La semana concluye con el anuncio de sectores sobre el inicio de movilizaciones contra el gobierno desde el lunes

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El Comité Multisectorial definió movilizaciones. Foto: Sol y Sombra

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Comité Multisectorial denuncia incumplimiento del Gobierno en abastecimiento de combustibles y anuncia movilizaciones. Evistas anuncian nuevas movilizaciones desde el lunes para presionar por candidatura de Evo y pedir renuncia de Arce. Transportistas de los Yungas no descartan bloqueos por escasez de combustibles y el mal estado de las vías. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El Comité Multisectorial denuncia incumplimiento del Gobierno en abastecimiento de combustibles y anuncia movilizaciones

Tras su Décimo Ampliado, que se realizó en El Alto, el Comité Multisectorial denunció este viernes el incumplimiento del Gobierno central sobre el abastecimiento de carburantes, una situación que mantiene semiparalizadas las actividades económicas en todo el país y que se suma a la crisis provocada por la escasez de dólares. Anuncian que los productores, transportistas y comerciantes alistarán movilizaciones para los siguientes días, para lo cual se organizarán, porque ya no pueden tolerar la crisis económica que se registra en Bolivia. El Comité lamentó que, pese a los anuncios gubernamentales de un abastecimiento pleno de gasolina y diésel a partir del pasado lunes, las largas filas de vehículos no sólo persisten, sino que se incrementaron y ahora afectan gravemente a los transportistas, comerciantes, productores y familias en general. “La falta de carburantes y divisas es el origen de la crisis que hoy vive el país, y es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional”, remarca el pronunciamiento

https://eju.tv/2025/05/comite-multisectorial-denuncia-incumplimiento-del-gobierno-en-abastecimiento-de-combustibles-y-anuncia-el-plan-bolivia-2025-2035/

Evistas anuncian nuevas movilizaciones desde el lunes para presionar por candidatura de Evo y pedir renuncia de Arce

El vocero del instrumento político Evo Pueblo, Omar Ramírez, anunció este viernes que las organizaciones sociales afines a Evo Morales reactivarán las movilizaciones en las calles a partir del lunes 2 de junio, con el objetivo de seguir presionando por la habilitación del expresidente como candidato presidencial y las elecciones del 17 de agosto de este año. Las medidas de protesta también serán para pedir la renuncia del presidente Luis Arce y de los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial. “Este fin de semana nuestros dirigentes retornan a sus regiones para coordinar acciones, y desde el lunes saldremos con más fuerza en todas las ciudades del país”, manifestó Ramírez, quien también denunció una arremetida de parte del Gobierno central, a través de la Policía, en contra de las personas que protestaron en días pasados y que terminó con 26 aprehendidos, la mayoría del Trópico de Cochabamba. “Luis Arce está llevando al país a una crisis profunda”, aseveró.

https://eju.tv/2025/05/evistas-anuncian-nuevas-movilizaciones-desde-el-lunes-para-presionar-por-candidatura-de-evo-y-pedir-renuncia-de-arce/

Transportistas de los Yungas no descartan bloqueos por escasez de combustibles y el mal estado de las vías

La Federación de Transporte de los Yungas de La Paz advirtió este viernes que iniciará medidas de presión, incluyendo bloqueos de caminos y el no pago de peajes, si el Gobierno central no soluciona de inmediato la escasez de carburantes y el deterioro de las carreteras en la región. El sector señala que las medidas se definirán el jueves 5 de junio, en su ampliado, aunque no descartan sumarse al paro convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia, para el martes 3 de junio. “Estamos exigiendo los cupos correspondientes de carburante para cada surtidor de los municipios yungueños, como se hacía antes. Hoy apenas llegan 10.000 o 12.000 litros, lo cual es insuficiente para abastecer al sector del transporte”, denunció Freddy Avirari, dirigente del sector. Según Avirari, muchos transportistas se ven obligados a hacer filas durante tres o cuatro días para conseguir combustible, tiempo en el que sus vehículos permanecen parados y sin ingresos.

https://eju.tv/2025/05/transportistas-de-los-yungas-no-descartan-bloqueos-por-escasez-de-combustibles-y-el-mal-estado-de-las-vias/

