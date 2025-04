Suman los recursos contra las elecciones nacionales: Nación Qhara Qhara pide la inscripción de sus candidatos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los representantes de la nación Qara Qara. Foto: Brújula Digital



Boris Bueno Camacho / La Paz

Elecciones: Nación Qara -Qara presenta otro recurso ante el TCP; pide el registro de sus candidatos; Zúñiga revela que dos semanas antes del 26J hubo una reunión para “manipular” el padrón electoral; y, Moody’s rebaja la calificación crediticia de Bolivia de Caa3 a Ca y advierte débil gobernanza. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Elecciones: Nación Qara -Qara presenta otro recurso ante el TCP; pide el registro de sus candidatos

La nación quechua Qara Qara presentó este viernes un recurso de inconstitucionalidad abstracto, en contra de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante el cual pide la medida cautelar de inscripción provisional de sus candidatos, de cara a las elecciones generales de agosto próximo. Samuel Flores, dirigente indígena de la nación Qhara Qhara del departamento de Chuquisaca, informó que se presentó el documento junto a sus afiliados, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “retrasó” su demanda de participación de naciones y pueblos indígenas en los comicios generales. Dijo que la Ley 1096 frena su participación. “Esperamos que se confirme en el Tribunal Constitucional la admisión y nos concedan las medidas cautelares, para que nosotros podamos participar en las elecciones generales 2025”, declaró Flores en la ciudad de Sucre.

– “El recurso está mal planteado”; el vicepresidente del TSE observa la demanda de Huaytari

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, observó el recurso planteado por el diputado Israel Huaytari (MAS) ante el TCP en contra de la Convocatoria a Elecciones, al pedir que haya paridad en los binomios, debido a que esa demanda debía estar dirigida más bien al Reglamento de Candidaturas. Vargas sostuvo que Huaytari impugnó la Convocatoria a las Elecciones Generales 2025, la misma que “en ningún aspecto regula ni determina cómo se tiene que presentar las candidaturas a los diferentes cargos a elegir”. El lunes, Huaytari presentó un recurso de inconstitucionalidad abstracto, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra de la convocatoria a las elecciones, para que los binomios tengan paridad de género y, así, los candidatos a presidente y vicepresidente tengan obligatoriamente a una mujer y un hombre o al revés, un hombre y una mujer.

– Zúñiga revela que dos semanas antes del 26J hubo una reunión para “manipular” el padrón electoral

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien lideró la asonada militar del pasado 26 de junio (26J), reveló que dos semanas antes de ese hecho participó en una reunión en la que se consideró “manipular” el padrón electoral. “El segundo (objetivo de la reunión) era manipular el padrón electoral. Ellos sabían que necesitan mantener a este Gobierno por dos razones: (la primera) para que no entre otro Gobierno y no los enjuicie y los aprese; y la segunda, y más importante, para terminar de consolidar los contratos del litio”, dijo el exjefe militar al medio argentino Dataurgente. El material fue presentado como la segunda parte de la entrevista que Zúñiga concedió a ese medio desde el penal de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, donde se encuentra con detención preventiva, acusado por terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado.

– Las duras críticas de Gonzalo Chávez y Jaime Dunn al Gobierno tras declarar por el caso Zúñiga

En el avance de las investigaciones del caso Zúñiga, este jueves fue el turno de la toma de declaración a los analistas económicos Jaime Dunn y Gonzalo Chávez, quienes lanzaron una dura crítica al Gobierno por la manera en la que giró el proceso y llegó a apuntarlos como miembros de un supuesto gabinete civil que se iba a instalar tras la asonada militar del 26 de junio de 2024. Si bien desde el Gobierno señalan que las investigaciones son de larga data, fue recién hace una semana cuando salieron a la luz los nombres de ambos en el documental ‘¿Qué pasó el 26J?’. “Lo que resulta profundamente indignante y jurídicamente alarmante es que el Ministerio de Gobierno haya producido y difundido un documental en el que da por cierta la existencia de este supuesto gabinete, se presume culpabilidad de los mencionados y se mancha públicamente el nombre de las personas sin prueba ni debido proceso”, expresó Chávez.

– Moody’s rebaja la calificación crediticia de Bolivia de Caa3 a Ca y advierte débil gobernanza

La calificadora Moody’s Investors Service bajó la calificación crediticia de Bolivia de Caa3 a Ca, mencionando una gobernabilidad muy débil que está aumentando los riesgos de una crisis de balanza de pagos y un incumplimiento soberano, según un reporte de Bloomberg. La agencia de calificación rebajó la calificación de Bolivia, con una perspectiva estable, según el comunicado. Este nivel es el segundo más bajo y está en línea con el de Ucrania. La rebaja de la calificación de Bolivia refleja la evaluación que hizo Moody’s de que las presiones de liquidez externa han alcanzado niveles agudos, impulsadas por la continua y fuerte disminución de las reservas líquidas de divisas, amenazando con una crisis de balanza de pagos. En respuesta, el Ministerio de Economía, mediante un comunicado, indicó que la calificación no refleja de forma precisa la realidad económica y financiera de Bolivia.

