Problemas en el MAS por el binomio presidencial y la Federación Mamoré Bulo Bulo desmiente respaldo a Andrónico

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Dirigentes del MAS cruceño arremeten contra Deysi Choque. Foto: captura pantalla

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Pugnas en el arcismo: Diputado Cuéllar acusa a su colega Choque por «manipular» elección del binomio presidencial del MAS; secretario general de federación Mamoré Bulo Bulo dice que se mantiene el apoyo a Morales como candidato; y sectores productivos a opositores: «Abandonen la fragmentación e intereses personales». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Pugnas en el arcismo: Diputado Cuéllar acusa a su colega Choque por «manipular» elección del binomio presidencial del MAS

El diputado arcista Rolando Cuéllar denunció este miércoles que su colega Deisy Choque y la jefa de Gabinete del presidente Luis Arce, Fabiola Salazar, están «imponiendo» candidato vicepresidencial “a dedo” para el binomio presidencial con miras a las elecciones del 17 de agosto de este año. Comparó la práctica con las que “aplicaba” Evo Morales. “Vamos a mostrar el video, Deisy Choque se hizo elegir en cuatro paredes y con ocho personas como candidata a la vicepresidencia, y la jefa de Gabinete del presidente Luis Arce, Fabiola Salazar, ofreciendo pegas para apoyar a Deisy Choque”, aseguró Cuéllar. Enfatizó que pedirán la renuncia de Salazar, a quien acusa de actuar “peor” que Evo Morales. “Acá tenemos la resolución de Santa Cruz que designa a Jerjes Mercado, como candidato para el binomio, y le pedimos a la Dirección del MAS revisar la carpeta”, sostuvo.

Problemas en el MAS: dirigentes denuncian ‘dedazo’ para imponer la candidatura de Deysi Choque

Un grupo de representantes campesinos del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz denunció este miércoles que algunos dirigentes intentan imponer candidaturas en ese departamento, en franco desconocimiento a las determinaciones tomadas por las bases del instrumento político en un ampliado efectuados el 19 de abril de este año; por ello, exigieron respeto a la decisión orgánica tomada en ese acto político. En ese sentido, rechazó la imposición que se busca hacer desde la dirección del partido que intenta imponer ‘a dedazo’ a Deysi Choque como candidata a primera senadora de Santa Cruz cuando las bases del partido azul determinaron que los diputados Jerges Mercado y Rolando Cuéllar sean quienes encabecen las listas de los aspirantes a la Cámara Alta por el departamento oriental. Los representantes campesinos reclaman que se respete su decisión orgánica.

Andrónico reaparece en el Senado tras su anunciada postulación a los comicios

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, reapareció este miércoles en la sesión del pleno de esa instancia legislativa luego de aceptar su postulación en las elecciones presidenciales de agosto. En la sesión del martes, Rodríguez no estuvo presente puesto que había solicitado un permiso. El sábado 3 de mayo, en una concentración de sectores en la ciudad de Oruro, Rodríguez respondió al pedido de sus seguidores, que sin reparos, se hacen llamar androniquistas. “Les agradezco, y en respuesta a este pedido, acepto”, manifestó el senador. Su anuncio generó un remezón en el escenario político y electoral. Rodríguez dijo que “es orgánico” y que respeta y cumple lo que determinaron los sectores para que se inscriba en la lid electoral. El domingo, Evo Morales, su mentor, se lanzó un mensaje desde su programada de radio dominical y le pidió reflexión y que retorne con “su pueblo”.

Secretario general de federación Mamoré Bulo Bulo dice se mantiene el apoyo a Morales como candidato

Dieter Mendoza asegura que el apoyo a Rodríguez fue a título personal de algunos dirigentes. Dijo que las bases pidieron explicaciones y sanciones. “La decisión de la Federación Mamoré-Bulo Bulo es, tanto en congresos ampliados y extraordinarios, la decisión es unánime, certificar y mantener la unidad de la Federación Mamoré-Bulo Bulo en el candidato Evo Morales. Asimismo, se ha llevado congresos de las mujeres de la Federación Mamoré-Bulo Bulo con todos los delegados de base, donde ratifican que el único candidato es Evo Morales”, declaró Mendoza. Este martes, dirigentes de la federación se desmarcaron de la línea de Morales y expresaron su apoyo a Andrónico Rodríguez. Mendoza remarcó este miércoles que esas declaraciones no reflejan la postura oficial de la entidad y que “son declaraciones personales bajo instrucción del mismo compañero Andrónico Rodríguez”.

Sectores productivos a opositores: «Abandonen la fragmentación e intereses personales»

Los sectores productivos del país que forman parte del Comité Multisectorial exigieron este miércoles a los precandidatos de oposición que terminen con la «fragmentación e intereses personales» para poner fin a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS). «Hacemos un llamado firme a los líderes y candidatos presidenciales del país, es hora que abandonen la fragmentación y los intereses personales, exigimos unidad para acabar con dos décadas de abuso, despilfarro y agresiones sistemáticas al sector productivo», declaró el representante de la Confederación Nacional de Gremiales Bolivia, César Gonzales. El sector se pronunció en esta jornada sobre sus conclusiones de la marcha que llevaron a cabo a La Paz para presentar su pliego al Gobierno. En la ocasión pidieron la liberación plena de las exportaciones e identificaron los sectores más afectados por las políticas asumidas por el Gobierno.

