Contrato de litio: Comisión de Diputados declara cuarto intermedio tras incidentes durante la sesión

Legisladores potosinos retomaron la vigilia en instalaciones de la ALP contra los contratos de litio.

Fuente: Unitel

Tras incidentes durante el acto legislativo, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados declaró un cuarto intermedio en la sesión que tenía agendado el análisis del contrato de litio con la empresa rusa Uranium One Group. Aún no se definió la fecha y hora para reinstalar la sesión.

Mientras tanto, diputados de oposición exigen que el documento sea debatido en la próxima gestión legislativa, al considerar que no existen las condiciones adecuadas para su tratamiento en la actual legislatura.

Antes de ser declarada el cuarto intermedio, la diputada potosina de Comunidad Ciudadana (CC) Lisa Claros, increpó al presidente de la comisión legislativa, Hernán Hinojosa.

”¡No vamos a permitir que se vote, no habrá votación, no voy a permitir que se lleve adelante la sesión. Ustedes ya tienen comprada los votos!”, dijo Claros durante la sesión.

Ante esta reacción, Hinojosa respondió y le pidió a la diputada Claros abandonar la sesión. “Retírese por incapaz, usted no está habilitada”.

Antes de instalarse la sesión, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, pidió que el contrato con la empresa rusa sea tratado en la próxima legislatura, en 2026.

“Estamos aquí para defender la firma de estos contratos. Ocho dirigentes nos hemos hecho presentes para dar la lucha, ya que en la Comisión de Economía Plural no han hecho una lectura clara de los contratos. No vamos a permitir que el presidente se vaya haciendo un negociado”, declaró Pérez.