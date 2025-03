El Comité Multisectorial acuerda 7 puntos con el gobierno, pero el diésel y la gasolina continúan como sustancias controladas

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La reunión entre el Comité Multisectorial y representantes del Gobierno. Foto: Oxígeno/Los Tiempos

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Gobierno y Comité Multisectorial firman acuerdo de siete puntos para evitar movilizaciones; la relación entre Botrading y YPFB en la mira de políticos y empresarios; la estatal petrolera defiende a la intermediaria; y, arroceros compran hasta por Bs 30 el litro de diésel en la desesperación para salvar su producción. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Gobierno y Comité Multisectorial firman acuerdo de siete puntos para evitar movilizaciones

Autoridades del Gobierno y representantes del Comité Multisectorial firmaron este lunes un acuerdo que incluye siete puntos, entre los que destacan la revisión del procedimiento para importar carburantes y la ampliación del tiempo en que los capitales privados podrán internar carburantes. «Los artículos 2 y 3 ya están previstos en la normativa vigente, por tanto, se ratifica la vigencia de la exención del IVA a las importaciones y del gravamen arancelario a 0% a la importación de diésel y gasolina; dos, el Gobierno y el Comité Multisectorial coinciden que son necesarios los controles de sustancias controladas por normativa internacional; tres, la propuesta para la simplificación de trámites del Comité Multisectorial para la comercialización de diésel y gasolinas será evaluado en mesa técnica», detalló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

https://eju.tv/2025/03/gobierno-y-comite-multisectorial-firman-acuerdo-de-siete-puntos-para-evitar-movilizaciones/

– Gobierno descarta la propuesta para retirar la gasolina y el diésel de la lista de sustancias controladas

El Comité Multisectorial, conformado por industriales, empresarios, gremiales y transportistas, había propuesto al Gobierno tratar el retiro de la gasolina y el diésel de la lista de sustancias controladas con el objetivo de acortar el trámite para la libre importación de combustible. Finalmente, el pedido fue desahuciado, confirmó este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. La autoridad dijo que en la reunión que sostuvieron ambas partes -realizada en una coyuntura en la que aún se tienen filas en surtidores por carburantes- se explicó que no es viable acceder al pedido y que esto fue entendido por todos los representantes del sector productor. “La gasolina y el diésel son precursores para la elaboración de pasta base de clorhidrato de cocaína por lo que no podemos sacar estos precursores químicos que son utilizados como solvente para sacar la cocaína”, dijo.

https://eju.tv/2025/03/gobierno-descarta-la-propuesta-para-retirar-la-gasolina-y-el-diesel-de-la-lista-de-sustancias-controladas/

– La relación entre Botrading y YPFB en la mira de políticos y empresarios; la estatal petrolera defiende a la intermediaria

Una investigación periodística del medio de comunicación Brújula Digital reveló que la estatal anuló un contrato a Petroperú para la provisión de diésel y gasolina a un precio de $us 149,35 en septiembre del año pasado; y menos de un mes después, adjudica la importación de los líquidos a Botrading S.A. a un precio mayor, a $us 198 por la misma cantidad ofrecida por la empresa peruana; vale decir, $us 48,65 más que el contrato anulado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Botrading SA es una empresa subsidiaria de la estatal petrolera creada sobre la base de YPFB Logística y YPFB Refinación, que tienen el 99% del paquete accionario, se desconoce quién o quiénes poseen el restante uno por ciento; fue inaugurada en 2019 y tiene el fin de intermediar en la importación de petróleo.

https://eju.tv/2025/03/la-relacion-entre-botrading-y-ypfb-en-la-mira-de-politicos-y-empresarios-la-estatal-petrolera-defiende-a-la-intermediaria/

– Botrading S.A. se adjudicó 10 de 13 licitaciones; YPFB dice que fue creada para frenar el “monopolio”

La polémica empresa Botrading Sociedad Anónima se adjudicó 10 de las 13 licitaciones a las que se presentó para importar combustible a Bolivia. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, sostuvo que la comercializadora estatal fue creada para “poner el freno al monopolio”. En medio de cuestionamientos por posibles favorecimientos a Botrading, Dorgathen explicó que YPFB anuló una adjudicación ganada por Petroperú en septiembre del año pasado porque no presentó sus documentos a tiempo. El ejecutivo de la petrolera estatal resaltó que Botrading S.A. es una empresa pública porque está compuesta en un 99% por YPFB Logística y YPFB Refinación, pero no reveló quién o quiénes son los accionistas del restante 1% y por qué su sede oficial está en Paraguay.

https://eju.tv/2025/03/botrading-s-a-se-adjudico-10-de-13-licitaciones-ypfb-dice-que-fue-creada-para-frenar-el-monopolio/

– Arroceros compran hasta por Bs 30 el litro de diésel en la desesperación para salvar su producción

La problemática del abastecimiento de diésel no es ajena con el sector arrocero, según el reporte de la exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Ana Isabel Ortiz, quien también denunció que los productores pagan hasta Bs 30 por litro de diésel en la desesperación de no perder el grano que está en plena cosecha. “Es la desesperación la que lleva a que algunos productores estén comprando entre Bs 25 y Bs 30 el litro de diésel, en un mercado negro que se presta a esto”, manifestó Ortiz en una entrevista con Canal Rural. Tal reporte se da en medio de los compromisos del Gobierno para normalizar el abastecimiento del carburante hasta el 31 de marzo,; sin embargo, diferentes esferas del sector productivo se han visto entre la espada y la pared debido a la afectación derivada del desabastecimiento.

