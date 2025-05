¿Quién será la primera víctima de la IA en estas campañas electorales?

Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones de medio plazo denominadas PASO – Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias – donde se eligieron a 30 de las 60 plazas legislativas en Buenos Aires, Argentina. Más allá de la victoria del partido de Javier Milei (La Libertad Avanza) frente al justicialismo de los Kirchner, hubo un incidente que marcó la agenda electoral de una manera muy crítica 48 horas antes de los comicios: se difundió un video en contra de Macri, con inteligencia artificial, en el que aparece él mismo (falso) oficializando la bajada de la candidatura de su principal aspirante a la legislatura e invitando al electorado a votar en favor del candidato de Milei (Adorni), quien, a la postre, terminó ganando las elecciones.

El escándalo fue mayúsculo y ya se alistan demandas judiciales, investigaciones y una sarta de declaraciones del partido de Macri no cesan reclamando la guerra sucia en contra de su sigla en los comicios bonaerenses. Ya el cántaro está roto y la derrota cantada. O si se quiere, el daño funcionó: se confundió al electorado y la balanza se inclinó en favor de uno de los caballos a metros de la meta.

Bolivia ingresará de lleno a una carrera presidencial que quizás sea la más importante de su historia después de la revolución del 52, fecha que, para muchos historiadores, marcó el inicio oficial de la República de Bolivia, con el voto universal, la reforma agraria y el acceso a la educación pública, entre otros hitos.

Por lo que no estaremos libres de esta clase de escamoteos digitales, bulos y montajes cuya única finalidad será la de confundir a todo el electorado nacional en favor de un candidato. La pregunta ya no es si se ejecutará o no está clase de ardides, sino quien arrojará la primera piedra en el éter digital.

Estos vídeos falsos son una potentísima herramienta de manipulación política a disposición de los estrategas de las campañas que no cejarán en utilizarlas.

Sería bastante improbable que dos rivales políticos, por ejemplo, se abracen festejando una alianza, apartando sus diferencias o que un gesto similar se diese entre Camacho y un Andrónico, agarrados de la mano, victoriosos, por poner un paradigma in extremis. Lo que es cierto, es que todo es posible. Absolutamente todo.

Ya en su momento, se publicó en las redes sociales una serie de imágenes de Trump, siendo arrastrado por la policía de Nueva York, a la fuerza, siendo detenido por sus pleitos legales que se le iniciaron. Las imágenes, literalmente, reventaron las redes sociales. Y más de un medio de comunicación estuvo a punto de publicar el bulo.

El pasado mes de diciembre el colectivo de sátira política United Unknown (Desconocidos Unidos) que en su portal web se pueden apreciar una infinidad de imágenes de líderes mundiales en escenas hilarantes, pero con un fuerte tinte político y que a más de uno tiene confundido o, también, porque no, complacido.

España, Francia e Italia no cesan de publicar a diario estos memes digitales o videos falsos, para el goce y delirio de italianos, franceses y españoles. Ya son, casi, una rutina, y hasta en los programas de farándula, se tercian en rankings de viralidad o escándalo. Algunos son verdaderas obras de arte, por su lectura fina de la política y por “develar” aquello que es obvio para todos, pero que nadie se anima a decirlo públicamente.

No olvidemos nunca que la Inteligencia Artificial – cuyos algoritmos son sesgados -, puede ser muchísimo más persuasiva que un humano, de acuerdo con la neuropsicología, y en un proceso electoral podría influir, drásticamente, en la toma de decisiones de los votantes.

Pero hay más elementos de riesgo en esta materia. Si Usted amable lector, cree que estas tecnologías son costosas y que se requiere de expertos en IA y programación, déjeme decirle que no es así. A medida que estas herramientas están disponibles en Internet, son más populares, eficaces y baratas y por lo demás muy comunes.

Empezamos con textos predictivos en las redes, luego con manipulación de imágenes y ahora con ChatGPT, hay generadores de vídeo que son baratos y eficaces, para los fines que uno desee.

La capacidad de procesar ingentes cantidades de datos, identificar patrones de comportamiento y predecir resultados, convierten a la inteligencia artificial (AI) en una poderosa arma para la política. Especialmente en una carrera electoral.

Así que, la pregunta cae de madura: ¿quién será la primera víctima de la propaganda electoral manipulada con IA? Apuestas, inbox por favor.