El encuentro por la estabilidad y la democracia acuerda doce puntos y el compromiso de Arce de enfocarse en la gestión

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Hubo varias ausencias en el Encuentro por la estabilidad y democracia. Foto: Erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ministra Prada tras encuentro: «Coincidimos en que el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en la gestión»; “En este momento”, el presidente Arce no es candidato para las elecciones de agosto, dice la ministra de la Presidencia; y, Senado sanciona crédito de la CAF por $us 75 millones y remite al ejecutivo para su promulgación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ministra Prada tras encuentro: «Coincidimos en que el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en la gestión»

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, presentó la tarde de este martes las conclusiones a las que llegó el «Encuentro por la estabilidad y la democracia», convocado por el Gobierno para buscar soluciones a la crisis energética y garantizar las elecciones del 17 de agosto. Entre las resoluciones a las que llegó la cita se encuentra el compromiso de la administración de Luis Arce de concentrarse en su gestión, un pedido planteado esta mañana por algunos de los actores políticos que le pidieron que desista de repostular y se dedique a superar la crisis antes del cambio de Gobierno. «Coincidimos en que el Gobierno nacional debe concentrar sus esfuerzos en la gestión y tomar las medidas necesarias en función de los intereses del pueblo boliviano», declaró la ministra, al dar lectura a las conclusiones que emanaron del encuentro.

https://eju.tv/2025/03/ministra-prada-el-gobierno-debe-concentrar-sus-esfuerzos-en-la-gestion/

– “En este momento”, el presidente Arce no es candidato para las elecciones de agosto, dice la ministra de la Presidencia

Al término del diálogo por la crisis energética, encuentro convocado por el presidente Arce con representantes de instituciones, organizaciones políticas y alcaldes, se acordaron doce lineamientos para garantizar la realización de los comicios generales de agosto, y otras medidas para paliar el momento de crisis económica y de escasez de combustibles. En la conferencia de prensa al cierre de ese encuentro y posterior a la lectura de los doce puntos, la ministra de la Presidencia dijo que “en este momento” Arce, no es candidato y que será el MAS en un encuentro interno a realizarse en abril, el que definirá como organización política quien será su candidato. En uno de los puntos consensuados se señala que el presidente y su gobierno “priorizarán la gestión”. Al respecto Prada aseguró que el presidente Arce no tiene “intereses personales” en ser candidato, ni está “pensando en la silla presidencial”.

https://eju.tv/2025/03/en-este-momento-el-presidente-arce-no-es-candidato-para-las-elecciones-de-agosto-dice-la-ministra-de-la-presidencia/

– Arce en el Encuentro por la Estabilidad asegura que se hizo todo el intento para paliar la situación

A tiempo de comenzar el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia, el presidente Luis Arce reconoció que existe una reacción de la población ante la situación económica, pero aseguró que se hizo todo el intento para paliar esta situación. Dijo que, además de los problemas causados por el clima, se tiene temas de especulación en los precios y la falta de combustible, que consideró como “detonante” para la reacción de la población. “Nosotros hemos hecho todo el intento con los recursos que hemos tenido para que se pueda, de alguna manera, paliar los efectos. Esto estamos enfrentando desde el 2022 que se profundiza el 2023 y se agudiza el 2024”, afirmó. Señaló que, gracias a esos esfuerzos, la población aún puede contar con normalidad en combustible, pero la falta de dólares está generando “poco a poco algunos problemas”.

https://eju.tv/2025/03/arce-en-el-encuentro-por-la-estabilidad-asegura-que-se-hizo-todo-el-intento-para-paliar-la-situacion/

– Vicepresidenta de Diputados: Samuel y Tuto dicen tener la solución a la crisis, pero no son capaces de venir

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, afirmó la tarde de este martes, durante el encuentro convocado por el Gobierno, que Samuel Doria Media y Jorge Tuto Quiroga dicen tener la solución a la crisis que atraviesa el país, pero que no son capaces de defender su posición en la cita organizada por la administración de Luis Arce. «Hay que cuestionar a aquellos que dicen que se soluciona (el problema) con el diálogo y que no han tenido la capacidad ni la gana de venir a participar como Doria Medina, Tuto Quiroga y otros, que no se han hecho presentes cuando dicen tener la respuesta para solucionar la problemática, pero cuando toca defender una posición no son capaces de venir y enfrentar», manifestó. El Gobierno lleva a cabo en esta jornada el «Encuentro por la estabilidad y la democracia», cita en la que se trata la situación económica del país, la escasez de carburantes y la realización de las elecciones.

https://eju.tv/2025/03/vicepresidenta-de-diputados-samuel-y-tuto-dicen-tener-la-solucion-a-la-crisis-pero-no-son-capaces-de-venir/

– Senadora evista afirma que Andrónico convocará a otro diálogo por la crisis

La senadora evista Lucy Escóbar afirmó este martes que el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, convocará a una mesa de diálogo tanto a los legisladores como a los representantes de los organismos internacionales, con el fin de buscar una solución a la crisis económica que se registra en el país. Cuestionó que el Gobierno central haya politizado el encuentro de este martes con actores que “nada tienen que ver», en referencia a la convocatoria que hizo a alcaldes, voceros políticos, entre otros. “En reunión de bancada hemos decidido que el senador Andrónico es quien va a convocar a los inversionistas (organismos financiadores) para dar una solución a la crisis que vive Bolivia, porque hemos visto que el Poder Ejecutivo sólo se está preocupando de politizar”, enfatizó la legisladora.