Camacho fustiga el ‘ataque constante’ del Gobierno al modelo productivo cruceño

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este miércoles el ‘ataque constante’ del Gobierno de Luis Arce Catacora al modelo económico y productivo de ese departamento, mediante una publicación en su cuenta de la red social X, en la que se refirió a la supuesta determinación de la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) de importar carne de res desde Argentina, medida que, a su juicio, afecta directamente la economía y la institucionalidad cruceña. “El gobierno masista ataca al modelo productivo cruceño a pesar de que este modelo económico, basado en la libertad, es la mejor alternativa para sacar a Bolivia de la crisis. De hecho, los principios de este modelo -libertad y solidaridad- son principios que se pueden aplicar a cada departamento para impulsar la prosperidad en todo el país, de sur a norte y de oriente a occidente”, aseveró el jefe nacional de la agrupación política Creemos.

Jueza Moreno llega a Santa Cruz y ya es conducida al penal de Palmasola

Pasada las 10:30 de la mañana de este miércoles, la jueza Lilian Moreno llegó hasta el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, desde donde fue conducida al penal de Palmasola, donde cumplirá los 30 días de detención preventiva que se le impuso por su actuación en el caso de trata y tráfico de personas que involucra a Evo Morales. La jueza es investigada por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, acusaciones por las que fue trasladada el lunes 5 de mayo desde Santa Cruz hasta instalaciones de la Felcc de la sede de gobierno, donde pasó la noche y el martes prestó su declaración ante la Fiscalía. A su arribo a la terminal aérea de Santa Cruz, Moreno salió en una camioneta de la unidad DACI de la Policía, vehículo que fue custodiado por otro motorizado de la fuerza del orden. En el penal de Palmasola se desplegó un operativo para el ingreso de la funcionaria.

Alcócer admite que pagó $us 300 mil para ir como candidato a primer concejal de UCS

El recién elegido presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Israel Alcócer, admitió que para acceder a la primera concejalía de la municipalidad con UCS tuvo que pagar al menos 300.000 dólares, dinero que entregó en diferentes partidas a solicitud del hoy alcalde y presidente de su partido, Jhonny Fernández. «Primero me invitaron para hacer campaña para Jhonny, para la UCS, cuando me llama Jhonny me dice ‘compañero, véngase a mi casa’, pero ahí ya me llaman otras personas y me dicen: ‘Mira, hay posibilidad que vayas de primer concejal, pero hay que poner para la campaña’», recordó Alcócer, quien el domingo fue elegido titular del órgano deliberante cruceño. El concejal contó que respondió que vería cómo avanzaba el tema de la candidatura, pero esa misma noche que tomaron contacto con él le insistieron que «hay que poner para la campaña» que buscaba que Fernández sea elegido burgomaestre.

Cupo de exportación aprobado por el Gobierno representa el 15% del excedente exportable, señala Anapo

El Gobierno comunicó este miércoles que abrió un cupo de exportación de hasta 250.000 toneladas (t) de soya, reanudando esta actividad económica que tenía cortada desde principios de año, una decisión que fue cuestionada por sectores productivos. Sin embargo, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) señaló este miércoles que la proyección de cosecha de este grano alcanzará a 2,5 millones de t, por lo que el cupo aprobado por el Ejecutivo solo abarca el 15% de su excedente exportable. La institución indicó que la demanda interna de soya es de 800.000 de t. Según Anapo, se proyecta un remanente disponible para exportar de 1, 7 millones t. Los principales mercados para la soya boliviana son Perú, Argentina y Chile. El gobierno señala que las exportaciones de la soya entre 2016 y 2019 alcanzaron los 46 millones de dólares, en tanto, entre 2021 y 2024, “se superó los 682 millones de dólares”.

Humo negro: en su primera votación, el cónclave no elige al nuevo Papa

El cónclave para la elección del nuevo jerarca de la Iglesia católica arrancó este miércoles 7 de mayo en el Vaticano. Sin embargo, en una primera votación no se ha llegado al consenso sobre quién será el sucesor del papa Francisco. Ninguno de los candidatos para heredar el anillo del pescador, símbolo de los legatarios del apóstol San Pedro, logró la mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Así, las jornadas siguientes, los cardenales continuarán con dos rondas de votaciones: dos por la mañana y dos por la tarde. El procedimiento se desarrolla en la Capilla Sixtina bajo estrictas medidas de aislamiento, para que no se filtre ninguna información. Los participantes en la votación son los cardenales menores de 80 años. Se preveía que participarían en el cónclave 135 cardenales con derecho a voto. Sin embargo, dos de los cardenales no asisten al cónclave por motivos de salud, por lo que el total se redujo a 133.

