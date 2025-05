Jueza que favoreció a Morales es enviada a Palmasola con detención preventiva; evistas recurren a la ONU

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La jueza Lilian Moreno. Foto: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Dictan detención preventiva por 30 días en Palmasola para la jueza Lilian Moreno; Evo y sus exministros piden la intervención de relatora de la ONU en el caso de la jueza Moreno; e, importar carne de res sería “un despropósito”, señalan ganaderos y le preguntan al Gobierno “¿con qué dólares la comprarán?” eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Dictan detención preventiva por 30 días en Palmasola para la jueza Lilian Moreno

La tarde de este martes la Justicia determinó dar detención preventiva por 30 días en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, a la jueza Lilian Moreno, investigada por los delitos de desobediencia y resoluciones contrarias a la Constitución. Hasta las 15:00 se esperaba la orden de traslado de Moreno al penal de la capital oriental. La funcionaria se encuentra en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. De acuerdo con la imputación, se detalla que los delitos por los cuales se investiga a la jueza Moreno son desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Moreno anuló la anterior semana la orden de aprehensión contra Evo Morales dentro de la acusación de trata y tráfico de personas que pesa contra el exjefe del MAS.

Evo y sus exministros piden la intervención de relatora de la ONU en el caso de la jueza Moreno

Evo Morales y más de 30 exministros piden la intervención de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en el caso de la detención de la jueza Lilian Moreno, que califican como ilegal y arbitraria, lo que representa una “violación flagrante al debido proceso, a la independencia judicial”. “Naciones Unidas tiene que intervenir, no puede ser que un juez cada que tome una decisión, cuando no les gusta la decisión, meten preso al juez. Entonces, no hay posibilidad de estar defendidos en nuestros derechos”, señaló Teresa Morales, exministra de Morales. “Hemos presentado una carta ante la señora Margaret Satterthwite. relatora especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, denunciando y pidiendo la urgente intervención por la detención arbitraria de la jueza boliviana Lilian Moreno Cuéllar y vulneración de la independencia judicial”, añadió.

Trópico de Cochabamba: Cocaleros de Mamoré Bulo Bulo se rebelan contra Evo y dan su apoyo a Andrónico

Una fractura sacude al bloque cocalero del Trópico de Cochabamba. La Federación Mamoré Bulo Bulo, una de las más influyentes del movimiento cocalero, se rebeló contra Evo Morales y proclamó su respaldo total a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial rumbo a las elecciones del próximo 17 de agosto. El secretario de Relaciones de la Federación Mamoré Bulo Bulo, Eusebio Zárate, explicó que la decisión responde al incumplimiento de los acuerdos colectivos que determinaban una elección democrática del binomio presidencial dentro de las Seis Federaciones del Trópico. “Nosotros como Federación respaldamos contundentemente la decisión de nuestro ejecutivo Andrónico Rodríguez. Las resoluciones de septiembre de 2024 establecían que este tema debía resolverse entre todas las federaciones, pero no se respetó”, declaró, en conferencia de prensa.

Claure aclara: “No apoyo a Andrónico ni a ningún heredero político del MAS”

El empresario boliviano Marcelo Claure aclaró que no apoya como candidato en las elecciones generales de agosto al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aunque consideró que el legislador sería el mejor líder para el Movimiento Al Socialismo (MAS). “No apoyo a Andrónico ni a ningún heredero político del MAS. Cuando dije que “será la oposición”, me refería a que espero que el MAS —y cualquier versión reciclada del MAS— pierda las elecciones y pase a ser oposición”, escribió Claure en sus redes sociales. Claure publicó el mensaje para aclarar un tuit del 3 de mayo en el que expresó tener “mucha fe en Andrónico”, después de que el legislador anunciara su candidatura presidencial. “Tengo mucha fe en Andronico. He compartido mucho con él los últimos 3 años y ahora que se lanzó a ser un político que le dijo NO al pedofilo y al incapaz estoy seguro que va a ser una oposición constructiva no destructiva”, publicó.

PDC y Súmate anunciarán a su acompañante presidencial y a los candidatos a la ALP entre el 12 y el 15 de mayo

Víctor Hugo Velasco, delegado alterno del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señaló este martes que el domingo 12 de mayo harán conocer a su candidata o candidato a la vicepresidencia que acompañará a Jaime Dunn, junto a todos sus postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En el caso de Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB – Súmate), el partido político hará conocer a todo su equipo hasta el jueves 15 de este mes. “La presentación del candidato a la presidencia y vicepresidencia, senadores y diputados se realizará el 12 de mayo en la ciudad de La Paz, para el cual ya se convocó y tiene conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de esta decisión que tomó el Comité Nacional y el Comité Político”, señaló el delegado del PDC. Indicó que están a la espera que el TSE y la ALP aprueben la Ley de Igualdad de Género, con el fin de definir quién será el acompañante de Dunn.

