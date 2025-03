Asistentes al encuentro convocado por Arce garantizan conclusión de la gestión y realización de las elecciones nacionales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Arce y parte de sus ministros en el encuentro del martes. Foto: APG

Boris Bueno Camacho / La Paz

De los 12 puntos de la declaración por la estabilidad y la democracia, 5 le garantizan al gobierno que concluirá su gestión; ministro Montenegro dice que «no se va a poder desviar ni un solo boliviano» de los créditos externos que se tramitan en el Legislativo; y, a cinco días del anuncio de YPFB de la descarga de combustible desde buques, persisten filas en surtidores. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– De los 12 puntos de la declaración por la estabilidad y la democracia, 5 le garantizan al gobierno que concluirá su gestión

El “Encuentro por la estabilidad y la democracia” acabó con una declaración de 12 puntos, cinco de ellos están orientados a garantizarle al gobierno que concluirá su gestión en noviembre de este año para que haga entrega del mando presidencial a quien resulte ganador en los comicios de agosto de 2025 o de la segunda vuelta a realizarse en octubre. Otros cuatro enunciados buscan viabilizar los comicios generales, uno se refiere al rol que debe tener el gobierno para enfrentar la crisis, otro a la independencia judicial y cierra con una reiterada invocación al diálogo. El punto 1 reafirma que el diálogo y la democracia es el mejor camino para la convivencia pacífica de los pueblos, para el debate de ideas, “para la resolución de las tensiones y conflictos”, y para lograr el desarrollo económico y social de un país.

– Andrónico dice que sus decisiones no dependen de Evo Morales

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, explicó las razones de su ausencia en la reunión convocada por el Gobierno nacional, negó que su actuar se deba a la injerencia de Evo Morales y reiteró que la prioridad del Senado es atender la crisis económica, la falta de dólares y combustible en el país. «Muchos dirán: ¿por qué no ha ido el presidente del Senado a la reunión convocada por el Gobierno nacional, a la que llamaron por la estabilidad y la democracia? Porque para nosotros, la prioridad y lo urgente es que nuestros hermanos bolivianos no estén haciendo filas días y noches», afirmó. Asimismo, desmintió rotundamente las versiones que sugieren que su ausencia se debió a órdenes de terceros. “No es cierto que no haya asistido a la reunión convocada por el Ejecutivo porque Evo me llamó, esa afirmación es totalmente falsa», enfatizó.

– Copa tras reunión: Se le ha recomendado a Arce que antes de su interés personal, primero es presidente

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, aseguró luego de la reunión de este martes con el Gobierno que los participantes del encuentro le recomendaron a Luis Arce que antes de pensar en sus intereses personales, primero se dedique a su gestión como presidente. «Que se dedique a concluir su gestión y genere mesas o canales de diálogo para poder liberar estos créditos que tenemos en la Asamblea Legislativa; antes de su interés personal, primero es presidente y tiene que cumplir ese rol», declaró la autoridad edil a la prensa. La administración arcista convocó este martes a una reunión denominada «Encuentro por la estabilidad y la democracia», en la que se trataron créditos pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, la necesidad de asegurar las elecciones del 17 de agosto y el compromiso de Arce de concentrarse en su gestión.

– “Voy a respetar el resultado (de la encuesta), soy hombre de palabra”, asegura Samuel y traslada la pregunta a Tuto

Ante la pregunta del precandidato Jorge Tuto Quiroga, si Samuel Doria Medina respetará el resultado de la encuesta del Bloque Opositor en caso que ‘Tuto’ sea elegido como el candidato a la presidencia de la alianza, el jefe de Unidad Nacional (UN) dijo que “es hombre de palabra” y trasladó la pregunta a su contrincante electoral. “Yo creo que está absolutamente claro. Yo soy un hombre de palabra y dije, el que tenga más (votación) tiene que tener todo el apoyo. El año 2019 apoyé a Carlos Mesa. Entonces, creo que no hay ninguna duda respecto a que yo soy un hombre de palabra y voy a respetar (el resultado)”, respondió Doria Medina a la pregunta realizada en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– De pedir su declinación a ser su aliado: Chi justifica apoyo a Manfred en nombre de la unidad

El político Chi Hyun Chung confirmó a La Hora Pico de eju.tv su alianza con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, asegurando que su decisión responde a la necesidad de unidad en el país. Chi afirmó: «Somos de palabra. Capitán Manfred no es una persona que habla y después borra con el codo. Yo tampoco. Somos de palabra». Al ser consultado sobre su anterior postura en la que pedía que Reyes Villa decline su candidatura y continúe como alcalde hasta que concluya su gestión, Chi explicó que ese planteamiento respondía a un contexto de competencia. Sin embargo, ahora considera que la unidad es prioritaria. «El pueblo boliviano pide unidad, y además, cuando tenemos el mismo programa, el mismo federalismo, el mismo cristianismo, ¿para qué vamos a estar peleando? Es necesario promover el acercamiento», sostuvo.