https://eju.tv/2025/03/arroceros-compran-hasta-por-bs-30-el-litro-de-diesel-en-la-desesperacion-para-salvar-su-produccion/

– El Gobierno dice que el kilo gancho de carne de res rebajó a Bs 34,5

Este lunes, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural informó que el precio del kilo gancho de carne de res redujo de Bs 40 a Bs 34,5 en los últimos días, gracias a las medidas asumidas por el Gobierno para controlar los costos. “Mediante operativos de control, el Gobierno verificó este lunes que el kilo gancho de carne de res bajó a 34 bolivianos con 50 centavos en diferentes centros privados de distribución de este alimento”, informó esa cartera de Estado. Hacen una diferenciación entre las empresas frigoríficas como Frigor, Fridosa y BFC que comercializan el kilo gancho de carne de res a Bs 34,5 a los detallistas; mientras que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) lo vende a Bs 34. Este costo representa una reducción de Bs 6 en comparación con las anteriores semanas.

https://eju.tv/2025/03/el-gobierno-dice-que-el-kilo-gancho-de-carne-de-res-rebajo-a-bs-345/

– María Galindo a oferta de candidatura: «Hubiera dicho que sí, pero digo que no»

La activista política María Galindo respondió la mañana de este lunes a la oferta que recibió para presentarse como candidata a las elecciones generales. «Hubiera dicho que sí por estima a una de las personas que me invitó, pero digo que no; hubiera dicho que sí para usar la campaña como pretexto para discutir el país que queremos, pero digo que no», declaró. Galindo indicó que entregó un pliego con seis exigencias a los actores políticos que le propusieron ir como candidata. Entre las demandas estaba que tenga la libertad de elegir a su acompañante de fórmula y se le permita impulsar los cambios incluidos en su programa de gobierno. Detalló que hizo llegar su respuesta a dos de las personas que son parte del frente que la invitó y contó que como respuesta pasó de ser invitada a «solicitante» de un espacio para su eventual candidatura.

https://eju.tv/2025/03/maria-galindo-a-oferta-de-candidatura-hubiera-dicho-que-si-pero-digo-que-no/

– Santa Cruz: Bolivia expulsa a 20 extranjeros que pertenecen a la secta religiosa Kailasa

Al menos 20 extranjeros de la secta religiosa Kailasa fueron expulsados de Bolivia, debido a que pretendían asentarse en poblaciones indígenas de manera ilegal, principalmente en Beni, donde alquilaron 20 viviendas en el territorio Cayubaba, región habitada hace tres años. La directora General de Migración, Katherine Calderón, indicó que los convenios suscritos quedaron nulos por su ilegalidad. “Esta secta llegó a nuestro país y trató de vulnerar la buena fe de nuestra población indígena y también vulnerar sus derechos al intentar engañarlos para poder adquirir las tierras. Es importante informar que se ha realizado un trabajo de investigación a estos extranjeros que están en el país y la Dirección General de Migración ha intervenido en este caso, para el cual se ha dirigido a los distintos lugares del país”, informó la autoridad.

https://eju.tv/2025/03/santa-cruz-bolivia-expulsa-a-20-extranjeros-que-pertenecen-a-la-secta-religiosa-kailasa/

– Investigado de violación, el diputado Jáuregui dice que la denuncia es falsa y se declara ‘víctima de persecución’

Tras abrirse una investigación en su contra por presunta violación a una menor de edad, el diputado “arcista” Juan José Jáuregui aseguró que la denuncia es falsa y motivada por una venganza política. “Estoy siendo víctima de una persecución judicial. Estoy siendo víctima de un linchamiento político que va a servir, seguramente, para dar un ejemplo al resto de mis colegas para que no pueden hacer la labor que corresponde respaldando la gestión de gobierno”, dijo Jáuregui. La denuncia contra Jáuregui fue promovida por la Defensoría de la Niñez de Oruro. Según informe del caso, la víctima sería una menor, quien aseveró que a sus 12 años fue forzada por el diputado para tener relaciones sexuales, mediante un pago además de Bs 300. El diputado acusó al sector radical del MAS de promover la denuncia.

https://eju.tv/2025/03/investigado-de-violacion-el-diputado-jauregui-dice-que-la-denuncia-es-falsa-y-se-declara-victima-de-persecucion/

– Comunidad Ciudadana pide suspensión del diputado Jáuregui por denuncia en su contra

Mediante un comunicado, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) expresó su molestia hacia el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, quien estaría involucrado en una denuncia por el delito de violación de una menor de edad. En el comunicado, califican de indignante que un legislador esté involucrado en este tipo de hechos y subrayan que debe priorizarse la protección de las víctimas. “Resulta indignante que un legislador, quien debería ser garante de la justicia y la legalidad, sea investigado por hechos de tal gravedad. Más alarmante aún es que no se trate de la primera denuncia en su contra, lo que evidencia un patrón de conducta inaceptable en una sociedad que debe priorizar, ante todo, la protección de las niñas y niños”, señala el comunicado. La bancada expresó su solidaridad y apoyo con las víctimas de este tipo de hechos.

https://eju.tv/2025/03/comunidad-ciudadana-pide-suspension-del-diputado-jauregui-por-denuncia-en-su-contra/