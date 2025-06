El TCP revive la aspiración electoral de Andrónico Rodríguez y sepulta las intenciones de Evo Morales

10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Andrónico Rodríguez y Evo Morales. Foto: Brújula Digital

eju.tv

El TCP habilita al MTS, que postula a Andrónico, e instruye que se inscriba a sus candidatos para las elecciones generales. TSE prepara la publicación de candidatos y prevé sustituciones hasta tres días antes de la votación. Andrónico a Evo: “Siempre lo tendré presente, pero también hay que reconocer errores”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El TCP habilita al MTS, que postula a Andrónico, e instruye que se inscriba a sus candidatos para las elecciones generales

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este jueves dos decisiones que consolidan la habilitación del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que forma parte de la Alianza Popular, con Andrónico Rodríguez como candidato presidencial. Con ambos fallos, el MTS queda plenamente habilitado. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este jueves dos decisiones que consolidan la habilitación del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que forma parte de la Alianza Popular, con Andrónico Rodríguez como candidato presidencial. Con ambos fallos, el MTS, que lidera Félix Patzi, queda plenamente habilitado para participar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, y se ordena la inscripción de sus candidatos ante el Órgano Electoral. En conferencia de prensa, el decano del TCP, Yván Espada Navia, explicó que se trata de dos procesos legales distintos, tramitados en los departamentos de La Paz y Beni.

https://eju.tv/2025/06/el-tcp-habilita-sigla-del-mts-con-el-que-se-postula-a-andronico/

Tras resolución del TCP, Patzi afirma que el MTS ya tiene «llave y vehículo» para correr en las elecciones del 17 de agosto

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este jueves dos decisiones que consolidan la habilitación del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que forma parte de la Alianza Popular, con Andrónico Rodríguez como candidato presidencial. Luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este jueves dos decisiones que consolidan la habilitación del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que forma parte de la Alianza Popular, con Andrónico Rodríguez como candidato presidencial. El líder del partido político, Félix Patzi, afirmó que, «el TCP han determinado que el partido y su candidato a la presidencia se inscriba en el TSE, por lo tanto, ya tenemos como se dice: llave y vehículo para correr en las elecciones. Ahora depende de nosotros luchar y proponer». Entre tanto, el ahora presidente de la Cámara de Senadores afirmó este jueves por la tarde que Bolivia está atravesando una crisis profunda y que si no se hace nada, se aproxima a un colapso.

https://eju.tv/2025/06/tras-resolucion-del-tcp-patzi-afirma-que-el-mts-ya-tiene-llave-y-vehiculo-para-correr-en-las-elecciones-del-17-de-agosto/

El TCP falla contra Pan-Bol y mantiene vigente la cancelación de su personería jurídica

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló este jueves en contra de Pan-Bol, el partido político que recuperó provisionalmente su personería política y buscaba inscribir a Evo Morales como su candidato para las elecciones presidenciales. «El Tribunal Constitucional ha atendido un tercer caso, tramitado también en la ciudad de La Paz, vinculado al partido político Pan-Bol, en este caso el doctor Óscar Hassenteufel, titular del Tribunal Supremo Electoral, solicitó como medida cautelar que se mantenga vigente la resolución de cancelación de la personalidad jurídica de Pan-Bol; el Tribunal Constitucional ha decidido conceder la medida cautelar solicitada y, por tanto, mantener la vigencia de la determinación que el TSE asumió, de cancelar la personería política de Pan-Bol«, declaró en conferencia de prensa el decano del TCP, Yván Espada Navia. El TCP emitió este jueves tres resoluciones para garantizar la realización de las elecciones generales del 17 de agosto.

https://eju.tv/2025/06/el-tcp-falla-contra-pan-bol-y-mantiene-vigente-la-cancelacion-de-su-personeria-juridica/

Andrónico a Evo: “Siempre lo tendré presente, pero también hay que reconocer errores”

