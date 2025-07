Acción popular contra las elecciones genera impasse entre Sala Constitucional de Beni y el Consejo de la Magistratura

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El vocal Charles Mejía. Foto: captura

TDJ de Beni acusa al Consejo de la Magistratura de vulnerar la independencia judicial en caso acción popular contra candidatos. Andrónico dice que Camacho es “preso político” y recibe duras críticas desde el “arcismo” y el “evismo”. “Hasta el jueves”: Traslado de Camacho debe cumplirse sin obstáculos ni inconvenientes, advierte defensa. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TDJ de Beni acusa al Consejo de la Magistratura de vulnerar la independencia judicial en caso acción popular contra candidatos

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni denunció este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una presunta violación a la independencia judicial, misma que se registró durante una audiencia de acción popular celebrada este lunes en la ciudad de Trinidad. El caso tiene que ver con una acción popular que se presentó contra candidatos como la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; el de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quienes se les observa por no renunciar a sus cargos para postular en los comicios del 17 de agosto próximo. «Acción de defensa de conocimiento público e importancia de connotación nacional, instalada la misma intervinieron la Sala Constitucional Primera la encargada Distrital del Consejo de la Magistratura con personeros del Consejo de la Magistratura con la única y clara intención de que se suspenda la audiencia de acción popular», señala parte de la nota que queja remitida al TSJ y al TCP.

Andrónico dice que Camacho es “preso político” y recibe duras críticas desde el “arcismo” y el “evismo”

Andrónico Rodríguez, postulante a la presidencia por Alianza Popular, sostuvo el domingo que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, es un “preso político”. La declaración provocó una dura respuesta del “arcismo” y del “evismo”. Consultado sobre si Camacho es un preso político, Rodríguez, en una entrevista en Red Uno, expresó: “Para mí, por supuesto que sí…”. Luego, aseguró que los hechos luctuosos ocurridos en Senkata y Sacaba, en 2019, no pueden quedar en la impunidad, y que los actores responsables deben ser juzgados con todo el peso de la ley. Al respecto, Eduardo Del Castillo, candidato de Movimiento Al Socialismo a la presidencia, lamentó las declaraciones de Rodríguez y sostuvo que con ello está confirmado que la suya es la única postulación que representa al bloque popular. “Hoy se confirmó que somos la única candidatura que representa al bloque popular, lamentamos las declaraciones de Andrónico Rodríguez hablando de la supuesta existencia de ‘presos políticos’ y defendiendo a quienes fueron causantes de las masacres en Senkata y Sacaba”, manifestó.

Patzi: «No corresponde a Andrónico decir que Camacho es preso político»

El presidente del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y miembro de la Alianza Popular, Félix Patzi, se refirió este lunes a las declaraciones del candidato presidencial Andrónico Rodríguez, quien afirmó en una entrevista con la Red Uno, que Luis Fernando Camacho es un preso político. Patzi fue claro al señalar que no le corresponde a Rodríguez calificar jurídicamente la situación legal del exgobernador cruceño, ya que ese es un tema que debe ser abordado por las instancias competentes del Estado. “A Andrónico, o a nosotros, no nos corresponde emitir una opinión jurídica; en realidad, quienes deberían aclarar son los del gobierno”, enfatizó. El líder del MTS reconoció que el país vive un contexto polarizado desde los hechos de 2019, lo que genera interpretaciones políticas distintas sobre las detenciones. “Decir que hay presos políticos desde esta línea de quiebre de 2019, en este debate abierto y polarizado, evidentemente para algunos va a ser preso político, para otros no”, explicó.

