«No nos vamos a rendir, es una batalla»: Evo advierte a su dirigencia que lo pueden detener y les pide «pelear con más fuerza»

En una reunión con su dirigencia, Evo Morales afirmó que no se rendirá en lo que ha llamado como una «batalla», aunque advirtió que pueden detenerlo y si eso sucede pidió «pelear con más fuerza».

eju.tv / Video: RKC

El líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, ha subido el tono de su discurso luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo inhabilitara para los comicios de agosto de este año.

En una reunión con su dirigencia, en puertas de la movilización con la cual pretende inscribir su candidatura, Morales afirmó que no se rendirá en lo que ha llamado como una «batalla», aunque advirtió que pueden detenerlo, y si eso sucede pidió «pelear con más fuerza».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«No nos vamos a rendir, compañeros. Es una batalla. Yo decía, la única lucha que se pierde es cuando abandonan y no vamos a abandonar esta lucha, tengan por seguro, compañeros», señaló.

«Si nosotros no participamos en las elecciones con Evo a la cabeza no hay democracia, están eliminando al movimiento popular, a la Bolivia profunda», añadió.

Los evistas partieron después de la medianoche del trópico de Cochabamba para dirigirse a la ciudad de La Paz. La primera parada de la caravana es Parotani, luego los seguidores de Morales prevén llegar cerca del mediodía de este jueves a Caracollo, desde donde partirán a la ciudad de El Alto.

Su plan es marchar en La Paz hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir a Morales, que es procesado por una caso de trata de personas en el que estaba involucrada una menor de edad con quien supuestamente tuvo una hija.

«Algunos grupos siguen criminalizándonos, siguen humillándonos. Ya basta, pues, ya es hora de hacernos respetar. Nosotros dijimos ‘que nos ganen en las elecciones’, pues, qué miedo tienen, vamos a las elecciones, si nos ganan respetamos, saben que ganamos de lejos, una barrida», señaló en la reunión con su dirigencia, entre ellas el Pacto de Unidad paralelo.

¿Detenido?

En ese marco, pidió a sus seguidores estar atentos porque consideró que hay probabilidades de que lo detengan. Según la Fiscalía de Tarija, donde se investiga el caso de trata, la orden de aprehensión en su contra sigue vigente.

«Lo que habría que prevenir, compañeros, puede pasar algo, tal vez detenerme. Si me detienen, no puede esto deshacerse. Si me pasa algo, con más fuerza, con más unidad, no podemos desorganizarnos, compañeros», advirtió.

«Con más fuerza debemos organizarnos, con más fuerza hay que pelear hasta recuperar nuestra revolución democrática y cultural», urgió Morales la noche de este miércoles.

En su criterio, «El pueblo está con nosotros, campo-ciudad, los 14 años todo el mundo recuerda. Claro, (ahora) está un poco difícil», señaló.

Postulación

Atribuyéndose la representación de sus seguidores, Morales denunció: «nos están eliminando los derechos políticos, no es a Evo, es a todos y todas».

No obstante, el fallo del TCP solo toca sus aspiraciones como presidente puesto que establece que nadie puede ocupar ese cargo más de dos veces. En su caso, ocupó la silla de Palacio en tres gestiones.

En criterio de Morales, «la derecha no quiere que trabajemos desde las 05.00 de la mañana, no quieren que entreguemos cada tres o cuatro obras».