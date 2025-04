El FMI lanza una proyección lapidaria para el país: inflación que sobrepasa el 15% y un crecimiento de apenas 1,1%

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Foto: Visión 360

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El FMI proyecta para Bolivia una inflación de 15,1% y un crecimiento económico de 1,1%; en cuatro años, la casa matriz de YPFB gastó Bs 1.874 millones en salarios; y, “no me van a silenciar, seguiré opinando”: Tras su declaración, analista Paul Coca ratifica que no conoce a Zúñiga. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– El FMI proyecta para Bolivia una inflación de 15,1% y un crecimiento económico de 1,1%

En un contexto marcado por la guerra comercial y en el que las estimaciones mundiales están a la baja, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta para Bolivia una tasa de inflación de 15,1% y un crecimiento económico de 1,1% en esta gestión 2025. Los datos se desprenden del informe de perspectivas económicas globales (WEO, por sus siglas en inglés), publicado y presentado este martes por el FMI en su sede en Washington (EEUU). Para 2026, se estima que el PIB boliviano se desacelere aún más, hasta 0,9%, y se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumente a 15,8%. Para este año, el organismo internacional prevé un déficit de 2,5% en la cuenta de balanza corriente y para 2026 de 3%, y una tasa de desempleo de 1% este y el siguiente año. El gobierno, en el Presupuesto General del Estado 2025, previó una tasa de crecimiento del 3,51%, una tasa de inflación del 7,5%, entre otros datos.

https://eju.tv/2025/04/el-fmi-proyecta-para-bolivia-una-inflacion-de-151-y-un-crecimiento-economico-de-11/

– En cuatro años, la casa matriz de YPFB gastó Bs 1.874 millones en salarios

Entre 2021 hasta 2024, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) casa matriz asignó un total de Bs 1.875.160.435,26 para el pago de sueldos y jornales de los empleados y la planta ejecutiva. La ANF revisó los estados financieros de la estatal petrolera que remitió al Ministerio de Economía en el que se pudo verificar que en 2024 se gastó Bs 472.138.160,88, pero en el Presupuesto General del Estado (PGE) se proyectó Bs 723.224.200. El fin de semana, el exministro de Justicia, Iván Lima, reveló que YPFB cuenta con alrededor de 8.000 empleados y más de 100 comunicadores, sugiriendo que los recursos económicos debieran destinarse a labores técnicas y productivas. “Yo no comparto que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tenga ocho mil personas y tenga más de 100 comunicadores. Creo que eso no puede darse en un Estado”, cuestionó.

https://eju.tv/2025/04/en-cuatro-anos-la-casa-matriz-de-ypfb-gasto-bs-1-874-millones-en-salarios/

– Gobierno afirma que está abierto al diálogo con el bloque multisectorial, que marchará este miércoles

El Gobierno afirmó este martes que está abierto al diálogo con el bloque multisectorial, que este miércoles 23 de abril saldrá en marcha para exigir atención a sus demandas. «Nosotros siempre los vamos a invitar al diálogo, a sentarnos en las mesas de diálogo para ver la atención, hay una respuesta a la disposición adicional séptima, se ha explicado desde el Ministerio de Justicia, no se está aplicando en este momento, estamos trabajando en el tema del abastecimiento de combustible», informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Diferentes sectores productivos del país se encuentran reunidos en el bloque multisectorial, que demanda la normalización en la distribución de carburantes y que se elimine la disposición confiscatoria incluida en el Presupuesto General del Estado. La marcha está prevista para partir desde la ciudad de El Alto rumbo al centro de la sede de gobierno.

https://eju.tv/2025/04/gobierno-afirma-que-esta-abierto-al-dialogo-con-el-bloque-multisectorial-que-marchara-este-miercoles/

– Gremiales reportan bajas ventas porque cada vez más gente se dedica al comercio informal por la crisis