Transporte cruceño “no acatará paro nacional” y pide la “renuncia de Arce” si hasta el martes no hay solución a la falta de combustible

A tres semanas del inicio de filas en los surtidores, este viernes el transporte cruceño dijo que no acatará el paro nacional convocado por la Confederación de Choferes y dio un ultimátum para que se regularice la distribución de combustible, caso contrario indicaron que pedirán la renuncia del presidente Luis Arce. También cuestionaron a diputados y senadores por no aprobar créditos. “Si no hay la solución hasta el martes queremos la renuncia del presidente Luis Arce, si no tiene la capacidad de solucionar estos conflictos”, manifestó Bismark Daza, dirigente del transporte cruceño. Daza aseguró que existe bastante molestia por los problemas que atraviesa el sector con el abastecimiento de combustible, por lo que el ultimátum que lanzaron dijo que fue decidido de manera unánime. Se informó que a este ampliado asistieron dirigentes que representan a medio centenar de municipios cruceños. Además, participaron sectores del transporte de pasajeros y de carga de alcance nacional, interdepartamental y provincial.

https://eju.tv/2025/05/transporte-cruceno-no-acatara-paro-nacional-y-pide-la-renuncia-de-arce-si-hasta-el-martes-no-hay-solucion-a-la-falta-de-combustible/

TSE: Hay 10 binomios de 10 organizaciones políticas que están en carrera electoral

El Tribunal Supremo Electoral informó este viernes que son 10 las organizaciones políticas en carrera para los comicios del 17 de agosto. La Alianza Popular de la que es parte el Movimiento Tercer Sistema (MTS) se encuentra con medidas cautelares; sin embargo, ya se inició el proceso para la cancelación de la personería del mencionado partido político. “El proceso electoral está avanzando. En este momento el TSE tiene 10 organizaciones políticas con 10 binomios participando”, manifestó Francisco Vargas, vocal electoral. “Sin embargo, hay uno, debido a una medida cautelar, que podría decir que está en suspenso que es Alianza Popular”, explicó Vargas. “Al respecto, la Sala Plena del TSE ha sesionado y ha determinado lo siguiente. Hemos conocido un auto de complementación y enmienda, de la Sala Constitucional de Beni”, detalló. “Se ha iniciado el proceso, no quiere decir que se ha cancelado”, explicó y agregó que se notificó al delegado político para que presente sus descargos.

https://eju.tv/2025/05/tse-hay-10-binomios-de-10-organizaciones-politicas-que-estan-en-carrera-electoral/

El vice de Tuto: tildado de «improvisadito», duerme con sus mascotas y quiere que trabajar en el Estado sea sexy

El candidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco se puso en la mira de la opinión pública gracias a dos declaraciones que le valieron ser calificado de «improvisadito»: dijo que trabajar en el Estado deber ser «sexy» y, al ser consultado sobre los incendios forestales, mezcló los temas y respondió que duerme con sus mascotas. La tarde del jueves 29 de mayo, el acompañante de fórmula de Jorge Tuto Quiroga participó como invitado en el programa de streaming POV. Se le preguntó si se siente preparado para presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y reconoció que no sabe mucho de política, pero sí que se siente «recontra preparado». Cuando le preguntaron si piensa «aprender en el camino», dijo que sí porque «nadie ha nacido sabiendo eso», la entrevistadora lo consideró como «un poco improvisadito». Velasco sostuvo que su trabajo al lado de Tuto consiste en «influenciar a los jóvenes» a que se sumen a su proyecto y «volver a hacer sexy trabajar en el Estado».

https://eju.tv/2025/05/el-vice-de-tuto-tildado-de-improvisadito-duerme-con-sus-mascotas-y-quiere-que-trabajar-en-el-estado-sea-sexy/

Rodrigo Paz denuncia intención del MAS de sabotear las elecciones y generar confrontación

