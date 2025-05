Nueva sociedad globalista y pérdida de lo nacional

“La gran lección de la historia, es que no se han aprendido las lecciones de la historia”. Aldous Huxley.

Una perspectiva pesimista, claudicante y quizá agorera, de la evolución de la Especie Homínida.

Tenemos una sociedad en guerra contra el ecosistema, que es nuestro hogar y también contra la especie humana, nosotros mismos. Esta es una sociedad que está perdiendo el amor a su familia y a su nación y carece de voluntad y fortaleza personal y social para oponerse a los gobiernos corruptos, a los Narcoestados, bandas de interculturales y tribus agresoras.

Hemos avanzado enormemente en la tecnología, pero no en mantener los principios y valores humanos, éticos y sociales; por el contrario nuestra especie homínida está en permanente retro-avance.

Irónicamente la buena noticia para muchos, es que con los avances de la tecnología ya no se necesitara pensar. Asimismo Instagram permitirá escribir comentarios y opiniones usando la IA y esto para que perdamos menos tiempo. Tiempo para qué?.

La gran Sustitución.

Llegan masivamente a nuestros países, migrantes con otras culturas y otras costumbres que afectan nuestra vida y tradiciones. El Ser Nacional que es lo que nosotros somos, es mantener nuestra identidad y defenderla y para hacerlo hace falta saber de nuestra historia, de nuestros valores tradicionales, de nuestra familia, que es lo que afirma nuestra identidad.

Estamos afectados por este fenómeno migratorio, de gente angustiada por la difícil situación que viven en sus países y en busca de un mejor vivir se van a otros lugares, donde ingresan de manera ilegal. Esta migración al ser masiva afecta a la población de los países y regiones a donde ingresan ilegalmente.

Imagen de una mujer en la cultura Occidental e Islámica

Vivimos en la época de la Gran Sustitución, una sustitución de la identidad y que se da tanto alrededor del mundo, como al interior de cada país y que afecta la vida de las personas, su cultura y su economía.

Frenar esta Gran Sustitución, esta masiva migración y avasallamiento ilegal, no es una cuestión de racismo o de xenofobia, es una cuestión de evitar la des-civilización, causada por esta masiva migración de personas con otras costumbres y otras culturas; pues como pueblo queremos y necesitamos mantener nuestra identidad, aquello que somos y lo que no une.

En el Estado plurinacional vemos bandas delincuenciales, que deciden avasallar a sus propios coterráneos de otra etnia y cultura y apoderase de sus tierras ancestrales. En Bolivia los avasalladores interculturales y otros más, llegan a las tierras de los pueblos y naciones dentro del mismo país y como no es su gente, no es su tierra, no los quieren, no los cuidan, los explotan y los destruyen. Luego para apoderarse de esos pueblos y esas tierras, queman los bosques y van por otras hectáreas más.

Declaración de París en Mayo del 2017.

“Europa nos pertenece y nosotros pertenecemos a Europa. Estas tierras son nuestro hogar; no tenemos otro. Los motivos por los que amamos a Europa superan nuestra habilidad para explicar o justificar nuestra lealtad. Es cuestión de historias, esperanzas y amores compartidos. Es cuestión de usos y costumbres, de momentos de pathos y penas. Es cuestión de experiencias inspiradoras de reconciliación y de la promesa de un futuro compartido. Los paisajes y los acontecimientos ordinarios están cargados de un significado especial; para nosotros, no para los demás.

El hogar es un lugar donde las cosas son familiares y donde somos reconocidos, por muy lejos que hayamos estado. Ésta es la Europa real, nuestra preciosa e irreemplazable civilización”.

El Globalismo viene negando el espíritu de la comunidad nacional y en la Declaración de París se postula el retorno a la Nación y los firmantes de la Declaración, reunidos en Paris reiteraron lo siguiente:

“En este momento pedimos a todos los europeos que se unan a nosotros, en el rechazo de la fantasía utópica de un mundo multicultural sin fronteras. Amamos y es justo que así sea a nuestras patrias y buscamos entregar a nuestros hijos todo lo noble que hemos recibido como patrimonio nuestro. Como europeos también compartimos una herencia común y esta herencia nos exige vivir juntos en paz como una Europa de las naciones.

Renovemos la soberanía nacional y recuperemos la dignidad de una responsabilidad política compartida para el futuro de Europa. Una Europa en la que podemos creer”.