Sifde elabora informe sobre difusión de encuestas hecha por Morales en RKC y lo remitirá a juez electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila informó este martes que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) elabora un informe sobre lo sucedido el domingo en el programa de Radio Kawsachun Coca (RKC) del expresidente Evo Morales, en el cual el exmandatario difundió dos encuestas fuera de los plazos establecidos. El documento será remitido a un juez electoral. “Ahora son los jueces electorales los que tienen competencia en este sentido. Vamos a esperar el pronunciamiento del juez electoral correspondiente y en caso de que se aperture (un proceso) (…) recién nosotros vamos a poder emitir un criterio previo”. Ávila confirmó que el Sifde realiza el informe a partir del cual el juez electoral definirá si Morales y RKC contravinieron las normas. “Ese es un análisis que lo está haciendo la instancia técnica. No deberíamos ser irresponsables en emitir criterios que no han sido conocidos por la sala todavía”.

Iglesia Católica afirma que el modelo económico estatal es ‘monopolista y destruye sistemáticamente la economía’

La Iglesia Católica en Bolivia lanzó críticas al modelo económico implementado por el Gobierno en el país y consideró que es “monopolista, destruye sistemáticamente la economía y la propiedad privada”. La posición fue comunicada en ocasión de la CXVI Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) donde se encuentran reunidos los obispos de Bolivia en Cochabamba. “El modelo económico estatal monopolista destruye sistemáticamente la economía y la propiedad privada; en consecuencia, se han carcomidos los fundamentos de la democracia y se ha empobrecido y endeudado el país”, señala el pronunciamiento. La CEB consideró que las promesas de reactivación económica, la reforma de la Justicia y la promoción de la reconciliación nacional quedaron “vacías”, además, se alienta la “institucionalización de la mentira y el engaño imperando la demagogia”.

Bolivia auditará plantas cárnicas argentinas para dar luz verde a importaciones

Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia y representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, instalaron este lunes una reunión de coordinación para agendar la visita de un equipo técnico boliviano que auditará los establecimientos procesadores de carne del vecino país, para dar luz verde a importaciones de productos de origen animal a territorio nacional. Durante la reunión, ambas partes destacaron la importancia del trabajo conjunto para “asegurar que los alimentos cumplan con los requisitos sanitarios exigidos por Bolivia, promoviendo así el comercio seguro entre ambos países”, señala una nota de prensa del Senasag. Asimismo, destacan que el objetivo de estas inspecciones técnicas es fortalecer los controles sanitarios y se dé el cumplimiento de las normativas internacionales de inocuidad alimentaria”.

Importar carne de res sería “un despropósito”, señalan ganaderos y le preguntan al Gobierno “¿con qué dólares la comprarán?”

Los ganaderos en Bolivia rechazan la posibilidad de que el Gobierno, en vez de apoyar la producción nacional, esté pensando en importar carne de res desde Argentina. La posición surge luego que autoridades del Senasag y sus pares argentinos, se reunieron para definir una auditoría a los establecimientos procesadores de carne del vecino país para dar luz verde a la importación. “¿Nos queremos convertir en importadores de carne? Yo pregunto, si en caso se diera la posibilidad de importar carne de Argentina ¿a qué precio y con qué dólares?”, manifestó Wálter Ruiz, presidente de Congabol. En ese contexto, cuestionó la intención del Gobierno de pretender traer una carne que está cotizada a más de cuatro dólares en Argentina cuando en Bolivia “producimos una carne de excelente calidad a 2,5 dólares”. “Si queremos subvencionar carne trayendo de Argentina, se le hará un daño al bolsillo de cada ciudadano de este país”, apuntó.

Situación de periodistas es crítica y tiende a empeorar en Bolivia por 5 factores

La crisis económica, las nuevas tecnologías, la precarización laboral, reducción y atraso de sueldos, falta de pago de beneficios sociales, inestabilidad e inseguridad laboral tienden a agravar la situación de los trabajadores de la prensa, que este 10 de mayo celebran su día. Bruno Rojas, investigador en temas laborales, que en 2024 publicó la investigación cualitativa del texto “Periodistas y precariedad laboral”, señaló que la situación de los periodistas no ha cambiado mucho y, al contrario, la precariedad aumenta. Se observa desprotección laboral, tercerización del trabajo y subcontratación, flexibilización salarial, la difusión de información virtual y recorte de empleos. Rojas también identifica desprotección legal de parte del Estado a los trabajadores de prensa, quienes sufren la falta de pago de salarios, de beneficios sociales cuando las empresas cierran.