– Gobierno afirma que calificación de Moody’s no refleja la realidad económica y financiera de Bolivia

El Gobierno afirmó este jueves que la rebaja de calificación de la agencia Moody’s de Caa3 a Ca no “refleja de forma precisa la realidad económica y financiera de Bolivia, en un contexto internacional adverso y de profundas transformaciones”. En un comunicado, el Ministerio de Economía recordó que “hoy Bolivia tiene el menor nivel de endeudamiento externo desde 2017 y registra el 24,4% con relación al Producto Interno Bruto (PIB) al mes de febrero de 2025”. A pesar de su calificación, Moody’s mantiene una perspectiva estable para Bolivia, “lo cual significa que el perfil crediticio del país tiene margen de contención frente a escenarios adversos”. La calificadora identifica que las dificultades para acceder a recursos externos provienen del bloqueo en el Legislativo que, por más de dos años, no aprueba 14 créditos por $us 1.505 millones, gestionados para fortalecer la liquidez de la economía boliviana”.

– Bolivia inicia exportación de chía a China y abre el mercado para el sorgo

Bolivia empezó desde Santa Cruz la exportación de las primeras 25 toneladas de chía a China, un hito histórico resultado de la articulación del esfuerzo público y privado. El presidente Luis Arce fue el encargado de despachar al primer container de la producción nacional. Lo hizo en un acto en el parque industrial del municipio cruceño de Warnes, en instalaciones de Agropecuaria Chía Corp. Bolivia S.A., una de más de una decena de empresas que apuntan a exportar su producción al gigante mercado asiático. En el acto también se confirmó que China aprobó la importación de sorgo boliviano. “Hoy marcamos un hito importante” porque estamos abriendo “un nuevo mercado que tiene un enorme potencial, como todos sabemos son más de 1.300 millones de habitantes que tiene la China, es un mercado inmenso”, destacó el presidente. La consolidación de este mercado tomó cerca de seis años.

– Gobierno envía dos nuevos anteproyectos de crédito a la Asamblea y el monto pendiente de aprobación llega a $us 1.849 millones

El Gobierno remitió este jueves dos nuevos anteproyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que contemplan créditos externos por $us 345 millones. Con estos, el monto total de financiamientos pendientes de aprobación asciende a $us 1.849 millones, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. En conferencia de prensa, el ministro detalló que el primer crédito, de hasta $us 240 millones, será financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y está destinado a la construcción de 11 presas resilientes en distintas regiones del país, además de la elaboración de 18 estudios de diseño técnico de preinversión. El segundo financiamiento, por $us 105,1 millones, proviene del Banco de Exportación e Importación de Corea (Eximbank Corea) y está destinado a la construcción del primer tramo de la Doble Vía Río Seco–Desaguadero.

– Se mantiene la alerta por crecida del Río Acre en Pando

Con la alerta continúa por la crecida del Río Acre en Pando, la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, informó que pese a los problemas que enfrenta la ciudad por las intensas lluvias, la población e instituciones sociales demuestran “cariño y compromiso” para salir de esta crisis. “Nuestro pueblo, Cobija, viene sufriendo muchos problemas. (…) Más bien la población es bastante comprensible y unidad, el pueblo entero ayudando, trasladando la gente, las instituciones, ahí se muestra realmente el cariño y compromiso que tiene todo el pueblo en un momento de emergencia como esta”, dijo la alcaldesa de Cobija en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El nivel del río Acre superó los 10 metros y mantiene en alerta a las autoridades de Cobija, en Pando, ante el riesgo de un posible desborde. La alcaldesa de ese municipio prevé que el nivel de las aguas podría superar los 10,80 metros hasta la medianoche del jueves.

– “El alcalde no permite que lo fiscalice”: Concejal Chambilla denuncia a Arias por incumplimiento de deberes

La presidenta del Concejo de La Paz, Lourdes Chambilla, dijo este jueves que denunció al alcalde Iván Arias, por incumplimiento de deberes en torno a procesos de fiscalización a su gestión. La autoridad dijo que tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para hacer prevalecer una ley municipal. “La resolución es del Tribunal Constitucional y esta resolución le dice al alcalde que la Ley 499 (municipal) tiene vigencia y que la ley existe (…) esto es incumplimiento de deberes; está admitida la denuncia, el trámite está aquí (La Paz) y ahora me van a tomar las declaraciones”, dijo Chambilla antes de ingresar a oficinas de la Felcc. Chambilla explicó que la denuncia contra Arias está relacionada con la censura que hizo el Concejo hacia “varios” secretarios municipales. La concejal dijo que tras esta acción, el alcalde debió haber destituido a las autoridades.