Teletón UDABOL 2025: Desde el Cristo Redentor, una generación universitaria se compromete a transformar Bolivia

Frente a una multitud de estudiantes, docentes, médicos y ciudadanos de todas las edades, el Dr. Martín Dockweiler, presidente de la Universidad UDABOL, pronunció un discurso que quedará en la memoria colectiva como un llamado a la consciencia activa y la reconstrucción moral del país.

Santa Cruz de la Sierra .- A los pies del Cristo Redentor, símbolo de fe, justicia y unidad para los cruceños y los bolivianos, este sábado se llevó a cabo la TELETÓN UDABOL 2025, un acto que marcó no solo un evento solidario, sino el nacimiento de una nueva ciudadanía universitaria comprometida con la acción social, la salud pública y la transformación ética del país.

Frente a una multitud de estudiantes, docentes, médicos y ciudadanos de todas las edades, el Dr. Martín Dockweiler, presidente de la Universidad UDABOL, pronunció un discurso que quedará en la memoria colectiva como un llamado a la consciencia activa y la reconstrucción moral del país.

“Hoy no venimos a gritar. Venimos a sembrar. No venimos a confrontar. Venimos a construir. No traemos banderas. Traemos convicciones.”

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas