Los sectores productivos alertan sobre las pérdidas y las consecuencias de las dos semanas de bloqueos evistas

Cochabamba: Lecheros siguen sumando pérdidas y venden el litro a precio del productor ante el bloqueo evista. Productores de cerdo advierten con “emergencia alimentaria”. Transporte pide auxilio: Hay unos 900 camiones varados en Colomi. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Cochabamba: Lecheros siguen sumando pérdidas y venden el litro a precio del productor ante el bloqueo evista

Miembros de la Fundación de Productores Lecheros de Cochabamba (Fundaprolec) comercializaron este sábado en la llajta, el litro de este alimento a precio del productor, ante el perjuicio que les ocasiona el bloqueo de caminos de grupos afines a Juan Evo Morales. “Estamos vendiendo la leche a Bs 5,50 del productor al consumidor. En esta oportunidad hemos venido con más de 800 litros, por ahora”, informó el presidente de Fundaprolec, Yhasmany Medrano, en contacto con el aparato de comunicación estatal. Productores de Fundaprolec se instalaron en la plaza 14 de Septiembre de la ciudad de Cochabamba con esa cantidad de leche debido a que su producción y comercialización es afectada por el bloqueo evista. Esa medida extrema les impide el aprovisionamiento de alimentos principales para el ganado lechero en Cochabamba, como cascarilla, harina solvente, afrecho y maíz que arriban al departamento desde Santa Cruz. “Si la demanda va a ser mayor, vamos a aumentar el volumen”, manifestó.

– Productores de cerdo advierten con “emergencia alimentaria”

Según el presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (ADEPOR), Jorge Méndez explicó que por los cortes de carreteras las granjas no pueden trasladar insumos n ni alimento para los cerdos, esto causa el alza sostenida en los costos de producción poniendo en jaque al sector agropecuario. “Siempre hemos dicho que el último patrimonio que le queda al país es la agropecuaria. Ya no hay gas, no hay diésel, ni gasolina. No tenemos dólares, hay contrabando. Producir en estas condiciones es un reto de hombres comprometidos”, denunció Méndez. Uno de los factores más críticos es la falta de maíz, insumo fundamental para la alimentación de los animales. Esta carencia ha disparado los costos de producción, obligando a muchos productores a reducir sus operaciones o a cerrar por completo. A esto se suma la falta de combustible y los bloqueos en las rutas, que complican el transporte de carne y otros productos hacia los principales centros de consumo del país.

– Transporte pide auxilio: Hay unos 900 camiones varados en Colomi

Más de 900 camiones están varados debido a los bloqueos en la comunidad de Colomi, en el Chapare cochabambino, denunció este sábado el dirigente Nelson Carrillo, de la Federación de Transporte Pesado Nacional e Internacional. El dirigente pidió ayuda para sus compañeros, pues varios están enfermos y se han quedado sin alimentos. “Tenemos serios problemas en Colomi, esta vez son 900 camiones, hay choferes de la tercera edad, otros enfermos y ya no hay nada que comer”, dijo. Explicó, además, que conversó con el alcalde de Colomi, Félix Veizaga, quien, según dijo, se comprometió a interceder para que sus funcionarios les lleven alimentos y medicinas. “Me dijo que va a instruir a sus funcionarios que puedan cocinar y llevar una papa huayco y también al hospital. Esperamos que puedan ayudar a mis compañeros”, dijo Carrillo. El transporte pesado está varado en Colomi hace 13 días debido al bloqueo de seguidores de Evo Morales, que exigen la habilitación del líder cocalero como candidato.

– El pollo entero se vende hasta en Bs 90 en La Paz y denuncian escasa oferta estatal

Comprar un pollo entero en los mercados de La Paz puede costar hasta 90 bolivianos. El precio de la carne blanca se mantiene alto desde hace más de dos semanas y los comerciantes aseguran que el producto que distribuye el Gobierno no llega en las cantidades anunciadas. “Está llegando pollo, pero en poca cantidad y está caro”, explica una vendedora en un mercado paceño, en un reporte audiovisual difundo por ANF. La mujer señaló que el pollo que ofrecen no proviene de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que fue anunciada como la solución para frenar la escalada de precios. “Este pollo no es de Emapa. Las amas de casa vienen con la idea de que cuesta 24 bolivianos por kilo, pero ni siquiera a nosotros nos llega a ese precio”, lamentó la comerciante, quien vende el kilo de pollo a 33 bolivianos. Con ese precio por kilo, un pollo entero de 2,7 kilos o más puede llegar fácilmente a los 90 bolivianos. El alza ha generado molestias en los consumidores.

– Analista considera que Evo Morales reactivará movilizaciones con el fin de postergar las elecciones generales

Si bien se redujeron los conflictos en el país, el analista político, Franklin Pareja considera que las movilizaciones incitadas por el expresidente, Evo Morales, se reactivarán en cualquier momento, con el objetivo de postergar las elecciones generales del 17 de agosto. “Morales está empecinado en que el proceso electoral fracase y no creo que sea todavía oportuno pensar que se va a desmovilizar o va a cambiar de idea súbitamente, ya no tiene que ver con ninguna bandera nacional y esto es una cuestión que apunta directamente a hacer fracasar todo el proceso. Es un peligro, porque hemos entrado en figuras delictivas que no tienen nada que ver con temas electorales”, afirmó el experto en declaraciones a la ANF. La semana pasada, se registró el punto más álgido del bloqueo de carreteras que llevan a cabo los seguidores del exmandatario, donde cuatro policías y dos civiles fallecieron durante los operativos para restablecer la circulación de los motorizados.