https://eju.tv/2025/03/senadora-evista-afirma-que-andronico-convocara-a-otro-dialogo-por-la-crisis/

– Senado sanciona crédito de la CAF por $us 75 millones y remite al ejecutivo para su promulgación

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó este martes la Ley para Atender las Emergencias por Eventos Adversos del Clima, cuyo financiador es la CAF por 75 millones de dólares. La norma aprobada en sus dos instancias, en grande y en detalle, fue remitida al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación. El objetivo de la norma es materializar el financiamiento para la ejecución del “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos Ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia”. El programa básicamente apoyará las acciones que lleva adelante el Viceministerio de Defensa Civil y que se enmarcan en la gestión integral del riesgo de desastres y permitirá ejecutar acciones anticipadas y de reducción de riesgo y aquellas de orden reactivo y respuesta, recuperación, asociadas a situaciones de riesgo, emergencia y desastres.

https://eju.tv/2025/03/senado-sanciona-credito-de-la-caf-por-us-75-millones-y-remite-al-ejecutivo-para-su-promulgacion/

– Tuto dice que ganará la candidatura única de oposición y pide preguntar a Samuel si respetará el resultado

El precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga aseguró este martes que ganará la candidatura única del bloque de unidad de la oposición democrática, porque tiene apoyo electoral y pidió preguntar a su contrincante, Samuel Doria Medina, si respetará los resultados de la encuesta nacional. “De forma muy precisa, me has preguntado (si respetaré la encuesta de candidatura única). Te lo digo clarito: voy a ganar ese proceso, tengo la absoluta certeza. Esa pregunta la tienes que trasladar a otro, yo no comento encuestas. Puedes ir viendo todas las (encuestas) que han salido, esa pregunta tiene que ir a otros”, respondió Tuto Quiroga. La oposición democrática decidió elegir la candidatura única para las elecciones generales del 2025 mediante una encuesta nacional. Todavía no precisaron qué empresa llevará adelante dicha consulta electoral ni cómo se financiará.

https://eju.tv/2025/03/tuto-dice-que-ganara-la-candidatura-unica-de-oposicion-y-pide-preguntar-a-samuel-si-respetara-el-resultado/

– Choquehuanca no agendó durante seis meses la norma del crédito de 100 millones de dólares de JICA, acusan evistas

“Hace al menos seis meses” que la norma para aprobar un crédito de aproximadamente 100 millones de dólares de la Cooperación de Japón (JICA) en manos del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) David Choquehuanca, dijo el jefe de Bancada del MAS-IPSP en la Cámara Alta, Luis Flores, al referirse a la convocatoria que la presidencia del Órgano Legislativo publicó hoy, en la cual agenda como primer punto de la agenda el tratamiento del citado crédito. El presidente Luis Arce y varios de sus ministros han insistido desde el año 2024 que la ALP apruebe de una vez el citado crédito, primero para enfrentar la falta de dólares para adquirir combustible, pero también para financiar gastos de los comicios generales del 17 de agosto de 2025, específicamente las elecciones en el exterior del país.

https://eju.tv/2025/03/choquehuanca-no-agendo-durante-seis-meses-la-norma-del-credito-de-100-millones-de-dolares-de-jica-acusan-evistas/

– Gobierno evalúa declarar emergencia nacional debido a las afectaciones por las lluvias

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que se está evaluando la posibilidad de declarar emergencia nacional debido a las afectaciones que está dejando las intensas lluvias en prácticamente todo el territorio nacional. “A nivel nacional estamos evaluando la posibilidad de una declaratoria de emergencia nacional por inundaciones, estamos recibiendo informaciones. Sin embargo, se está evaluando porque hay tres departamentos que se han declarado en emergencia departamental”, señaló la autoridad. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) proyectó que las lluvias continuarán hasta fin de mes. El departamento de La Paz es la región más afectada por ese fenómeno climatológico. A la vez, la autoridad indicó que los nueve departamentos del país son golpeados por las lluvias. La Paz, Chuquisaca y Beni se declararon en emergencia.

https://eju.tv/2025/03/gobierno-evalua-declarar-emergencia-nacional-debido-a-las-afectaciones-por-las-lluvias/

– Lluvias en el país: Sube a 46 la cifra de muertos y a 11 la de desaparecidos

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, señaló este lunes que en el país subió a 46 la cifra de fallecidos por las intensas lluvias que provocaron inundaciones en distintas zonas del país. Agregó que otro número que aumentó es el de desaparecidos, son 11. En un anterior informe de la situación, de inicios de semana, Calvimontes contabilizaba 44 fallecidos en la época de lluvias y 10 personas que no habían sido encontradas por los grupos de rescate. Ante ello, Calvimontes pidió a la población evitar acercarse a los ríos porque siguen vigentes las alertas meteorológicas en el país por lo que persiste el riesgo. Detalló que a nivel nacional son 290.669 familias entre damnificadas y afectadas por las lluvias en el país. Precisó que a la fecha suman tres departamentos declarados en emergencia, Beni, La Paz y Chuquisaca.

https://eju.tv/2025/03/lluvias-en-el-pais-sube-a-46-la-cifra-de-muertos-y-a-11-la-de-desaparecidos/