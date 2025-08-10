Avioneta que transportaba a Tuto sobrevoló Tarija por 50 minutos porque Naabol le impidió el aterrizaje

La avioneta C-2673 que transportaba al candidato presidencial de Libre, Jorge Tuto Quiroga, tuvo que sobrevolar cielo tarijeño durante 50 minutos porque la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) impidió el aterrizaje de la aeronave, pese a tener el plan de vuelo aprobado.

Avioneta que transportaba a Tuto Quiroga en la pista de aterrizaje del aeropueto de Tarija.

Fuente: ANF

“Hemos tenido que pedir que lo dejen aterrizar y que se tenga que declarar en emergencia porque se estaba acabando la gasolina. Estaba sobrevolando más de 40 o 50 minutos, esperando de que nos tengan que dar la autorización para poder aterrizar”, denunció Mariana Paz, miembro del equipo técnico de Libre, en contacto con la ANF.

El avión privado partió del aeropuerto internacional de El Alto esta mañana con un plan de vuelo aprobado y debía aterrizar en el aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza a las 11.25. Sin embargo, cuando el piloto se comunicó con la torre de control, a las 10.30, para anunciar el aterrizaje, le informaron que no podía ejecutar el descenso.

Después de varios minutos de incertidumbre y por presión de legisladores que estaban en tierra, el comandante de la cuarta división autorizó el aterrizaje y todos los ocupantes descendieron a la pista aproximadamente a las 11.40.

“Seguramente vamos a iniciar la denuncia donde corresponda, pero nuestra prioridad era que nuestro candidato y su esposa estén sanos y salvos”, indicó Paz.

Tuto Quiroga es uno de los candidatos con mayor preferencia en las encuestas. A una semana de las elecciones, es altamente probable que compita por la presidencia en una segunda vuelta junto a Samuel Doria Medina.