– Evo Morales habla de paz y pide “investigación internacional” por las muertes en los bloqueos

Un día después de que fuera declarado “enemigo” de Llallagua, Evo Morales exigió paz y pidió una investigación internacional por los asesinatos de policías y civiles en el marco de los bloqueos que llevan adelante sus seguidores, en busca de forzar su candidatura. El corte de rutas que impulsan los “evistas” cumplió este sábado trece días. “Los dolorosos acontecimientos en Llallagua no pueden quedar en la impunidad. Lo ocurrido amerita una investigación internacional, independiente y transparente. No basta con identificar a los autores materiales de las muertes: es imprescindible establecer quiénes ordenaron la intervención policial y militar conjunta. Quienes dieron la orden no pueden ser los encargados de investigarse a sí mismos”, escribió. Sectores afines a Morales llevan adelante un bloqueo que tiene su epicentro en el departamento de Cochabamba y que busca forzar su postulación a la presidencia. Según Morales, las movilizaciones de distintas regiones de Bolivia “no buscan el enfrentamiento”, sino “buscan respuestas”.

– Arce ordena investigar ataques a la casa de Alanoca y a la sede Evo Pueblo

El presidente, Luis Arce, ordenó investigar los ataques ocurridos en la vivienda de la concejal de El Alto, Wilma Alanoca (del ala evista), y en la sede de Evo Pueblo, ubicada en la zona de Miraflores en La Paz. “En las últimas horas hemos instruido investigar los hechos mencionados, tal y como lo hicimos en días pasados con las acciones violentas y amenazas públicas vertidas desde el evismo, entre otros por el propio senador Loza”, escribió el mandatario. Arce rechazó las declaraciones del senador Leonardo Loza, quien acusó al Gobierno de ser el responsable de estos incidentes. “Rechazamos enfáticamente las acusaciones que irresponsablemente lanzó el senador Leonardo Loza. Decir que el Gobierno Nacional está detrás de los atentados a la sede de Evo Pueblo en la ciudad de La Paz y lo que pasó en la casa de la concejal Wilma Alanoca; además de que supuestamente exista una planificación contra los domicilios del señor Evo Morales y del senador Loza, es inaceptable”, manifestó Arce.

– Siles pidió que su renuncia sea aceptada el martes, el Gobierno accedió a fin de garantizar una transición ordenada en Justicia

Cesar Siles, que renunció al ministerio de Justicia, pidió que su dimisión sea aceptada el próximo martes 17 de junio, ello a fin de garantizar una “transición ordenada” con la nueva autoridad que asuma en el puesto que deja. El Gobierno aceptó esa solicitud. «Ha habido una llamada, ha habido esta conversación entre el presidente y el ministro de Justicia, lo que queremos es que se tenga también esa transición, por eso se ha aceptado que sea hasta el martes 17. Nosotros respetamos la decisión que asumió Cesar Siles como ministro de Justicia”, informó la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón. En su misiva, Siles indica que en los últimos días se supo de rumores y acusaciones en su contra «sin fundamento o prueba alguna», y asegura que decidió dejar el cargo a fin de evitar cualquier «nuevo pretexto de quienes insisten con perpetuarse en el poder o pretenden desestabilizar el país”. Siles solicita que su renuncia sea aceptada el martes 17 de junio de 2025, a fin de garantizar una transición ordenada.

– Romero: No luchar contra actividades ilícitas dificultará el acceso a créditos internacionales para el país

Que el Estado boliviano se encuentre en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) derivará en dificultades para acceder a créditos de organismos multilaterales o que inversionistas externos quieran traer su capital al país, advirtió el experto Fernando Romero. “El no hacer lo necesario para luchar contra actividades ilícitas y, sobre todo, el lavado de activos va a traer repercusiones con el tema de financiamiento externo y más con la llegada de créditos privados, la inversión y capitales de diferentes organismos internacionales quienes van a ver con malos ojos esa situación”, afirmó. El viernes, la plenaria de la GAFI y el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Moneyval) decidió incluir a Bolivia y las Islas Vírgenes (Reino Unido) a la lista de jurisdicciones sujetas a mayor vigilancia, porque no cumplieron con los requerimientos internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales.

– Dictan detención preventiva para juez investigado por suspender credencial de magistrada electa

El juez de Coroico Marcelo L. fue enviado a la cárcel de San Pedro, La Paz, con detención preventiva por seis meses. El juez es investigado por suspender la credencial a una magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Fiscalía consideró la probabilidad de autoría como “acreditada”, que no existe acreditación de habitualidad y habitabilidad respecto al domicilio y que el juez fue suspendido de su trabajo, por lo que no se acreditaron elementos para arraigo natural, lo que determinó la medida preventiva. La autoridad judicial fue aprehendida tras emitir una resolución “extra petita” suspendiendo la credencial de la magistrada electa por voto popular en el departamento de La Paz, Fanny Coaquira. Tras esto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, señaló que el juez fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de prevaricato en flagrancia. Esta determinación, dijo, pretende romper el “orden legal” y pone en “riesgo la estabilidad del Órgano Judicial”.