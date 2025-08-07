Clases presenciales: Esto debes saber para evitar contagios de sarampión y coqueluche

El especialista fue enfático en el rol crucial de los padres y tutores. Ante cualquier síntoma sospechoso —fiebre, tos persistente, secreción nasal o erupciones en la piel— se recomienda no enviar a los niños al colegio y acudir de inmediato a un centro de salud.

“Una persona con sarampión puede contagiar hasta a 18 personas solo con la tos. En el caso de la coqueluche, entre cinco y ocho. Es vital aislar los casos y acudir al médico para frenar los contagios”, advirtió Torrez.

Medidas básicas pero eficaces

Además de la vacunación, el uso correcto del barbijo en espacios cerrados, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y la ventilación de las aulas siguen siendo estrategias efectivas para contener la expansión de estas enfermedades.

El SEDES y el Ministerio de Salud ya habían confirmado semanas atrás varios brotes activos en distintos municipios del departamento, por lo que la vigilancia epidemiológica seguirá activa en los centros escolares.

Con el retorno a clases, las autoridades educativas y de salud reafirman su llamado a la prevención y la corresponsabilidad de toda la comunidad para garantizar un ambiente seguro para miles de estudiantes en Santa Cruz.