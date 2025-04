“Están civiles, policías buscándome”, denuncia Armin Lluta, otro vinculado en documental de toma militar

Armin Lluta, otro de los hombres que fue implicado en el documental que presentó el Ministerio de Gobierno en relación a la toma militar de junio de 2024, denunció que el Gobierno central está haciendo una persecución política contra civiles.

“Quiero denunciar de que el Gobierno está haciendo una persecución política, acusándome e inventando sobre la participación de un supuesto golpe fallido donde yo no tengo nada que ver, soy inocente en esa situación”, manifestó Lluta a través de un audio.

El expresidente de Adepcoca manifestó que está siendo buscado por civiles y policías en la zona de los Yungas.

“Hace momentos me llaman que ya están civiles, policías buscándome aquí en los Yungas, preguntando con mi nombre a los vecinos y ellos me llamaron me comunicaron de que me pueda cuidar y agradezco a los vecinos”, señaló.

Asimismo, manifestó que se encuentra a buen recaudo, sin embargo, teme por su vida y la de su familia.

“Quiero denunciar por este Gobierno abusivo, lo único que pretende es acallarme y pone en riesgo mi familia”, agregó.

Sobre el caso

El Ministerio de Gobierno presentó un video llamado “¿Qué pasó el 26J?” que se refiere a la toma militar de la plaza Murillo del 26 de junio de 2024 que fue encabezada por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

En el multimedia se habla de un supuesto ‘gabinete civil’, que se conformaba para administrar el poder colocando nombres para ocupar diversas áreas de Estado, entre ellos están los economistas Gonzalo Chávez, Jaime Dunn y el abogado Jorge Valda, quien fue aprehendido la mañana de este viernes en Santa Cruz.

Los otros mencionados en el documental son: Joshua Bellot, Paúl Coca, Armin Lluta, José Luis Álvarez, César Gonzáles, Jorge Valda y Ana María Morales.