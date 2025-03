Liderazgos egocéntricos

Selecciones del Reader’s Digest. Lecturas varias.

PERSONAJES DE UNA OBRA TEATRAL.

La personalidad de Donald Trump se construye y gira alrededor de su práctica como Empresario y como Showman, y en su accionar muestra claramente su trastorno narcisista de personalidad (TNP).

Trump siempre ha sido experto en manejar la atención mediática, usando controversias y declaraciones impactantes para mantenerse en el centro de la conversación, recibiendo rechazos y aceptaciones.

Él es un megalómano que siente ansias obsesivas de poder y necesita ser admirado, pues considera que el mundo gira en torno a él. Y esto, al ser un Líder mundial y Presidente del país más poderoso del mundo, su comportamiento y sus decisiones, buenas y malas, afectan a la sociedad mundial.

Al prometer una “Edad de oro de Estados Unidos”, dijo que intentaría cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de Estados Unidos”. Persiste en su controvertido plan para que Canadá se fusione con Estados Unidos y para ello prometió usar la fuerza económica.

Asimismo, no descarto una acción militar que le permita tomar el control del Canal de Panamá y apoderarse de Groenlandia: “Puedo decir lo siguiente: Los necesitamos por razones de seguridad económica y no me voy a comprometer a descartar una acción militar”.

Posteriormente dice: “El control estadounidense de ambos territorios es vital para la seguridad nacional estadounidense”. Declaró todo esto sin explicar por qué y luego complemento en una rueda de prensa: “Podría ocurrir que tengamos que hacer algo”. Qué es ese algo.

Él afirma, reiteradamente, que la guerra de Ucrania no hubiera ocurrido estando él de Presidente, y ahora quiere colocarse una medalla poniendo fin a la guerra. Esto se traduciría en una derrota para Ucrania, pues tendría que ceder territorio, libertad, sus riquezas naturales y tierras raras. Aunque esto en el mundo actual, a quien le importa.

Ahora Trump está cada vez más aquejado de Ubris. El Post que está circulando lo muestra con Corona y titula: “Larga vida al Rey”.

Asimismo, últimamente, Trump se refirió al presidente de China, Xi Jinping y dijo que le gusta su forma de Gobernar:

“Él, Xi Jinping, es presidente de por vida. Presidente de por vida. No, él es genial. Y miren, él fue capaz de hacerlo. Creo que es grandioso. Tal vez tengamos que darle una oportunidad a eso algún día”. Okay, let’s do it to it.

Vladimir Putin

Expresan los analistas que a Putin hay que analizarlo teniendo en cuenta su trayectoria personal. En él se destaca un factor primario que tiene que ver con la frialdad emocional por haberse formado como parte de la KGB y haber sido Director de los espías rusos.

Es un nuevo Zar con peligrosos delirios de grandeza y considera que lidera una misión espiritual para redimir a la madre Rusia. Putin cree y afirma que él: «Es el único que puede guiar a la gran madre Rusia hacia su destino».

En este estado de delirio místico, Putin «siente un desprecio absoluto» por los meros mortales y “lo único que respeta es la fuerza, por lo que fracasaría cualquier intento de negociación clásica, del tipo de quienes tienen intereses comunes”.

Un amigo de origen Moxitano y psicólogo de ocasión me decía que para entender a Putin y todo este drama descrito por los analistas y que relatamos arriba, necesitamos entender que él sufre del “Trauma de Rasputín”. Un personaje mediático de 1.93 de estatura y 33 de envergadura, mientras el susodicho no llega a 1.60 y su miembro erecto no alcanza a las dos pulgadas. Un asunto de tamaño grande y de grandeza.

Estos son los líderes del mundo y veremos a donde nos conducen si no surgen liderazgos democráticos que los sustituyan. Entretanto el mundo woke mira de palco.