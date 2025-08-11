Confirman la novena muerte por coqueluche en el país

Autoridades en salud confirmaron a la novena víctima de coqueluche en el país durante este 2025, se trata de un pequeño bebé menor de un año que residía en el departamento de Chuquisaca.

“Tenemos contabilizados a nivel nacional 181 casos desde la semana uno, desde enero hasta la fecha, de los cuales, ya han fallecido nueve, también acumulados desde la primera semana hasta el día de ayer, de estas nueve defunciones, 8 corresponden al departamento de Santa Cruz y uno al departamento de Chuquisaca”, informó Mario Ross, epidemiólogo del Cenetrop.

Ross, explicó que la mayoría de las víctimas, no contaban con la vacunación y que los decesos se dieron en pacientes menores de un año de edad.