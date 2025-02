El exdirigente evista Ponciano Santos reaparece y denuncia que no hay garantías para las elecciones generales 

En ese sentido, Santos, de quien se dice que está resguardado en el Trópico de Cochabamba, al igual que el exministro Juan Ramón Quintana y Morales, pidió a los movimientos campesinos y a los sectores sociales a que “luchen para hacer respetar» la democracia.

Ponciano Santos, el secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del ala evista, quien se declaró en la clandestinidad desde noviembre de 2024, reapareció en las horas pasadas con el fin de denunciar que no hay garantías para la realización de las elecciones generales, como sucedió con las judiciales. Afirmación que realizó luego del encuentro multipartidario, en el que las 14 organizaciones políticas, junto al Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa se comprometieron a garantizar el comicio electoral, fijado para el 17 de agosto próximo.

“Una reflexión profunda para los sectores sociales, en la historia (no) marginaron y hoy en día también nos están queriendo marginar en las elecciones generales. Nos están diciendo que no elijamos a nuestro presidente y que no votemos. El TSE (Tribunal Supremo Electoral) es subordinado obedece las órdenes de Luis Arce, por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, no hay garantías para que se lleve a cabo las elecciones generales”, señaló el dirigente evista.

En ese sentido, Santos, de quien se dice que está resguardado en el Trópico de Cochabamba, al igual que el exministro Juan Ramón Quintana y Morales, pidió a los movimientos campesinos y a los sectores sociales a que “luchen para hacer respetar» la democracia.

“Quiero manifestarme sobre la reunión multipartidaria en el TSE, el lunes 17, en la ciudad de La Paz, donde participaron los líderes de la derecha, al igual que la nueva derecha encabezada por Luis Arce, que fue convocado por los vocales del TSE. Saben muy bien que el año pasado en julio del 2024, en las mismas oficinas se realizó la reunión multisectorial en la que acordaron llevar a cabo las elecciones judiciales, pero luego se la hizo a medidas”, mencionó.

Ponciano Santos es uno de los dirigentes que conforman el Pacto de Unidad, afín a Morales. Actualmente, debe responder por dos procesos, uno por las injurias contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y otro por terrorismo y alzamiento armado, iniciado ante la justicia por parte de la Procuraduría General del Estado.