“Hasta el jueves”: Traslado de Camacho debe cumplirse sin obstáculos ni inconvenientes, advierte defensa

El traslado del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro hasta la capital cruceña debe concretarse sin ningún obstáculo ni entorpecimiento hasta este jueves 24 de julio, según lo confirmó su abogado, Martín Camacho, durante una entrevista con el programa El Mañanero. El jurista explicó que la audiencia del juicio oral por el denominado caso “Decretazo” fue fijada para el viernes 25 de julio a las 08:45 y que esta debe realizarse de manera presencial, tal como fue ordenado por el tribunal de justicia desde el 31 de enero de 2024. “La audiencia tiene carácter presencial. Esta resolución es inapelable y no existe recurso ulterior contra ella. Sin embargo, hemos tenido 14 ocasiones anteriores en las que no se cumplió con el traslado desde Chonchocoro”, enfatizó. La defensa del gobernador logró una acción de libertad favorable que establece el deber constitucional de garantizar su presencia física en el juicio, cuya preparación debió haberse iniciado diez días antes, es decir, el 15 de julio.

Claure: «Si Samuel o cualquier persona ajena al socialismo gana, me encantaría invertir en Bolivia»

El empresario y activista político Marcelo Claure aseguró este lunes que le gustaría invertir en Bolivia si Samuel Doria Medina o cualquier otro candidato ajeno al socialismo gana los comicios del 17 de agosto. «Si es que Samuel Doria Medina gana o si cualquier persona fuera del socialismo gana en Bolivia, me encantaría invertir en Bolivia», declaró. Claure anunció el jueves pasado que apoyará la candidatura de Alianza Unidad y tan pronto como oficializó su decisión sus detractores dijeron que el pacto entre los empresarios está vinculado al supuesto interés de Claure en el litio boliviano. «Sería una falta de ética total tratar de pedir algo a alguien, que te dé algo a cambio y no tengo interés en el litio boliviano, mi negocio es comprar las empresas más grandes del mundo, transformarlas utilizando la Inteligencia Artificial y eso es lo que se está haciendo», sostuvo. El también dirigente deportivo consideró hilarantes los señalamientos contra Samuel sobre su supuesta filiación con el socialismo, por el sólo hecho de haber sido parte de la Internacional Socialista.

Doria Medina: Claure ofreció invertir $us 1.000 millones y su grupo hasta $us 10.000 millones

El candidato presidencial Samuel Doria Medina (Unidad) reveló este lunes que el magnate boliviano Marcelo Claure le manifestó su disposición de invertir personalmente 1.000 millones de dólares en Bolivia y que junto a su grupo económico podría movilizar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares adicionales, siempre y cuando el país ofrezca condiciones de seguridad jurídica. “¿Por qué me ha interesado el apoyo de Marcelo Claure? Yo hablaba con él en algún momento y le decía ‘teniendo seguridad jurídica, ¿cuánto podrías invertir? Y él me ha dado montos, y realmente es impresionante, y obviamente que nos interesa que Marcelo Claure pueda invertir en Bolivia. Él me respondió y me dijo: ‘Mira, de mi dinero, yo puedo invertir 1.000 millones de dólares. Y del grupo económico con el que trabajo, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares podemos invertir en Bolivia si se dan las condiciones, si hay seguridad jurídica’”, reveló Doria Medina, durante una entrevista con Correo del Sur Radio.

La gobernabilidad urgente: el peligro de la fragmentación electoral y la apatía ciudadana

En pocos días, 7.937.138 electores acudirán a las urnas este 17 de agosto para elegir a quien tendrá en sus manos el destino político, económico y social del país durante los próximos cinco años; empero, a diferencia de los procesos electorales que se desarrollaron desde el año 2005, en esta ocasión, Bolivia enfrenta un escenario político inédito: una ciudadanía profundamente desencantada con las opciones existentes, una oferta electoral dispersa y una creciente incertidumbre sobre la futura gobernabilidad. Según las últimas encuestas, entre el 25% y el 30% de los votantes se declara indeciso, o anticipa que votará en blanco o nulo, porcentaje que supera la intención de voto de cualesquiera de los candidatos, porque ninguno de ellos logra superar la barrera del 22%. Este panorama plantea un riesgo concreto: que el próximo mandatario asuma con una débil legitimidad de origen y sin mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que dificultará la implementación de políticas públicas en un contexto económico y social crítico.

