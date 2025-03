Para avanzar no es con discursos, es haciendo y produciendo

“Tiempos difíciles hacen personas fuertes, tiempos fáciles hacen personas débiles”. Proverbio chino.

“Yo le meto nomas”. Evo.



Evo, en su programa de radio Kawsachun Coca comentaba: “ Si mi papá no me hubiera quitado trompeta, tal vez Evo no hubiera sido presidente”.

Hitos de nuestra historia cruceña y del Centralismo en el Siglo anterior.

Luego de la Guerra del Chaco, el 15 de junio de 1938, durante el gobierno de Germán Busch Becerra (Cruceño-Beniano) se promulgó a Ley de las Regalías Petroleras.

La Norma ordena que el 11% de la producción bruta de petróleo queda para el Departamento productor. A pesar de este mandato, el Gobierno no hizo los pagos correspondientes a Santa Cruz.

Ciudadanos cruceños, en la década de los años 50 del siglo anterior, se organizaron y movilizaron para exigir su cumplimiento y jóvenes universitarios crearon el Comité Pro Santa Cruz como instancia de unidad de la población.

Posteriormente, y metiéndole con ganas, se creó el Comité de Obras Públicas y las Cooperativas privadas de Servicios Públicos, también se logró la vinculación con los mercados con carreteras y ferrocarril y con esto la producción agropecuaria cruceña se expandió.

El Centralismo molesto con la actitud proactiva de los cruceños, el 19 de mayo de 1958 envió a milicias de Ucureños a Santa Cruz. Estos en Terebinto torturaron y asesinaron, a 4 jóvenes cuando exigían que se cumpla la Ley de Germán Busch. Esta es como indicamos, es la Ley que distribuye regalías por hidrocarburos a los Departamentos productores.

Una sociedad con comportamiento autodestructivo.

Luego de un periodo de relativa paz mundial, desde los años 2000 nuestra especie homínida entró en una etapa de autodestrucción apocalíptica, tanto del régimen democrático como del ecosistema del que formamos parte. Esto usando las armas, las guerras y nuestra crónica estupidez.

Todo en la vida tiene un riesgo y para avanzar debemos asumirlos y enfrentarlos.

Aunque estos tiempos difíciles deberían fortalecernos, nos aterra el riesgo de la muerte inminente y poco hacemos para superarlos, porque significa contraatacar y esto implica riesgos que no queremos asumir.

En busca de protegernos, nos llenamos de normas, pero el problema no es la existencia de normas, pues hay buenas normas y algunas son útiles. El problema es su exceso sin límites. Hemos construido sistemas administrativos burocráticos, que sólo pueden justificar su existencia, produciendo cada vez más normas, cuya suma total nos obliga a vivir avasallados y oprimidos. La mayoría de estas normas son muy exageradas o injustificadas, otras muchas son fuente de enriquecimiento de los funcionarios públicos. Todo el mundo es consciente de ello, pero no se hace nada para oponerse a ellas.

Nuestro desafío: Gestión de Gobierno con base en los mejores ciudadanos, con ética y profesionalismo.

“Debemos darnos cuenta de que todas las acciones son realizadas por individuos. Un colectivo opera siempre a través del intermediario de uno o varios individuos, cuyas acciones están relacionadas con el colectivo como fuente secundaria”. Ludwig von Mises

Las experiencias de gestión, tanto en el Gobierno del Estado como el ámbito empresarial avanzo exitosamente en muchos países, y no lo hizo impulsado por las burocracias sino con base en iniciativas individuales y con una activa coordinación de los equipos técnicos, y todo esto al margen de la burocracia.

Las Decisiones son individuales, no colectivas, eso sí, existen acuerdos y consensos. Para una buena gestión, el Gerente, el Ministro, el Ejecutivo, toma la mejor decisión que pueda con la información que tiene disponible en ese momento y sobre todo haciendo lo correcto, vale decir aquello que es bueno para la sociedad.

Esto es un proceso dinámico, porque en la realidad socioeconómica las condiciones sociales y ambientales cambian constantemente y son impredecibles.

Es actuando y perseverando para conseguir lo que queremos.

“La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar”. Jim Ryun

Actualmente, la población, entre otros problemas, se queja por la falta de dólares y combustibles, y no entiende que si no hay un ambiente de seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, libertad de producir y de exportar, no hay dólares. Es solo produciendo y exportando que se consiguen los dólares.

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi recomendó a la población ante la escasez de dólares: “aguantar nomás con agua y aire”.

Debió decir con coca y pichicata, pues bajo el masismo la única producción y exportación libre, es la de la coca y sus derivados.