Bolivia pasa por una crisis económica marcada por la falta de dólares debido a una mala administración de recursos por parte de los gobiernos del MAS. La falta de divisas comenzó a encarecer los productos e insumos de importación que requieren los diversos sectores del país. Mercedes Quisbert, representante de los gremiales de Bolivia, denunció que su sector sufre por las bajas ventas debido a que más gente desempleada comenzó a dedicarse al comercio informal; además, dijo que muchos empleadores no podrán garantizar el incremento salarial porque no les alcanza ni para pagar los alquileres de sus tiendas. “El Gobierno sabe que en Bolivia no hay fuentes de trabajo y mucha gente se dedica al comercio. El comercio está creciendo cada día más y las ventas van bajando más y más. Estamos atravesando una situación muy difícil, no solamente en La Paz, sino a nivel Bolivia. Los compañeros de los otros departamentos nos comunican lo mismo”, lamentó.

https://eju.tv/2025/04/gremiales-reportan-bajas-ventas-porque-cada-vez-mas-gente-se-dedica-al-comercio-informal-por-la-crisis/

– “No me van a silenciar, seguiré opinando”: Tras su declaración, analista Paul Coca ratifica que no conoce a Zúñiga

El analista Paul Coca terminó su declaración ante los investigadores del caso de Juan José Zúñiga por la toma militar de la plaza Murillo pasado el mediodía de este martes. “No me van a silenciar, seguiré opinando”, anunció. “Niego y he negado cualquier relación con el señor Zúñiga, al cual no conozco y nunca lo he visto en mi vida”, sostuvo. Esa misma versión presentó en su declaración como testigo en el caso en el que otros analistas también están vinculados. Coca denunció que el Gobierno lo vinculó con el documental “¿Qué pasó el 26J en Bolivia?” en el que se menciona su nombre como parte del supuesto “gabinete civil” que asumiría tras la toma militar. “Sacan ese documental violando mis derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, mi derecho a la imagen, al honor, a la honra y me quieren linchar públicamente por opinar libremente”, señaló el también abogado”.

https://eju.tv/2025/04/no-me-van-a-silenciar-seguire-opinando-tras-su-declaracion-analista-paul-coca-ratifica-que-no-conoce-a-zuniga/

– Ministro de Justicia advierte que ley de preclusión regirá en la siguiente elección, si es que es aprobada

El ministro de Justicia, César Siles, garantizó las elecciones generales del este año, pero advirtió que cualquiera de los proyectos de ley que ahora están en análisis de la Asamblea Legislativa, como la ley de preclusión, regirán a partir de los siguientes comicios. Ante la amenaza de amparos constitucionales que buscan frenar las elecciones de este año, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidieron, en reiteradas oportunidades, la aprobación de los proyectos de ley acordados en el encuentro interinstitucional y multipartidario de febrero pasado. Esas normas estaban pensadas para garantizar los comicios de este año, como la ley de preclusión y la ley para que las autoridades electorales sean juzgadas en un juicio de responsabilidades. Sin embargo, el ministro de Justicia dijo esta mañana en Radio Fides que, en caso de aprobarse esas iniciativas, regirán para los siguientes actos electorales.

https://eju.tv/2025/04/ministro-de-justicia-advierte-que-ley-de-preclusion-regira-en-la-siguiente-eleccion-si-es-que-es-aprobada/

– Dunn explica por qué no concretó alianza con ADN y MNR: ‘la libertad necesita estructuras nuevas’

El precandidato Jaime Dunn respondió a las críticas por no haber concretado alianzas con Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Expresó que busca un pacto con el futuro, no con el pasado, además de que la visión de libertad para el país requiere de nuevas estructuras con ideas frescas. Mediante un comunicado, explicó que sólo hubo diálogo con estos partidos políticos, sin lograrse una alianza. Indicó que se ha reunido con distintas fuerzas políticas, con la premisa de no ceder en los principios de las ideas de la libertad, renovación y nuevos liderazgos, pero no se tuvo éxito. “No se trataba de negociar espacios, sino de construir una visión compartida para salvar Bolivia. Porque cuando un país se encuentra en crisis, no hay espacio para cálculos pequeños ni para intereses personales. La patria no se divide ni se reparte; la patria se sirve”, dice el comunicado de Dunn.

