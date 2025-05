Nuevo giro: juez de La Paz deja sin efecto determinación de su colega cruceña y ratifica orden de aprehensión contra Morales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Existe una polémica sobre una orden de aprehensión contra Morales. Foto: urgente.bo

eju.tv

Orden de aprehensión contra Evo continúa vigente, decide Juez del TDJ de La Paz; tras nueva resolución judicial, Del Castillo anuncia analizar el plan de operaciones para aprehender a Morales; y, Evo arremete contra el juez que emitió dictamen en su contra: ‘tiene nefastos antecedentes’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Orden de aprehensión contra Evo continúa vigente, decide Juez del TDJ de La Paz

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El juez Franz Zabaleta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dejó sin efecto la determinación de la juez de Santa Cruz, Lilian Moreno, por tanto, está vigente la orden de aprehensión para el expresidente Evo Morales, por una denuncia de estupro y trata de menores que radica en Tarija y a la cual hasta el presente esa persona no se presenta a declarar ante el Ministerio Público de ese departamento. El juez Zabaleta emitió una medida cautelar ordenando la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada por la juez Moreno, pero además otorga 3 días para que ella y Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija No 5, además de los fiscales de materia de Tarija, Luis Efraín Ramírez y Luis Gutiérrez, informen sobre los términos de la queja presentada por Cindy Sarahí Vargas Pozo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20250502/juez-paz-dicta-suspension-temporal-fallo-que-beneficia-evo-morales

Tras nueva resolución judicial, Del Castillo anuncia analizar el plan de operaciones para aprehender a Morales

Poco después de conocer el fallo que abre la posibilidad que Evo Morales sea aprehendido, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que se evaluará el plan de operaciones para que se cumpla la captura del exmandatario “cuando existan las condiciones materiales”. En las próximas horas la autoridad informó que se sostendrá una reunión con el Comandante General de la Policía, el Estado Mayor y el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, para evaluar el caso. “Cuando existen las condiciones materiales, sin poner en riesgo la vida de ningún ciudadano boliviano, vamos a ejercer en primera instancia (la captura de Morales)”, dijo. La decisión del juez Andrés Zabaleta de suspender, temporalmente, las determinaciones adoptadas por la juez de Santa Cruz, Lilian Moreno, en el marco del proceso por trata y tráfico, fue considerada por Del Castillo como un “avance más” de la “pelea” en la justicia boliviana

https://eju.tv/2025/05/tras-nueva-resolucion-judicial-del-castillo-anuncia-analizar-el-plan-de-operaciones-para-aprehender-a-morales/

Evo arremete contra el juez que emitió dictamen en su contra: ‘tiene nefastos antecedentes’

Evo Morales expresó este viernes sus críticas al juez Andrés Zabaleta, quien emitió un dictamen mediante el cual se pone en vigencia de nuevo la orden de aprehensión contra el expresidente por el caso de trata y tráfico. Según Morales, el juez Zabaleta “tiene nefastos antecedentes”, porque fue encarcelado en 2017 por consorcio. Asimismo, mencionó que “fue nombrado por el Consejo de la Magistratura de los autoprorrogados y, en varias ocasiones, dictó fallos favorables al arcismo”. “Esa es la calidad moral y profesional de los administradores de justicia que son manejados a su gusto por el gobierno”, comentó en sus redes. El juez Zabaleta fue denunciado en 2015, cuando supuestamente visitó a un abogado para “negociar” un caso y amenazar con encarcelar al defendido de este jurista. En 2017 fue detenido después de que lo sorprendieron consumiendo bebidas junto con un imputado.

https://eju.tv/2025/05/evo-arremete-contra-el-juez-que-emitio-dictamen-en-su-contra-tiene-nefastos-antecedentes/

Jueza Lilian Moreno: «Yo no he presentado absolutamente nada, están actuando en mi nombre»

La jueza Lilian Moreno, quien benefició a Evo Morales al dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, desmintió este viernes haber presentado una acción de libertad en contra de autoridades del Gobierno y de la Justicia, y afirmó que hay gente que trata de arremeter en su contra, pese a que se encuentra con permiso por su «grave estado de salud». «Yo no he presentado absolutamente nada, están actuando en mi nombre. No conozco a la persona que ha presentado (la acción de libertad), al accionante, no lo conozco. Esto es grave, muy grave porque yo no he presentado nada. Yo estoy delicada de salud, no estoy en condiciones para estar activando este tipo de acciones», declaró a El Deber la jueza observada por autorizar la medida que benefició a Morales. El miércoles 30 de abril, la jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz emitió una resolución en favor del exjefe del MAS con la que se anuló el mandato de apremio.

https://eju.tv/2025/05/jueza-lilian-moreno-yo-no-he-presentado-absolutamente-nada-estan-actuando-en-mi-nombre/

Alianzas rotas y distancias ideológicas: la postura de Chi frente a Manfred y Tuto

El líder político Chi Hyun Chung, de origen surcoreano, realizó una dura evaluación sobre el estado del bloque opositor y sus recientes intentos fallidos de consolidar alianzas políticas, particularmente con Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga, a quienes cuestionó por falta de liderazgo y por priorizar cálculos personales sobre principios. En referencia a su breve alianza con Reyes Villa, Chi sostuvo que el alcalde de Cochabamba es “una persona muy dependiente de su entorno, sin liderazgo genuino”, y que sus discursos “son ensamblados, no auténticos”. “Un día dice una cosa y al día siguiente otro. Esa falta de coherencia impide consolidar un proyecto serio. Cuando uno se compromete en una alianza, debe respetarla y no buscar excusas técnicas para evadirla”, afirmó en La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

https://eju.tv/2025/05/alianzas-rotas-y-distancias-ideologicas-la-postura-de-chi-frente-a-manfred-y-tuto/

Arce en franca campaña electoral: “la derecha se ha envalentonado en estos meses”, acusa.

