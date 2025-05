El TSE decidirá si Evo Morales cumple los requisitos para ser candidato presidencial

“Nuestra decisión puede ser base para plantear una acción constitucional”, agregó el presidente del TSE, sugiriendo que, en última instancia, el tema podría llegar a manos del TCP.

Fuente: Unitel

No obstante, el presidente del TSE aclaró que no podría adelantar una decisión sobre su habilitación. “No puedo dar una respuesta, porque si ocurre eso, tenemos que asumir una decisión”, expresó durante la entrevista.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia decidirá si Evo Morales será o no habilitado como candidato presidencial para las elecciones de 2025, según expuso el presidente de esta instancia, Óscar Hassenteufel, en el programa Así Decidimos de UNITEL; sin embargo, también admitió que el caso puede llegar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“En principio es solo un tema del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, la decisión nuestra puede después ser base para plantear una acción constitucional”, dijo Hassenteufel aunque sugirió que, en última instancia, el tema podría llegar a manos del Tribunal Constitucional si alguna de las partes lo impugna.

Respecto a los plazos legales, Hassenteufel informó que las acciones legales, como los amparos, cuentan con un plazo de seis meses para ser interpuestos, lo que deja abierto un tiempo considerable para que las decisiones sean impugnadas o ratificadas.

”No podemos decir que si no lo hacen en cinco días, ya no podrán. Hay un plazo amplio”, comentó, subrayando que el proceso legal no es inmediato y que hay espacio para que se resuelvan posibles disputas.

Desde el evismo, hay movilización anunciada por los seguidores de Morales, quienes han convocado una marcha masiva para apoyar su registro como candidato.

Frente a esto, Hassenteufel destacó que el TSE tiene protocolos claros para el registro de candidaturas, señalando que solo los delegados acreditados podrán ingresar a las instalaciones para realizar el proceso.

Desde el TCP, hay una sentencia constitucional que establece que la relección no es indefinida, lo que pone en el aire la aspiración de tomar parte del proceso electoral en curso.