https://eju.tv/2025/04/dunn-explica-por-que-no-concreto-alianza-con-adn-y-mnr-la-libertad-necesita-estructuras-nuevas/

– Camacho pide seguir tres pasos para salir de la crisis y dejar atrás al MAS

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió este martes a los bolivianos concentrarse en “tres pasos” para salir de la crisis y para dejar atrás la etapa del “masismo”: evitar que hagan fraude, derrotarlos en las urnas y poner en marcha un modelo económico que funcione. “Para salir de esta crisis los bolivianos tenemos que concentrarnos en tres pasos prioritarios: Cuidar que el masismo no suspenda las elecciones y que no haga fraude. Derrotar al masismo y a todos los candidatos que representen el masismo porque todos son iguales. Se llamen Andrónico Rodríguez, Evo Morales, Luis Arce, Leonardo Loza, o cualquier otro. En el siguiente Gobierno poner en marcha los modelos productivos que funcionan, para crear trabajo para atraer inversiones y dólares, para exportar y para abrir nuevas oportunidades en todo el país”, dijo la autoridad desde la red X.

https://eju.tv/2025/04/camacho-pide-seguir-tres-pasos-para-salir-de-la-crisis-y-dejar-atras-al-mas/

– Organizaciones sociales del MAS en Santa Cruz definirán a sus candidatos este sábado

Este sábado 26 de abril se llevará a cabo un ampliado departamental en Santa Cruz, donde se definirá el binomio para las próximas elecciones generales, así lo anunció René Pérez, Ejecutivo de los Interculturales de Concepción. «El MAS ha vuelto a las bases, el MAS está decidiendo orgánicamente ampliados y congresos y eso es lo que se va a transmitir y reflejar» señaló, asegurando que este sábado se elegirá al binomio para dar un nuevo horizonte al binomio. Recordó la mala gestión de algunos voceros, a los cuales los calificó como un error histórico dentro del instrumento político, «parlamentarios del instrumento que han ido a hacer un papelón durante 5 años y no han podido manejar o apoyar al país». Resaltó que ahora son las bases quienes eligen a los candidatos, «no hemos tenido ninguna imposición, no hemos tenido a alguien que esté ahí manoseando, ofreciendo plata, eso es lo bueno».

https://eju.tv/2025/04/organizaciones-sociales-del-mas-en-santa-cruz-definira-a-sus-candidatos-este-sabado/#google_vignette

– Senador Ajpi: Claros sigue preso por represalia de Evo, pese a orden de detención domiciliaria

Si bien un juez ya dictó el jueves 17 de abril pasado la detención domiciliaria de los dirigentes “evistas” Ramiro Cucho y Humberto Claros, su defensa legal aún debe completar los trámites, entre ellos: dos garantes que puedan avalar a los dirigentes ante la Justicia, pero a la fecha ninguna persona quiere avalarlos. El senador del MAS, Félix Ajpi, consideró que Humberto Claros es un dirigente que fue utilizado por Evo Morales y ahora cuando declaran en favor de Andónico Rodríguez, lo dejan abandonado en la cárcel, pese a que desde hace días se dispuso su detención domiciliaria. Las declaraciones de Ajpi se debe a que en días pasados se conoció de manera pública que el dirigente Claros, en una conversación telefónica cuando estaba encerrado en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, lanzó críticas al liderazgo de Evo Morales y al manejo interno del evismo.

https://eju.tv/2025/04/senador-ajpi-claros-sigue-preso-por-represalia-de-evo-pese-a-orden-de-detencion-domiciliaria/