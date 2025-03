Doria Medina no acudirá al diálogo convocado por Arce porque éste no admite el fracaso de su modelo económico

La convocatoria del presidente carece de sinceridad, ya recurrió antes a diálogos nacionales y no soluciona nada, “le miente a la población y le oculta información”, denuncia el vocero de UN, Marco Fuentes.

Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN) no se presentará este martes 18 de marzo en la Casa del Pueblo para participar del “Encuentro por la estabilidad y la democracia de nuestro país rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025”, convocado por el Presidente Luis Arce. Tampoco enviará ningún representante a esa reunión. El vocero de UN, Marco Fuentes, justificó tal decisión señalando que mientras Arce no admita que fracasó su Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), esa reunión sólo será un “diálogo de sordos”.

“El gobierno no genera condiciones para un buen acercamiento, y en segundo lugar no plantea un plan verdadero de salvataje económico, ni la provisión de combustibles”, dijo Fuentes en un contacto con Radio Panamericana.

“Oímos a la ministra de la Presidencia echándole la culpa a los empresarios, a la oposición, a la guerra en Ucrania, al contexto internacional. Mientras el gobierno no sea sincero, ni tenga un plan serio, siga gastando más de lo que ingresa (al Estado), que es la verdadera esencia del por qué no hay dólares, mientras eso no se reconozca, hablar con el gobierno sólo será un diálogo de sordos, por eso, Samuel no participará”, precisó.

Se le consultó al vocero de UN si no estaban desaprovechando un escenario en el cual se puede plantear de forma directa al presidente Arce críticas y observaciones, “si quisiera el Presidente sincerarse con los diferentes actores políticos, debiera establecer mecanismos de solución, tender puentes, reconocer la crisis económica, admitir que hay una crisis estructural y que el modelo económico ha fracasado. Mientras no tenga esa postura y le eche la culpa a otras instancias y no asumir su responsabilidad, será un diálogo de sordos”, reiteró.

Sobre la conflictividad social que se está generando en contra del gobierno por la escasez de combustible, falta de dólares, y alza de la canasta familiar, el vocero de UN, dijo que el gobierno ya recurrió antes a convocar a cumbres de diálogo, las que no han solucionado nada, “no es la primera vez, sólo está armando un show, ganar tiempo, aguantar, por así decirlo. Todos los conflictos que ocurran, el gobierno tendrá que asumir las consecuencias, por sus malas decisiones y políticas a consecuencia de su modelo económico”, concluyó.