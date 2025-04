Visión y propuestas para conformar un Estado democrático

“La democracia deja de serlo cuando asume que la aritmética de las mayorías parlamentarias, establece lo que es justo y lo que es injusto, mediante leyes sin discernimiento moral alguno”. Pukymon.

Liberalismo democrático.



El liberalismo democrático propone y permite que cada persona sea libre de elegir cómo alcanza su felicidad y el prosperar según su talento y esfuerzo. Por su parte el socialismo y el populismo, necesita quitarles a unos para darle a otros y así redistribuir la riqueza, lo que inevitablemente nos lleva a la igualdad en la pobreza.

Los Gobiernos socialistas y populistas intentan planificar la vida de cada persona y lo hacen quitándole la responsabilidad, la libertad y el derecho a buscar su propia felicidad. Es un sistema contrario a la propia naturaleza humana, porque cada individuo es un fin en sí mismo.

La diferencia es clara: ¿Quieres libertad? o un sistema donde el Estado decide por ti.

Una población educada les posibilita tomar mejores decisiones. Necesitamos educar a la población dándole formación ética, cultura general y conocimientos científicos y tecnológicos.

Debemos enseñar a los jóvenes, que no hay un solo discurso válido, que siempre hay alternativas y que deben atreverse a cuestionar lo que les imponen como verdad absoluta.

Es así es como la sociedad progresa, porque nacen nuevas ideas y todos nos beneficiamos de ellas.

Es urgente comunicar a la población las ideas de la libertad y progreso, necesitamos encontrar maneras directas, fáciles y breves para llegar a ellos. No se trata de obligarlos a leer tratados de economía, sino de mostrarles cómo el libre mercado está presente en su vida diaria: en la música que escuchan, los productos que eligen, las Apps que usan.

Para esto se pueden usar diversas técnicas, como subtítulos llamativos, gráficos, spot e incluso tendencias de redes sociales. Si las personas pasan horas en TikTok, el mensaje debe estar ahí, presentado de manera dinámica y entretenida.

Propuestas para construir un Estado democrático con buenos ejecutores.



Los planes de Gobierno son similares al arte de la cocina, hace falta por supuesto la receta, los ingredientes y el Cocinero. Si tenemos la mejor receta pero no tenemos el Cocinero y sus Ayudantes, o tenemos un mal cocinero, el locro será un desastre.

En Bolivia necesitamos una Propuesta clara y un equipo de expertos que ayude a encauzar el país y sacarnos del abismo a lo que nos llevó el MAS durante sus gestiones de Gobierno, en las que todo el tiempo nos acullicó a todos y ahora nos escupe.

Necesitamos como Presidente un Estadista y un Equipo de gobierno, con profesionales que saben de su oficio y para cada área de la responsabilidad que asumirán.

Cocalero y cajero, a su cato y a su cacha.

El MAS en modo Lucho: Populismo con identidad estatista y burocrática.



Luis Arce, señaló que en estos próximos comicios se “van a jugar dos visiones diferentes de país”.

Él explica: Una, es la de aquellos que quieren regresar al modelo neoliberal pues todavía creen en la economía de mercado, en la privatización, en el desempleo y en la pobreza. Son los que quieren regalar nuestros recursos naturales a intereses extranjeros y buscan el retorno al modelo neoliberal, con privatización y desempleo.

La otra es la del MAS, que tiene la visión de una Bolivia industrializada, de una Bolivia donde aprovechemos soberanamente nuestros recursos naturales, donde erradiquemos la pobreza, las desigualdades y demos oportunidades a todos.

Lo que vimos y no costo caro, es que siguiendo este su discurso populista ha construido cientos de empresas públicas deficitarias, las que son subsidias por el Estado. Empresas que al adquirirlas generaron buenas comisiones y buenas pegas para los masistas.

Surge una alternativa, un nuevo candidato, liberal democrático.



Se trata de Jaime Dunn de Ávila, el que es apoyado para su postulación como candidato a la Presidencia, inicialmente por ADN y luego con buenas probabilidades por el MNR y otros varios.

Él vine sosteniendo conversaciones con varias tiendas políticas para generar una coalición renovadora, que tenga como base la oferta de un Plan de Gobierno serio al país y con la capacidad de solucionar las demandas de la población nacional en lo económico, político y social.



Expone el precandidato Jaime Dunn: “Bolivia no necesita a una persona “salvadora”, sino una “receta de salvación”, traducida en un equipo que aplique las medidas necesarias para poder restablecer nuevamente la economía nacional”.

Dice Jaime: “Soy una persona liberal, que cree en el derecho a la vida, a la propiedad privada, en la seguridad jurídica y el derecho de las personas e individuos de buscar su proyecto de vida.

Creo que el Estado debe dejar vivir, no interrumpir y no ser un obstáculo. No creo que el Estado debe dar, sino que debe dejar hacer”.

Tiene que haber un amplio debate para encontrar la visión de manera certera y en el que preguntemos:

“Qué va a pasar con la Constitución Política del Estado, qué va a pasar con la palabra autonomía o el federalismo, qué opinan si el Estado será más chico o grande; cómo piensan solucionar el tema económico.

Todos estamos angustiados con la crisis económica, pero es algo coyuntural, se va a solucionar, el tema es qué hacemos después de eso, qué visión de país tenemos, si no podemos tener la crisis de nuevo”.

Para ello es la importancia de la reconstrucción de la institucionalidad democrática, para atender los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto.

Ahora cada uno de nosotros los ciudadanos y en defensa de nuestra vida, de nuestra familia y allegados, tenemos que saber decidir, unirnos y apoyar una propuesta política seria y que cuente con un equipo de gobierno idóneo para ejecutarla. Una propuesta seria que para prosperar nos exija responsabilidad, esfuerzo y talento y no una que nos prometa un bono o una pega o varios catos de coca del gobierno populista.