¿Es el viernes 13 realmente de mala suerte? Lo que dice la ciencia sobre la fecha más temida del calendario

La investigación internacional ha evaluado la mortalidad, los accidentes y los picos de emergencia; vea lo que ha concluido la ciencia.

Accidentes, fallos quirúrgicos, picos de infartos o urgencias hospitalarias: ¿el viernes 13 conlleva un mayor riesgo para la salud que cualquier otro día del calendario? G1 encontró estudios científicos que evalúan metodológicamente el impacto de la fecha en los incidentes médicos a nivel mundial.

Los investigadores analizaron historiales médicos, registros de accidentes y otros datos para determinar si la reputación de la fecha como «maldita» es cierta. A continuación, vea lo que dicen los estudios y descubra también lo que se sabe sobre el origen de la superstición en torno al Viernes 13.

1- ¿Impacto en las cirugías?

Un estudio publicado en 2024 en «Annals of Surgery Open» y dirigido por Sanjana Ranganathan, del Hospital Metodista de Houston, investigó si las cirugías realizadas en esa fecha tienen peores resultados postoperatorios. La investigación analizó a 19.747 pacientes que se sometieron a 25 procedimientos comunes entre 2007 y 2019, comparando a quienes se operaron el día 13 con quienes lo hicieron entre el 6 y el 20.

El seguimiento se prolongó hasta un año después del procedimiento, y los datos no mostraron diferencias significativas en las tasas de mortalidad, complicaciones ni reingresos. La conclusión del estudio: operar un viernes 13 no supone un mayor riesgo.

2 – Accidentes que involucran a mujeres

Publicado en 2004 en la revista científica «BMC Public Health», el estudio de Igor Radun y Heikki Summala, de la Universidad de Helsinki, reevaluó un estudio anterior que indicaba un mayor número de muertes de mujeres en accidentes de tráfico el viernes 13. Basándose en datos nacionales de Finlandia entre 1989 y 2002, los autores compararon 21 viernes 13 con los viernes anteriores y posteriores, excluyendo los festivos. Analizaron el número de accidentes, lesiones, muertes y responsabilidad por género.

El resultado no mostró diferencias significativas, y las mujeres no estuvieron más involucradas en estos accidentes. No se confirmó la hipótesis de un efecto supersticioso vinculado al género.

3 – Luna, viernes 13 y zodíaco

Publicado en 2011 en el «World Journal of Surgery», el estudio dirigido por Jochen Schuld, del Hospital Universitario del Sarre (Alemania), analizó 27.914 registros médicos de cirugías realizadas entre 2001 y 2010 para investigar si las fases de la Luna, el viernes 13 o los signos del zodíaco influyen en las urgencias o en el sangrado intraoperatorio.

Las fechas se cruzaron con 111 ciclos lunares, 15 viernes 13 y los 12 signos del zodíaco. El resultado: ningún factor influyó en los resultados evaluados. La conclusión de los autores es clara: estas creencias no se confirman en la práctica médica.

4 – Demanda en urgencias

Publicado en 2012 en el «American Journal of Emergency Medicine», el estudio dirigido por Bruce M. Lo, de la Eastern Virginia Medical School (EE.UU.), analizó 49.094 visitas a seis servicios de urgencias entre 2002 y 2009 para evaluar si el viernes 13 aumenta la demanda de salas de urgencias.

Se compararon los viernes 13 con los viernes anteriores y posteriores, así como con los períodos mensuales. El promedio de visitas fue incluso menor el viernes 13 en comparación con el mes siguiente. Solo los casos de traumatismo penetrante mostraron un ligero aumento. Conclusión: esta fecha no representa un riesgo adicional para los servicios de urgencias.

¿Más casos de infarto?

Publicado en 2016 en la Revista Médica de Australia, el estudio dirigido por Majd B. Protty evaluó si el viernes 13 afecta negativamente las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo en Gales del Sur. Se analizaron datos de 56.062 pacientes ingresados ​​entre 1999 y 2014, comparando 217 combinaciones de días y fechas con los resultados del viernes 13.

Utilizando modelos de regresión de Cox, los autores no encontraron un mayor riesgo de mortalidad para esa fecha. Otras fechas, como el lunes 30, mostraron una menor mortalidad, pero los investigadores lo atribuyeron a posibles falsos positivos. La conclusión es que la superstición no altera el riesgo cardíaco.

Origen del viernes 13

Se desconoce el origen de esta superstición. Los investigadores afirman que la mala fama del viernes 13 tiene orígenes religiosos y culturales. Una versión del simbolismo del viernes 13, vinculada al cristianismo, afirma que en su última cena, celebrada un jueves, Jesús se reunió con sus doce discípulos, un total de trece personas.

El origen del Viernes 13 también tiene explicaciones históricas, más concretamente en la monarquía francesa. Según la leyenda, el rey Felipe IV sintió amenazado su poder por la influencia de la Iglesia en su país.

La verdadera histeria del Viernes 13 comenzó a principios del siglo XX con el libro de Thomas Lawson, «Viernes 13», de 1907. La historia trata sobre un corredor de bolsa que elige este día para desplomar deliberadamente el mercado.

La superstición también fue inmortalizada por el cine norteamericano en la década de 1980, con la serie de películas de terror titulada «Viernes 13», con el personaje Jason Voorhees.