju.tv.

– Las RIN crecen en $us 220 millones y el BCB dice puede mejorar si la ALP desbloquea créditos

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se incrementaron en más de $us 220 millones y se fortalecerán aún más si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprueba los créditos externos bloqueados, afirmó este jueves el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. “En estos dos últimos meses, prácticamente, se han incrementado las Reservas Internacionales en más de 220 millones de dólares, lo cual nos muestra que, una vez que hemos logrado estabilizarlas, estamos en un proceso de mejora, lo cual podría alimentarse y fortalecerse si la Asamblea aprueba los créditos, que no solamente requiere el sector público, sino también el privado”, explicó. El nivel de las Reservas Internacionales se mantuvo en equilibrio en 2024 y ahora, la “buena noticia” es que, a partir de haberlas estabilizado, se generó una tendencia positiva, explicó.

– El BCB advierte de al menos tres amenazas contra la estabilidad de precios

El Banco Central de Bolivia (BCB) advierte que, este año, el país enfrenta al menos tres amenazas externas e internas, que pueden afectar a la estabilidad de precios y por lo tanto incidir en mayores presiones inflacionarias. “Factores como fenómenos climáticos adversos, las tensiones comerciales a nivel internacional, y posibles escenarios de conflictividad interna, particularmente en un año electoral, podrían influir negativamente en la estabilidad de los precios”, señala el BCB en su Informe de Política Monetaria 2025. Bolivia cerró el año 2024 con una tasa de inflación anual de 9,97%, la tercera más alta en la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Gobierno desde 2006 y superior a la meta de 3,6% establecida en el Programa Fiscal Financiero suscrito por el Ministerio de Economía y el BCB.

– Patzi señala que Evo, aunque tenga sigla, aún necesita un ‘milagro’ para ser habilitado como candidato

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, afirmó este jueves que, a pesar de que Evo Morales ya ha conseguido una sigla para postularse a la presidencia con el Frente Para la Victoria (FPV), aún requiere de un “milagro” para ser habilitado como candidato. El milagro que necesita Evo, según Patzi, es que se revierta la sentencia constitucional que lo inhabilitaría para candidatear a la presidencia. El Tribunal Constitucional emitió la sentencia 1010/23, mediante la cual establece que no se puede ejercer la presidencia del Estado por más de dos ocasiones. “Es un elemento central para que el Evo se habilite a candidato. Eso prácticamente es algo muy imposible”, dijo Patzi. El exgobernador consideró que existe un 10% de posibilidades de que se revierta esa sentencia constitucional y Morales pueda ser candidato.

– El exdirigente evista Ponciano Santos reaparece y denuncia que no hay garantías para las elecciones generales

Ponciano Santos, el secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del ala evista, quien se declaró en la clandestinidad desde noviembre de 2024, reapareció en las horas pasadas con el fin de denunciar que no hay garantías para la realización de las elecciones generales, como sucedió con las judiciales. Afirmación que realizó luego del encuentro multipartidario, en el que las 14 organizaciones políticas, junto al Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa se comprometieron a garantizar el comicio electoral, fijado para el 17 de agosto próximo. “Una reflexión profunda para los sectores sociales, en la historia (no) marginaron y hoy en día también nos están queriendo marginar en las elecciones generales. Nos están diciendo que no elijamos a nuestro presidente y que no votemos”, señaló.

– Comisión de Economía de Diputados rechazó informe oral de ministro Montaño sobre situación de BoA

El informe oral presentado por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, fue rechazado por amplia mayoría de la Comisión de Economía Plural Producción e Industria de la Cámara de Diputados, que exigió a la autoridad responsabilidad en la administración de la línea aérea estatal. La autoridad fue duramente cuestionada, tanto por los diputados de oposición como de oficialismo por la inconsistencia técnica y financiera de sus explicaciones durante su informe oral. Los diputados de Creemos, peticionantes del informe oral, rechazaron las respuestas de Montaño orientadas políticamente y no técnicamente como exigían los legisladores, especialmente sobre las condiciones en las que actualmente se encuentra la flota de aeronaves que opera BoA, además del número de unidades que tiene.

– Exfiscal Bravo alerta sobre la complicidad de los policías con la criminalidad en el país

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Joadel Bravo, alertó sobre el crecimiento de organizaciones criminales en el país, asegurando que este fenómeno se debe, en gran parte, a la complicidad de algunos policías con los delincuentes. “Queda en evidencia que la Policía está muy cercana al crimen. Ese evento de estar con el carro sin placa y que todos los días aparecen policías ligados al delito y nadie hace nada. Por eso es que se ha desbandado el crimen y no hay la voluntad del ministro de Gobierno, ni del presidente, o del vicepresidente de hacer un cambio en la Policía y parar la corrupción”, declaró Bravo en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Es por estos antecedentes de criminalidad conjunta que tienen efectivos policiales que las bandas delincuenciales se animan a matar a plena luz del día”, complementó.

– Presunto sicario desafía al viceministro Aguilera a probar su vínculo con el asesinato de un capitán de la Policía y señala a Misael Nallar por hacer “encargos”

Luego que este jueves, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, señaló a los hermanos Hurtado Aguilera como los presuntos autores que atentaron contra la vida del capitán de la Policía Boliviana, José Carlos Aldunate, uno de ellos, desde la clandestinidad desafió a la autoridad a probar el vínculo con el crimen que se ejecutó ayer en Santa Cruz. Asimismo, dijo que el que tiene que ver con ese tipo de “encargos” es Misael Nallar, de quien la autoridad, presuntamente conoce todos los movimientos que realiza. “Mi nombre es Erick Hurtado Aguilera, hoy 20 de febrero del 2025 hago este video con el fin de desvirtuar mi participación en los hechos de sicariato ocurridos en el municipio de Santa Ana del Yacuma, al igual que en el intento de asesinato del alias el Colla y del oficial de la Policía, de apellido Aldunate”, afirmó Erick Hurtado.

– Cultivos de coca en áreas protegidas aumentaron en 34% y la UE expresa preocupación

La Unión Europea (UE) expresó su preocupación por el incremento de los cultivos de coca en cinco áreas protegidas de Bolivia que, en 2023, alcanza a un 34%, con relación a la gestión anterior. “Sobre todo nos preocupa el aumento y, si no me equivoco, que es del 34% en aquellas áreas que deben tener una protección especial por su valor ecológico y cultural. Eso también nos preocupa, porque pone en manifiesto los retos significativos que aún tenemos que enfrentar”, afirmó el jefe de la Delegación de la UE en Bolivia, Jaume Segura. El martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 2023 que estableció que las plantaciones de ese arbusto subieron a 31.000 hectáreas (ha), un incremento del 4% con relación a 2022, cuando se registró 29.900 hectáreas.