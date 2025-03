Pablo Fernández y Patricia Roca atraviesan una crisis: «Te sigo amando con toda mi alma»

El presentador pide respeto y que no involucren a tercera personas

Kathryn Chávez

La pareja conformada por el presentador de televisión Pablo Fernández y la modelo Patricia Roca, una de las más queridas y estables de la farándula cruceña, atraviesa un momento difícil en su relación.

Los rumores sobre una posible separación se intensificaron en redes sociales, lo que llevó a Fernández a pronunciarse mediante un post en su cuenta de Facebook, donde dejó en claro su postura y pidió respeto en este proceso.

«Se dice un montón de pendejadas… No los culpo, ‘es lindo el chisme’. (Pero tengan cuidado porque están involucrando a gente que no tiene nada que ver en el bochi)», escribió el presentador, dejando en claro que no quiere que terceros se vean afectados por los rumores.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, Fernández reafirmó sus sentimientos hacia su esposa. «Solo quiero que sepas que te sigo amando con toda mi alma, que sos mi fantasía y que luego de las tormentas, Siempre llega a calma…»

El también actor y humorista pidió a los medios de comunicación, influencers y usuarios de redes sociales que les permitan transitar su crisis con privacidad. «Les prometo que cuando resolvamos nuestros problemas, para volver a estar juntos o no, ustedes lo van a saber. Si volvemos, voy a gritar a los cuatro vientos que te amo como lo he hecho siempre… si se acaba, no lo voy a esconder», expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la empatía y el respeto: «A todos, les pido respeto, no nos hagan más difícil este momento».

El mensaje de Fernández ha sido aplaudido por muchos seguidores, quienes valoran su sinceridad y la manera en la que enfrenta la situación.