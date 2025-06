Anapo exige a YPFB priorizar de forma ‘inmediata’ combustible para el sector productivo

Tras haber cesado los bloqueos de carreteras, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) exigió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) priorizar de forma “inmediata” diésel para el sector productivo.

Todavía no se tiene una cuantificación de los perjuicios que ocasionaron las medidas de presión, sin embargo, el gerente general de Anapo, Jaime Hernández, dijo que los productores esperar recuperar el “tiempo perdido”.

En la actualidad, el agro se encuentra en plena época de siembra y también comenzó la cosecha. Por ejemplo, en la campaña de invierno se han sembrado 800.000 hectáreas, entre otras.

“Está en manos del gobierno de YPFB garantizar y priorizar, de forma inmediata, la cantidad suficiente de diésel para todos los productores y en todas las zonas productivas”, indicó Hernández.

Hasta fines de julio, el sector productivo requiere por lo menos de una asignación directa al sector productivo de 40 millones de litros de diésel. En pasados días, autoridades del Gobierno se comprometieron con los empresarios a garantizar el abastecimiento del combustible para “salvar la producción” en la campaña de invierno.

“Sin diésel, no hay producción y si no hay producción no van a ver los alimentos suficientes”, recordó Hernández a tiempo de mencionar que el 70% de los alimentos que se producen en el país salen de Santa Cruz.

De garantizarse la producción, se generarán excedentes que significarán abrirse mercados de exportación, lo que posteriormente traerá divisas para el país, lo que contribuirá a que se estabilice la cotización del dólar. ///agc