Arropado por la dirigencia de la Federación Nacional de Mineros de Bolivia (Fencomin), el candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez se refirió este jueves a Evo Morales con un mensaje de respeto y admiración, pero también de autocrítica sobre la conducción política del líder cocalero en los últimos meses. Incluso le dijo que no es un traidor y que el error del exmandatario fue electoralizar de manera temprana la Patria, lo que generó división en el partido político del Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso exclusiones. “Todos podemos equivocarnos, como se dice, al mejor cazador se le va la liebre, al mejor jugador se le va un penal. Al mejor político se le puede ir la lectura real de la política”, afirmó Rodríguez en conferencia de prensa y con un mensaje al exmandatario, a quien también le dijo que se tiene que dar paso a las nuevas generaciones y que el mejor legado que un buen líder puede dejar es otro líder para que el proyecto de país continúe.

https://eju.tv/2025/06/andronico-a-evo-siempre-lo-tendre-presente-pero-tambien-hay-que-reconocer-errores/

TSE prepara la publicación de candidatos y prevé sustituciones hasta tres días antes de la votación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este jueves que publicará mañana, 6 de junio, la lista de candidatos para las elecciones presidenciales. Asimismo, hizo notar que la sustitución de postulantes puede llevarse a cabo hasta tres días antes de los comicios. «Como hemos comprometido de manera disciplinaria, nuestro calendario prevé que el 6 de junio se debe realizar la publicación de candidatos; la sustitución, dependiendo del caso, puede hacerse hasta tres días antes de la elección o hasta 15 días antes del proceso electoral, dependiendo si la sustitución es por renuncia o inhabilitación», explicó esta tarde el vocal del TSE Francisco Vargas. El calendario electoral fijó como fecha límite de inscripción de candidaturas el lunes 19 de mayo, y la publicación de la lista de postulantes el viernes 6 de junio, aunque Vargas insistió que la sustitución de aspirantes a los cargos puede hacerse «hasta los primeros días de agosto». Vargas indicó que todavía no fueron notificados sobre la rehabilitación del MTS.

https://eju.tv/2025/06/tse-prepara-la-publicacion-de-candidatos-y-preve-sustituciones-hasta-tres-dias-antes-de-la-votacion/#google_vignette

Incertidumbre y amenazas preceden a la difusión de habilitados para elecciones en Bolivia

Candidaturas en vilo por acciones judiciales y las amenazas de los seguidores del exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) para forzar su participación en los comicios generales del 17 de agosto pese a estar impedido legalmente preceden a la difusión del listado de postulantes habilitados para estas elecciones. Desde el pasado 19 de mayo, cuando concluyó el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió una fase de revisión del cumplimiento de requisitos de los postulantes registrados por las diez organizaciones políticas acreditadas para participar en los comicios. Esta etapa culminará este viernes, con la publicación de los listados de candidatos habilitados y luego se abrirá otro periodo hasta el 3 de julio para hacer sustituciones por inhabilitación, renuncia o fallecimiento. La revisión de los inscritos estuvo llena de acciones judiciales contra el órgano electoral y algunas siglas, como el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

https://eju.tv/2025/06/incertidumbre-y-amenazas-preceden-a-la-difusion-de-habilitados-para-elecciones-en-bolivia/#google_vignette

Diputada Choque dice que Evo busca la renuncia de Arce para que Andrónico asuma y lo ayude a ser candidato

Con los bloqueos evistas cumpliendo este jueves el cuarto día, la diputada Deisy Choque señaló que las movilizaciones convocadas por Evo Morales buscan que Andrónico Rodríguez asuma como presidente y desde ese cargo lo ayude en su candidatura a la Presidencia. “Están buscando dar un golpe de Estado, están buscando la renuncia del presidente porque es la única oportunidad que tienen para tumbar la convocatoria a las elecciones y poder poner de candidato a Evo Morales”, manifestó la diputada Choque en contacto con los medios. La legisladora especificó que el supuesto plan de Morales contempla que al renunciar Arce, asuma Andrónico Rodríguez para que le conceda amnistía al líder de los cocaleros en los procesos que tiene pendientes en la Justicia. Además, considera que puede ayudar también con su candidatura. “No puede ser que alguien que dice que cree en la democracia quiera entrar por la fuerza”, manifestó Choque.