– Samuel Doria Medina y Juan del Granado sellan alianza rumbo a los comicios de agosto

El precandidato Samuel Doria Medina y líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, sellaron este martes una alianza política de cara a las próximas elecciones generales a desarrollarse en agosto. En un acto desarrollado en un céntrico hotel de la sede de gobierno, el empresario opositor dijo estar “absolutamente convencido” que la alianza con el exalcalde de La Paz, le permitirá, en caso de ser electo mandatario, gobernar en los próximos cinco años. “Con Juan del Granado se logró unidad en La Paz después de muchos años de pelea, de confrontación, también va a ser muy útil esa experiencia para la reconciliación que necesita nuestra patria”, dijo Doria Medina. Ponderó la experiencia que tiene el líder del MSM para construir institucionalidad, nuevamente luchar contra la corrupción y reformar la justicia.

– Ministro Montenegro dice que «no se va a poder desviar ni un solo boliviano» de los créditos externos que se tramitan en el Legislativo

Durante la sesión de la Cámara de Senadores en la cual se sancionó el crédito de la CAF por $us 75 millones, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que «no se va a poder desviar ni un solo boliviano de los créditos» que se tramitan en esa instancia. «Estos créditos van a ir a los municipios, eso tiene que quedar totalmente claro», sostuvo durante la dúplica en el debate por el préstamo externo que está destinado a atender los efectos adversos del clima. En pasados días, algunos actores políticos señalaron que el Gobierno pretendía usar los recursos económicos de los créditos externos para la compra de combustibles y su campaña electoral. Montenegro explicó que la llegada al país de los créditos incrementa el flujo de dólares porque los desembolsos se realizan en esa moneda y su ejecución se realiza en bolivianos.

– El ministro de Defensa informa que el crédito de $us 100 millones del Covid 19 es de libre disponibilidad

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que el crédito internacional de $us 100 millones, destinado para atender el Covid-19 en 2020, es de libre disponibilidad. Prevé que el tema será abordado en la próxima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Esos créditos (de 325 millones) van a ser dispuestos para apoyar las emergencias (climatológicas), pero también está previsto que se puedan apoyar otros créditos. Es el caso de 100 millones de dólares que se ha dispuesto en 2020 para atender el Covid, el gobierno ha sido muy eficiente en el tema del Covid, pero eso nos están reponiendo en créditos y es de libre disponibilidad”, declaró Novillo. El presidente del Estado, Luis Arce, pidió al Parlamento aprobar el proyecto de ley de préstamo internacional para garantizar el voto de los bolivianos en el exterior.

– A cinco días del anuncio de YPFB de la descarga de combustible desde buques, persisten filas en surtidores

El viernes pasado, es decir, hace cinco días, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunciaba la llegada de tres buques con combustible (con 70 millones de litros de gasolina y 20 millones de diésel) y señalaba que con esto se apuntaba a paliar la demanda interna; sin embargo, el martes las filas persisten en los surtidores del país. La situación se refleja tanto en ciudades capitales como en provincias, mientras corre el ultimátum de diferentes sectores que han advertido con movilizaciones en caso de que no haya una solución a este tema. La situación también genera intranquilidad en otros sectores como el agro cruceño que debe encarar la cosecha de verano y que se ha visto afectada en su avance, llegando a un 20% de las labores de recolección de granos estratégicos.

– Comité pro Santa Cruz convoca a movilizaciones por escasez de combustibles

Este martes, el Comité pro Santa Cruz determinó convocar a movilizaciones en contra del Gobierno, debido a la escasez de combustibles que siguen sin resolverse y afecta a las actividades de los ciudadanos y de varios sectores. “Volvemos a las calles, por ende, con carácter de urgencia convocamos a una gran marcha de protesta el día lunes 24 de marzo a horas 18.00, partiendo desde la Plazuela del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre, exigiendo de manera categórica la solución inmediata al desabastecimiento de combustible y el caos económico que golpea a Santa Cruz y Bolivia”, leyó Stello Cochimanidis, el líder de los cívicos cruceños. En conferencia de prensa protestó los compromisos del Gobierno, pero acusó que éstos no se concretizan en hechos, sino que quedan en palabras.