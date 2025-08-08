Brigadas técnicas intervienen en dos municipios de Pando para el control focos de malaria

El Servicio Departamental de Salud Pando desplegó brigadas técnicas a los municipios de Santa Rosa del Abuná y Nueva Esperanza, para intensificar la vigilancia epidemiológica ante el brote de malaria.
Fuente: ABI
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Se presentaron casos y focos de malaria en los municipios de Nueva esperanza y Santa Rosa, es así que se constituyeron brigadas técnicas de malaria, para la intervención. Se hizo el muestreo, roseado residual intradomiciliario y actividades de prevención con la población”, informó el jefe de Epidemiología del Sedes, Cristian Soruco, en contacto con Televisión Universitaria de Pando.
Se detectaron 3 casos, además, de los 8 casos que se habían registrado en los últimos días.
Para los próximos días, se prevé una reunión a nivel nacional con todas autoridades de salud, particularmente de las zonas endémicas de malaria, para hacer un análisis y la planificación estratégica de control de la enfermedad.
La malaria, o paludismo, es una infección provocada por el parásito Plasmodium, transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.
Entre los síntomas más frecuentes están la fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y vómitos.
Actualmente, el 99,5% de los casos de malaria están en 19 municipios de los departamentos de Pando, Beni y norte La Paz.
Las autoridades sanitarias instan a mantener la limpieza de sus hogares e inmediaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor y prevenir la malaria y el dengue.
nj/CC