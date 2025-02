Viña del Mar: el boliviano Gerónimo Sims obtiene el mayor puntaje en su segunda presentación

Geronimo Sims destacó en la competencia internacional en su segunda presentación, obtuvo el mejor puntaje de su categoría y ahora debe esperar lo que pase con otros artistas este jueves para saber si ingresa a la gran final.

Sony Music/Video

Fuente: Unitel

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El boliviano Gerónimo Sims realizó su segunda presentación en el festival Viña del Mar, en Chile, la noche del miércoles. Esta vez le fue incluso mejor, obtuvo la más alta calificación de su categoría, competencia internacional.

El joven, de solo 19 años, se volvió a lucir en el escenario con su canción ‘Septiembre’, que habla de un amor que se pierde, de un amor a distancia.

En su nueva presentación lució un conjunto que era la mitad negro y la otra mitad blanco con desgastados. Se mostró confiado e incluso se lo vio sonreír en varios momentos.

[Foto: Viña del Mar] / Gerónimo se presentó en Viña del Mar por segunda vez la noche del miércoles

Previo a su presentación, el festival mostró un video en el que Gerónimo expresa lo que sintió en su primera vez en la Quinta Vergara, la noche del 23 de febrero. “Me sentí emocionado, nervioso, ansioso. Es la primera vez que Bolivia se presenta en la competencia internacional. He subido (al escenario) y he sentido al mounstro (en alusión al exigente público). Me tiembla el corazón solo pensar en ese momento, me hubiera gustado quedarme ahí para siempre, es algo que nunca voy a olvidar”, expresó.

Tras la presentación, tocó conocer los promedios de la noche, y Bolivia junto con Gerónimo obtuvo 5,8, la mejor calificación. Muy de cerca, en segundo lugar, estuvo Italia con 5,7, representado por Cecile; el tercer puesto fue para Argentina, con Santi Borda, que obtuvo 5,0.

Los presentadores explicaron que este grupo de participantes debe esperar qué pasa la noche de este jueves con los artistas que se presentarán.