https://eju.tv/2025/06/diputada-choque-dice-que-evo-busca-la-renuncia-de-arce-para-que-andronico-asuma-y-lo-ayude-a-ser-candidato/

Aguilera: “Es inconcebible que Morales promueva bloqueos en medio de una crisis nacional”

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz hizo un llamado a la protección de la democracia y pidió a la justicia hacer los oficios para frenar cualquier intento que quiera vulnerarla. Mario Aguilera llama a proteger la democracia y dejar de usar excusas para eludir la ley. El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, calificó de “inconcebible” e “inaceptable” que el expresidente Evo Morales impulse bloqueos de caminos para forzar su candidatura, en un momento de crisis económica y social que golpea a todo el país. La autoridad llamó a la unidad, al respeto de la democracia y a deponer actitudes que profundizan el conflicto. “La verdad, esto es inaceptable, es inentendible, solo habla de una posición altamente personal, un egoísmo tremendo, que no es el que los bolivianos demandamos, que no es el que Bolivia necesita en este momento. Acá hay que ponerse a trabajar todos. La crisis la vivimos todos, la sufrimos todos”, indicó Aguilera.

https://eju.tv/2025/06/aguilera-es-inconcebible-que-morales-promueva-bloqueos-en-medio-de-una-crisis-nacional/

Moldiz denuncia que si algo le pasa el “directo responsable” será Evo Morales

El asesor del presidente, Luis Arce, y exministro de Gobierno de Evo Morales, Hugo Moldiz, denunció que ha recibido amenazas contra su persona y su familia, y responsabilizó al exmandatario por cualquier hecho que pudiera afectar su integridad. “Sería mentir decir que uno no tiene temor, pero me preocupa más la que pueda pasar contra la integridad física de mi familia y yo quiero aprovechar este espacio para hacer directo responsable a Evo Morales por cualquier cosa que pudiera pasar de aquí para adelante”, indicó. El exministro se refirió al audio difundido este miércoles por el dirigente evista Rudy Capquique, en el que presuntamente se escucha a Morales instruir un cerco a La Paz y advertir que “es la batalla final; nos ganan o perdemos”, en relación con su intención de postularse nuevamente a la Presidencia. Moldiz dijo que no pensó que “iba a ser uno de los objetivos” de los grupos afines a Morales, ya que pensaba que las protestas se limitarían a bloqueos y cercos para generar tensión social.

https://eju.tv/2025/06/moldiz-denuncia-que-si-algo-le-pasa-el-directo-responsable-sera-evo-morales/#google_vignette

“Es inhumano”: reportan que 3.000 camiones están parados en las carreteras por los bloqueos

El dirigente del transporte pesado, Pedro Quispe, indicó este jueves que hay 3.000 camiones de transporte de carga de importación y exportación varados en los diferentes puntos de bloqueo de los evistas en el país. “Son tres mil camiones aproximadamente. Cuatro días parados inhumanamente parados en Confital, en Bombeo. Los que llevan carne de Santa Cruz, res, pollo, carga de exportación. Los que llevan carga de importación de Matarani, Arica, Antofagasta, Lima, están parados inhumanamente, no tienen nada que comer, están cuatro días parados sin alimentación”, afirmó el dirigente a los medios en La Paz. Este jueves se cumplen cuatro días de bloqueo evistas exigiendo la habilitación de Evo Morales como candidato, además piden soluciones a la crisis económica, falta de dólares y combustible. Quispe pidió a las autoridades de Gobierno que intervengan los puntos de bloqueo y garanticen la libre transitabilidad.

https://eju.tv/2025/06/es-inhumano-reportan-que-3-000-camiones-estan-parados-en-las-carreteras-por-los-bloqueos/