El gobierno acorralado por la falta de dólares aprueba que YPFB opere con criptoactivos para la compra de combustible

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ministra Prada: Créditos externos no son específicamente para comprar combustible, pero mejoran flujo de dólares; ante “quiebra de la economía”, el Comité Multisectorial exige al gobierno tomar seis medidas contra la crisis; y, sectores productivos piden libre importación de combustible y dicen que créditos externos no solucionan la escasez. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno autoriza a YPFB adquirir dólares y realizar operaciones con “activos virtuales” para importar combustibles

El Gobierno central emitió el decreto supremo 5348 con el que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirir divisas de la entidad bancaria pública y otras entidades financieras. Además, permite operaciones con “activos virtuales” con la finalidad de cumplir con el abastecimiento de combustibles en el mercado interno. En esta línea, el decreto da luz verde para realizar operaciones con activos virtuales para la compra de petróleo crudo, diésel e insumos y aditivos para la obtención de gasolina base y/o especial. La medida sale a la luz en un contexto en el que la petrolera estatal reconoció que no puede cubrir la demanda interna de carburantes por la falta de dólares. “YPFB debe realizar las modificaciones presupuestarias que permitan cubrir los indicados costos financieros”, establece la normativa.

– Ministra Prada: Créditos externos no son específicamente para comprar combustible, pero mejoran flujo de dólares

Tras las críticas de legisladores que señalan que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no existe ningún proyecto de ley para la importación de combustibles, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que el financiamiento externo permite la llegada de dólares y que es utilizado para la importación de combustibles y pago de deuda, entre otros. La ministra señaló que ningún crédito está específicamente destinado a la importación de combustibles. Agregó que cuando una entidad financiadora desembolsa un crédito al país envía dólares al Banco Central de Bolivia (BCB) y esta entidad entrega bolivianos a la entidad o empresa que vaya a ejecutar un proyecto. “Quieren desinformar sobre la responsabilidad que tienen sobre la no aprobación de créditos y el flujo de dólares, quieren lavarse las manos”, manifestó.

– Ante “quiebra de la economía”, el Comité Multisectorial exige al gobierno tomar seis medidas contra la crisis

El Comité Multisectorial, a través del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, en comunicado dirigido al país, luego de evaluar la posición del gobierno en sentido de que no podrá abastecer todo el diésel y gasolina que necesita el país para todas sus actividades económicas, exige al presidente Luis Arce y sus ministros que asuma su responsabilidad y tome seis medidas urgentes para frenar la crisis económica. Frerking sostuvo que el gobierno admitió que la “economía boliviana está quebrada”, situación ante la cual demandan que tome las siguientes medidas: libre importación y comercialización de carburantes en el mercado nacional, eliminar el diésel y gasolina de la lista de sustancias controladas, eliminar todas las franjas de precios y los cupos en el mercado interno.

– Sectores productivos piden libre importación de combustible y dicen que créditos externos no solucionan la escasez

Ante la posición del Gobierno de no cubrir con la demanda de combustible, los sectores productivos del país exigieron la liberación en la importación de carburantes para garantizar la cosecha de verano. Además, consideraron que no se puede depender de los créditos externos para la importación y no solucionará el conflicto. “Exigimos la apertura no de ‘ventanas coyunturales’, sino de medidas estructurales que garanticen el abastecimiento interno y que permitan la participación privada. Lo que demanda una revisión profunda y responsable de normativas y reglamentaciones conexas vigentes que permitan la libre e irrestricta importación de combustible, tanto para consumo propio como para su comercialización masiva”, dice el comunicado de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

– Exministro Ríos: Aunque YPFB venda el litro de combustible a Bs 200, ese no es el problema, sino la falta de divisas

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que no importa si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vende el litro de diésel y gasolina a 200 bolivianos, porque ese no es el problema principal de la falta de combustible, sino la falta de divisas. “Y lo peor es que ahora alguien dice: ‘don Álvaro, levantaremos la subvención’. Aunque YPFB venda el litro de gasolina a 200 bolivianos no es el problema, el problema es que no hay divisas. El país se ha quedado insolvente para importar combustibles y otras cosas”, dijo Ríos en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El experto exhortó a la población a analizar sus medidas de presión ante la falta de combustible porque con bloquear o hacer paros “tampoco resolvemos nada”.