El candidato presidencial Rodrigo Paz advirtió sobre una creciente amenaza a la democracia boliviana, denunciando que el Movimiento al Socialismo (MAS) estaría orquestando una estrategia para debilitar el proceso electoral rumbo a los comicios del 17 de agosto, provocar violencia y sostenerse en el poder. Durante una conferencia de prensa, Paz señaló que el MAS actúa desde tres frentes: Evo Morales, a quien calificó como “una vergüenza nacional”, estaría buscando provocar enfrentamientos y muerte entre bolivianos. El gobierno de Luis Arce genera inestabilidad manipulando la crisis de los hidrocarburos con mentiras, como el supuesto “oleaje en Arica”, para encubrir el desabastecimiento. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quien responsabilizó de bloquear el tratamiento de la Ley de Preclusión y la Ley del TREP, debilitando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aumentando la presión política sobre el ente electoral.

https://eju.tv/2025/05/rodrigo-paz-denuncia-intencion-del-mas-de-sabotear-las-elecciones-y-generar-confrontacion/

Tras amenazas de evistas a autoridades del TSE, vocal Vargas pedirá medidas cautelares a la CIDH

Luego de las amenazas de dirigentes evistas, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas anunció que pedirá medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los dirigentes evistas que permanecen en La Paz insistiendo la inscripción de Evo Morales lanzaron una amenaza a los vocales del TSE y advirtieron que ya tienen identificados sus domicilios y a sus familiares. Los evistas protagonizaron ayer un enfrentamiento con la Policía en inmediaciones del TSE, zona de Sopocachi. La violencia dejó un saldo de cuatro policías heridos y 26 afines a Morales aprehendidos. “Por eso, desde aquí, si ustedes no liberan, si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares; porque, lamentablemente, si no es a las buenas, es a las malas con ustedes”, dijo Ernesto Mamani, dirigente de los interculturales. El vocal Vargas dijo que esas acciones comienzan a poner en riesgo las funciones que cumplen.

https://eju.tv/2025/05/tras-amenazas-de-evistas-a-autoridades-del-tse-vocal-vargas-pedira-medidas-cautelares-a-la-cidh/

«Estoy atrapado con mi esposa y mis cinco hijos»: el pedido desesperado de un médico boliviano desde Gaza

Refaat Alathamna, médico anestesiólogo nacionalizado boliviano, lanzó un clamor de auxilio en entrevista con EL DEBER Radio. Contó que sigue atrapado en la Franja de Gaza junto a su esposa y sus cinco hijos, y denunció que el Gobierno de Bolivia no ha hecho nada para ayudarlo a salir de la zona de guerra. “Estoy atrapado con mi esposa y mis cinco hijos. Cada día es una amenaza para nuestras vidas. Lamentablemente, la embajada de Bolivia en El Cairo (Egipto) no ha hecho nada. No responden nuestros mensajes ni llamados. Solo dan promesas, pero no hay ninguna acción concreta”, dijo Alathamna desde el sur de Gaza, donde se refugia en casa de un familiar. El médico, palestino de nacimiento, estudió la carrera en Santa Cruz de la Sierra, donde se quedó a vivir por nueve años y se nacionalizó boliviano. Posteriormente, se fue a trabajar a Argentina. Llegó a Gaza para visitar a su familia, pero no pudo salir por los constantes bloqueos.

https://eju.tv/2025/05/estoy-atrapado-con-mi-esposa-y-mis-cinco-hijos-el-pedido-desesperado-de-un-medico-boliviano-desde-gaza/

El alza del precio del aceite es atribuible a los intermediarios que acumulan y especulan, señalan industriales

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) emitió un comunicado en el que asegura que todas sus industrias afiliadas están cumpliendo con el abastecimiento de aceite refinado en el mercado interno boliviano, en los mismos volúmenes que lo hacen habitualmente. Este pronunciamiento surge en medio de denuncias y reclamos de consumidores que señalan una subida del precio de este producto. En distintos centros de abastecimiento del país, una botella de 900 mililitros se comercializa entre Bs 20 y Bs 21 e incluso montos más altos. Ante ello, Caniob indicó que las industrias refinadoras están entregando el aceite a mayoristas e intermediarios al precio regulado por el Estado. Apuntan que el cobro de precios más elevados no es atribuible a la industria, “sino a intermediarios que están acumulando y especulando con este producto” de la canasta básica y con otros que lo están destinando al contrabando a la inversa.

https://eju.tv/2025/05/el-alza-del-precio-del-aceite-es-atribuible-a-los-intermediarios-que-acumulan-y-especulan-senalan-industriales/