El presidente de Bolivia Luis Arce, fue proclamado la tarde del viernes por organizaciones orureñas del Pacto de Unidad como candidato a la Presidencia por el MAS-IPSP. En su discurso dirigido a sus afines, agradeció al pueblo orureño y sus organizaciones sociales por la “nominación” de su nombre para que una vez más asuma la presidencia de la nación. “¡Nos querían matar! ¡no estamos muertos! ¡Estamos más vivos que nunca para luchar junto al pueblo boliviano!” arengó a sus afines, al señalar que el pueblo boliviano respaldará el pedido de las organizaciones sociales de que Arce sea el candidato del MAS. A tiempo de señalar que “todo el tiempo” los líderes de la derecha, de la oposición se visibilizan en los medios de comunicación y la prensa, mientras que el pueblo se sentía desprotegido y sin una opción electoral. En Oruro reiteró los ejes de su discurso de campaña.

https://eju.tv/2025/05/arce-en-franca-campana-electoral-la-derecha-se-ha-envalentonado-en-estos-meses-acusa/

Grupo de autoconvocados agreden al abogado de Camacho y al vicepresidente cívico tras audiencia en La Paz

Tras finalizar la audiencia de solicitud de modificación a las medidas cautelares del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el abogado Martín Camacho y el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, fueron agredidos por personas autoconvocadas que se encontraban en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El grupo les lanzó petardos usados, cartones y otros objetos como botellas; incluso les gritaron y hasta silbaron. El hecho se registró este viernes por la tarde, luego de la audiencia cautelar, que buscaba la modificación de la detención preventiva de Camacho en el marco del caso Golpe de Estado I. El grupo afín al Gobierno organizó una vigilia, quienes hasta cortaron la circulación vehicular en exteriores de la entidad judicial, donde coreaban: «Camacho asesino». Zambrana arribó a la ciudad de La Paz para participar en la audiencia y abogar por la libertad de Camacho

https://eju.tv/2025/05/grupo-de-autoconvocados-agreden-al-abogado-de-camacho-y-al-vicepresidente-civico-tras-audiencia-en-la-paz/

Concejales presentan denuncia contra juez de El Torno que frenó elección de la directiva

Los concejales del municipio de Santa Cruz de la Sierra presentaron una denuncia contra el juez del municipio del El Torno, Diego Campero, por vulneración al régimen autonómico municipal y a los derechos políticos de autoridades electas. Silvana Mucarzel señaló que la denuncia fue contra el juez “porque él es de otro municipio y no corresponde” la acción que admitió para frenar la elección de la directiva del Concejo Municipal de la capital cruceña, Mucarzel indicó que su mandato termina este 4 de mayo, por lo que estaba fijada para la mañana de este viernes la elección de una directiva que tuvo que ser suspendida por un recurso judicial por parte de concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y que fue avalado por un juez de El Torno. Mucarzel señaló que les cortaron la luz y no les permitieron usar las instalaciones para la elección.

https://eju.tv/2025/05/concejales-presentan-denuncia-contra-juez-de-el-torno-que-freno-eleccion-de-la-directiva/

Poder adquisitivo del salario mínimo en Bolivia se desploma y la informalidad preocupa

El poder adquisitivo del salario mínimo en Bolivia se ha reducido al menos un 50% desde 2024, mientras que la informalidad laboral sigue galopando y se estima que podría haber llegado hasta un 90%, de acuerdo un informe del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. El reporte da cuenta de que la más reciente subida del salario mínimo no recupera ni cubre la pérdida del poder adquisitivo de los bolivianos por la inflación generada en esta y la anterior gestión. A comienzos de esta semana, el Gobierno boliviano aumentó el salario mínimo del país un 10% hasta los Bs2.750 (unos US$395), ignorando las advertencias de los gremios respecto a las implicaciones económicas. El país andino se debatía entre incrementar el salario mínimo con los riesgos económicos que esto conlleva, ante las deterioradas finanzas del país, y que el poder adquisitivo de la población se siguiera deteriorando por la inflación.

https://eju.tv/2025/05/poder-adquisitivo-del-salario-minimo-en-bolivia-se-desploma-y-la-informalidad-preocupa/#google_vignette

Piloto de avioneta desaparecida en Beni: «Nos mantuvimos con chivé; los caimanes y víboras nos rodeaban»

“No había estancias ni caminos, lo único que vi fue pantano. El aterrizaje fue brusco, la avioneta quedó boca abajo”, relató Pablo Andrés Velarde, el joven piloto de 27 años que enfrentó una de las pruebas más extremas de su vida al estrellarse su avioneta en pleno Pantanal mientras volaba la ruta Baures – Trinidad. “No pudimos tomar agua, la gasolina contaminó todo a nuestro alrededor. Lo único que logré sacar fue chivé, y con eso nos mantuvimos”, explicó sobre las duras condiciones en las que sobrevivieron él y sus cuatro pasajeros —entre ellos, un niño— durante casi dos días. “Los mosquitos no nos dejaron dormir, los caimanes y las víboras nos rodeaban. Nos vigilaban toda la noche, pero no se acercaban por el olor a combustible”, recordó. La salvación llegó cuando escucharon un sonido inesperado. Velarde resumió el sentimiento que lo acompañó hasta el final: “Ya no aguantábamos una noche más”.

https://eju.tv/2025/05/piloto-de-avioneta-desaparecida-en-beni-nos-mantuvimos-con-chive-los-caimanes-y-viboras-nos-rodeaban/