TSE sube el estipendio para los jurados electorales y fija multa de Bs 1.300 para los faltantes

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) subió el monto del estipendio que se pagará a los jurados electorales y advirtió que aquellos que no cumplan con su deber ciudadano tendrán que pagar una multa de 1.300 por su ausencia. «Para los jurados tenemos dos incentivos: un pago, un estipendio de 60 bolivianos por la jornada de trabajo y, por norma, al día siguiente tienen un día de descanso en sus fuentes laborales», explicó el vocal del TSE Gustavo Ávila. Durante su visita a Tarija, el vocal explicó que los jurados electorales cumplen un trabajo, por eso se establece el pago del estipendio y un día de descanso en su respectiva fuente laboral, «por eso hemos aumentado el estipendio respecto a las anteriores elecciones, por la coyuntura», indicó. Respecto al jurado electoral que no asista en la jornada electoral, «tiene una sanción de 1.300 bolivianos», detalló Ávila, quien advirtió que, para no sufrir esa penalización, los ciudadanos deben presentar su excusa justificada y documentada en los tribunales departamentales.

Crisis económica marca la agenda electoral: inflación, escasez y descontento ciudadano

A menos de un mes de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, la profunda crisis económica que atraviesa el país se ha convertido en el eje central del debate electoral. La inflación desbordada, la escasez de dólares y combustibles, así como el encarecimiento de los productos de primera necesidad, deterioran significativamente las condiciones de vida de la población y alimentan un creciente descontento social que pide soluciones urgentes; por ello, los candidatos centran su oferta en la resolución de estos problemas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los primeros seis meses del año, la inflación acumulada alcanzó el 15,53%, cifra que supera por dos las proyecciones del gobierno para todo el año; asimismo, la inflación interanual supera el 24%, mientras que el precio de los alimentos básicos se incrementa aceleradamente. A esto se suma la recurrente escasez de gasolina y diésel, que genera largas filas en los surtidores y ha afectado el servicio de transporte público y de carga en todo el país.

¡Ni autos ni gasolina!: Ahora contrabandean huevos de Bolivia

En Bolivia, el huevo dejó de ser un simple producto de la canasta familiar para convertirse en un artículo de lujo. Su precio se disparó en las últimas semanas, el maple que antes costaba entre Bs 28 y 29 ahora se vende entre Bs 34 y Bs 35, golpeando de lleno al bolsillo de la población, especialmente en mercados de Cochabamba. Las comerciantes están preocupadas. “La gente ya no compra el maple, vienen a pedir 5 pesitos de huevo, o solo 10 unidades. Ya no alcanza”, relató una vendedora. El fenómeno ha generado una caída significativa en las ventas. “Este último ha sido un golpe de Estado del huevo”, comentó otra casera. Pero mientras en Bolivia el huevo se encarece, en el extranjero ocurre algo insólito, el huevo también se contrabandea. En lo que va del 2025, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile decomisó más de un millón de huevos de contrabando, principalmente de origen boliviano. Bandas organizadas cruzan sigilosamente la frontera para abastecer a un mercado chileno afectado también por el alza del producto.

El sarampión se extiende a otro municipio cruceño y hay dos decesos por coqueluche

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó este lunes que los contagios de sarampión se extendieron a un nuevo municipio cruceño y que ya se registraron dos muertes por coqueluche. «Son 129 casos confirmados de sarampión en el departamento de Santa Cruz, un municipio se ha agregado a la transmisión comunitaria de sarampión, es el municipio de Charagua, hasta donde hemos desplegado brigadas de vacunación», explicó el jefe de Epidemiologia del Sedes, Dorian Jiménez. En el municipio de Charagua viven colonias renuentes a la vacunación, por lo que hubo reuniones entre los funcionarios de salud y las autoridades locales para convencer a la población a acceder a la aplicación de las dosis en sus hijos. «Lamentablemente tenemos dos fallecimientos por una enfermedad conocida como tosferina o coqueluche, que se transmite vía respiratoria y complica a los pulmones en niños menores de cinco años y los más afectados son los menores de un año», señaló Jiménez.

