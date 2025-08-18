Capitán Lara: No invertimos millones, pero ganamos la confianza del pueblo

El candidato a la Vicepresidencia aseguró que no necesitó millones para su campaña.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Tras el inesperado triunfo de Rodrigo Paz en primera vuelta, el candidato a la Vicepresidencia, Edman “El Capitán” Lara, se robó la atención de la prensa con un mensaje directo que remarcó la diferencia entre su fórmula y sus rivales políticos.

Lara durante entrevista con la Red Uno fue categórico al responder la pregunta:

—Capitán Lara, ¿cómo explican este resultado sorpresivo que los coloca en el primer lugar?

—Lo explicamos con una sola palabra: confianza. Nosotros no invertimos millones en propaganda, no compramos encuestas ni pagamos cadenas de desinformación. Lo que invertimos fue tiempo, sacrificio y la voz del pueblo. El resultado está a la vista: Bolivia quiere un cambio de verdad.

—¿Cuál cree que fue la clave para conectar con los votantes?

—Ser auténticos. Yo caminé los barrios, estuve en las calles, arrastré a un Rodrigo Paz -que estaba lesionado- hablamos con la gente sin intermediarios. Mientras otros gastaban fortunas en carteles y spots de televisión, nosotros confiamos en la fuerza de la ciudadanía y en un mensaje de unidad.

—Usted insiste en la reestructuración de la Policía. ¿Ese será el primer paso?

—Sin duda. El pueblo votó por un cambio real, y ese cambio empieza por la institución más cuestionada: la Policía. Vamos a limpiarla desde la cabeza hasta los pies. No más corrupción, no más extorsiones. Queremos una Policía al servicio del pueblo, no una que le robe y le tenga miedo.

—¿Qué le diría hoy al país después de este resultado?

—Que no pierdan la fe y crean en Dios. Hemos demostrado que no hace falta invertir millones para ganar. Se gana con coherencia, con trabajo y con el respaldo de la gente. Agradezco a Bolivia entera y les digo: este es solo el inicio de una nueva etapa, de una patria más justa y sin corrupción.