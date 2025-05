De la sartén a las brasas

Como una muestra inequívoca de la crisis que enfrentan los movimientos de corte populista del continente, creados por el Foro de São Paulo, con el marbete de un abstracto Socialismo del siglo XXI, el pasado 21 de mayo Saúl Méndez Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción de Panamá solicitó asilo político de nuestra embajada en la Ciudad de Panamá escalando el muro de la sede e ingresando en ella en busca de protección, ante una investigación judicial por lavado de dinero que se le sigue a él y a su sindicato, que ha resultado en la detención de Jaime Caballero, otro dirigente de esa unión.

Lejos de menospreciar la inusual hazaña de esta nueva versión del “hombre araña panameño” consideramos muy acertado ahondar en los motivos que lo indujeron a protagonizarla, ya que aún vive en nuestra memoria el operativo realizado en la embajada de México en Quito, para detener al exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, quien se encontraba allí desde diciembre de 2023 solicitando asilo político. Horas antes, el gobierno mexicano le había concedido dicho asilo. El operativo, autorizado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, fue justificado por las autoridades ecuatorianas, como una medida para evitar una inminente fuga de Glas, quien enfrentaba cargos por presunto peculado en el manejo de fondos destinados a la reconstrucción, tras el terremoto de 2016.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Inicialmente, un tribunal ecuatoriano declaró la detención de Glas como «ilegal y arbitraria», pero negó su liberación debido a condenas previas por corrupción que debía cumplir. Posteriormente, en junio de 2024, un tribunal de apelaciones revocó ese fallo, declarando que la detención fue «legal, legítima y no arbitraria».

Volviendo al caso del acróbata asilado, Saúl Méndez, al margen de destacar la coincidencia de haber cursado sus estudios primarios en la Escuela República de Bolivia de la ciudad caribeña Colón de Panamá, razones muy especiales han tenido que existir para buscar refugio en nuestro país y no escoger legaciones de naciones más cercanas, como las de Venezuela, Nicaragua o Cuba.

Esperamos que la heroica decisión del “hombre araña panameño”, que en el año 2013 fundó el Frente Amplio por la Democracia, de tendencia castrochavista, para postularse como candidato a diputado (hazaña que no prosperó por la poca cantidad de votos obtenidos por su partido en las elecciones) no tenga nada que ver con nuestros asuntos políticos internos que discurren entre la distracción y el aburrimiento, como dice Linera, sólo con el objeto de perpetuar un régimen que en veinte años, so pretexto de cancelar una supuesta deuda social de hace 500 años, nos dejó en la más dramática inopia, producto de la rapiña y el despilfarro.

En vísperas de la celebración de elecciones, esperamos que éstas discurran en un ambiente democrático de paz y cordialidad, donde prime el patriotismo más que el odio al adversario y la honradez, más que el engaño. Así evitaremos caer en lo mismo que Venezuela, donde triunfó la farsa del tirano y nuevamente perdió la democracia. Este fenómeno nos haría caer, de la Sartén a las brasas.