– Han rascado el fondo de la olla, YPFB ha quedado insolvente porque Bolivia tiene un modelo económico fallido, afirma Ríos

Con el anuncio de insolvencia de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que solo podrá abastecer hasta el 50% de la demanda de combustible del país por la falta de dólares, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, fue contundente al afirmar que el Gobierno nacional ya ha “rascado el fondo de la olla” y que su modelo económico social comunitario productivo ha fallado. “Hemos llegado a rascar la olla y rascar bien profundo (porque) YPFB ha quedado básicamente insolvente. El Banco Central de Bolivia a principios de año tenía 1.750 millones de dólares de reserva en oro, no sé si ya lo han vendido todo a una parte y tenía 50 millones de dólares de liquidez en efectivo, cuando necesitamos importar 3.200 millones de dólares de combustible, entonces es un modelo fallido”, explicó Ríos en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

– La urgencia es cosechar hoy o no habrá alimentos mañana, el pedido del presidente cívico cruceño

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió sobre la urgencia de garantizar el abastecimiento de combustible, señalando que “si no se cosecha hoy, no habrá alimentos mañana”. En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, Cochamanidis enfatizó que la escasez de diésel está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. “De la soya salen subproductos para los pollos, para las vacas, para los chanchos; por lo tanto, si no hay combustible, no habrá yogur, huevos ni carne, entre otros”, explicó el líder cívico, subrayando la necesidad inmediata de garantizar diésel para la cosecha. Cochamanidis recordó que, a pesar de la supuesta libre importación de combustibles establecida en un decreto, las restricciones y requisitos han impedido que las empresas puedan acceder al permiso correspondiente.

– La CBHE enfatiza la urgencia de reformas para atraer inversiones y advierte que las normas vigentes hacen que Bolivia no sea «atractiva ni competitiva»

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) enfatizó este martes que urge que se realicen reformas con el fin de atraer inversiones de empresas petroleras privadas y que las normas vigentes como la Ley 767, de Promoción para la inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, hacen que Bolivia no sea un mercado “atractivo ni competitivo”, debido al marco legal que rige sus operaciones y el alto riesgo que representa. “La CBHE reitera la urgencia de impulsar cambios estructurales al actual marco legal para viabilizar inversiones en el sector, especialmente en exploración, lo que es fundamental para revertir la caída de la producción de gas, aumentar las exportaciones, contribuir a mitigar el impacto de la importación de combustibles y restituir la generación de divisas”, señala la entidad.

– Matkovic denuncia corrupción en Botrading S.A. porque en 2023 compró combustible con sobreprecio e incluso cobró comisión

“Es importante resaltar que ya pillaron a esa famosa empresa (Botrading S.A.) robándonos a todos los bolivianos el 2023 cuando compró el combustible más caro de lo que costaba en el mercado internacional y encima se cobró su comisión”, afirmó el asambleísta departamental de Santa Cruz Zvonko Matkovic sobre la propuesta del Ejecutivo para que Botrading S.A. sea la importadora de combustibles para el sector productivo cruceño y nacional. “Nos extorsionan diciendo que, si no usamos su empresa, vamos a seguir haciendo colas de 12 horas para poder conseguir diésel y gasolina para poder trabajar”, añadió al considerar que todo lo que está sucediendo con la provisión de combustibles y la actitud del gobierno en el tema ya es “escandaloso”, mientras que no oculta su ineficiencia y afanes de corrupción.

– Órgano Judicial se declara en emergencia por falta de presupuesto y abandona Comisión 898

El Órgano Judicial se declaró en emergencia presupuestaria este martes debido a la falta de recursos para su funcionamiento. La declaratoria fue suscrita por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA), en protesta por el déficit económico que afecta a la administración de justicia. La crisis llevó a las tres instituciones a abandonar la Comisión 898, encargada del seguimiento a las conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016. La decisión fue tomada luego de que la comisión, reunida en Sucre, no aceptara priorizar un presupuesto que garantice la independencia judicial. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que el presupuesto judicial tiene un desfase de 140 millones de bolivianos respecto al año anterior, lo que impide la contratación de personal eventual y consultores.