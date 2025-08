El proceso electoral entra en la recta final; el TSE precisa detalles sobre el conteo rápido y el Defensor pide voto consciente

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Si la diferencia entre el primero y el segundo es mínima, el Sirepre alertará que se debe esperar el cómputo oficial. «Muchos piensan que el voto blanco y nulo se lo entregan al ganador y no es así»: TSE aclara que estos datos son registrados solo para estadística. Defensor del Pueblo pide votar con conciencia en estas elecciones generales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Si la diferencia entre el primero y el segundo es mínima, el Sirepre alertará que se debe esperar el cómputo oficial

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha tomado previsiones sobre el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) en caso de que la diferencia de votos entre los primeros candidatos sea mínima. El vocal Gustavo Ávila explicó que en este caso alertará que se debe esperar el cómputo oficial para conocer al ganador. «Estamos creando un sistema para el ciudadano que entre a monitorear el sistema, un comunicado indicando que como es un porcentaje, debemos esperar el cómputo oficial para ver quién ha sido el ganador», indicó. La mayoría de las encuestas de intención de voto refleja una mínima diferencia entre Samuel Doria Medina (Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Libre) y se avizora una segunda vuelta en las elecciones del 17 de agosto. El TSE proyecta que el Sirepre recogerá los datos del 80% de las mesas de escrutinio y presentará resultados preliminares no oficiales cerca de las 20.00 del día de los comicios. «El Sirepre en todas las partes del mundo lo que hace es mostrar alrededor de las 8.00 o 9.00 de la noche», dijo Ávila.

– «Muchos piensan que el voto blanco y nulo se lo entregan al ganador y no es así»: TSE aclara que estos datos son registrados solo para estadística

Han surgido muchas dudas sobre el destino que tiene el voto nulo en el cómputo de votos de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 17 de agosto. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila explicó que los porcentajes se registran para la estadística y no se toman en cuenta para determinar al ganador de los comicios. «Muchos piensan que el voto blanco y nulo se lo entregan al ganador y no es así, lo único que determina cuando gana un candidato, cuando se escogen o determinan escaños es con el voto válido», señaló. «Solo tomamos la cantidad de votos válidos para determinar quién ha ganado una elección, los votos blancos y nulos los separamos y lo tomamos solamente como estadística, no se vuelve a hacer el ejercicio de dividir ese porcentaje», remarcó. A la fecha, Evo Morales y sus seguidores impulsan el voto nulo para deslegitimar los comicios. En ese marco, han abierto «casas de campaña» para su promoción. «Ni lo contamos para nada, eso es lo que tiene que entender la ciudadanía», insistió Ávila.

– Defensor del Pueblo pide votar con conciencia en estas elecciones generales

A pocos días de las elecciones generales, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó este domingo a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo 17 de agosto, resaltando que la participación informada y libre es clave para fortalecer la democracia en el país. “El voto es una herramienta poderosa de transformación. Convocamos a la población a no quedarse al margen del proceso electoral y a ejercer este derecho con plena conciencia y responsabilidad”, afirmó Callisaya. Desde la Defensoría del Pueblo se anunció que se activará un despliegue institucional para acompañar la jornada electoral antes, durante y después del 17 de agosto, con especial atención a los sectores más vulnerables. El objetivo —según la entidad— es garantizar que el proceso se desarrolle con respeto a los derechos humanos y bajo los principios de igualdad, legalidad y no discriminación. “Estaremos vigilantes, denunciando cualquier vulneración y exigiendo que se respeten los derechos de todas y todos”, subrayó el Defensor.

– “Un asesor de otro candidato contrató a 10 periodistas argentinos para hacerme guerra sucia”

El candidato presidencial de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina aseguró este domingo que están gastando “miles de millones” en guerra sucia contra su candidatura. Dijo que es una práctica «importada» de otros países. En este caso mencionó que para ese tipo de prácticas hasta se contrataron a 10 periodistas argentinos. “Sé que un asesor de un candidato que está en campaña, contrató a 10 periodistas argentinos para hacerme guerra sucia”, aseveró Samuel Doria Medina en la Caja Negra de UNO DECIDE. Sin embargo, evitó revelar de qué candidato se trataba. Además, subrayó que sabe que esa «es una práctica importada de otros países», porque en Bolivia los periodistas no trabajan así. Contó que, cuando se lo comentaron, pero luego, cuando estaba en Argentina habló con todos los medios y “había dos que empezaron a hacerme preguntas raras que no tenían nada que ver”. También dijo que entre los “contratados” hay un periodista que no puede vivir en España porque allí tiene un proceso.

– Samuel Doria Medina anticipa posible unidad de la izquierda y afirma que no tiene miedo

El candidato presidencial de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, manifestó este domingo por la noche que no descarta un escenario de unidad entre los diferentes candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto, lo que puede modificar el panorama político rumbo a la segunda vuelta. Aunque, también dijo que no teme esa posible unificación de los que son del MAS, en referencia a los arcistas, evistas o androniquistas, que actualmente están divididos. “Las encuestas son una fotografía del momento, pero puede haber cambios de último minuto. No descarto que, ante la presión nacional e internacional, los candidatos del MAS lleguen a algún acuerdo y pidan a su militancia votar por un solo postulante”, señaló Doria Medina en entrevista con Red Uno. El aspirante presidencial consideró que un eventual pacto entre sectores del oficialismo puede darse incluso sin un anuncio formal, a través de instrucciones directas a sus bases para concentrar el voto en un único nombre.

– Evo Morales dice que su “proscripción” es momentánea y clausura cita de RUNASUR con un dardo a Luis Arce

El expresidente Evo Morales, quien promueve el voto nulo ante su imposibilidad de participar en las elecciones generales del 17 de agosto, afirmó el domingo que su “proscripción” es momentánea y reiteró que teme que el gobierno del presidente Luis Arce le quite la vida. “Detrás de esta proscripción está el tema litio, detrás de esta proscripción yo diría momentánea. Tengo mucha esperanza, somos una fuerza política, fuerza sindical, fuerza social. Escuchando distintos comentarios, ojalá sea cuestión de tiempo”, afirmó durante su discurso en el cierre del encuentro de RUNASUR realizado en el Trópico de Cochabamba a dos semanas del verificativo electoral. La pasada semana analistas advirtieron que Morales promueve el voto nulo para alimentar un discurso que deslegitime al próximo gobierno en busca de que se abra una nueva puerta para intentar retornar al poder. “No están pasando (los candidatos) del 20% (en las encuestas). Si no pasa el primero el 25% ¿qué legitimidad tienen? Ninguna legitimidad”, dijo el expresidente.

– Novillo: Gobierno de Arce sufrió el peor bloqueo económico de los últimos 40 años

A dos semanas de las elecciones generales y en el marco del año del Bicentenario, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, realizó una evaluación política del actual gobierno y afirmó que la gestión del presidente Luis Arce enfrentó “el peor bloqueo económico de los últimos 40 años en la era democrática boliviana”. Novillo explicó que este bloqueo no solo se manifestó a nivel político, con el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la negativa sistemática a aprobar créditos internacionales, sino también con medidas de presión como paros cívicos y bloqueos de carreteras que, en conjunto, generaron un daño económico estimado en más de 6.000 millones de dólares. El titular de Defensa señaló que, desde el año 2022, el Ejecutivo fue blanco de intentos de desestabilización impulsados por sectores de derecha y del llamado “evismo”. Recordó que ese año se registró el paro más largo de la historia del país, con 36 días consecutivos, paralizando el aparato productivo de la región y del país.

– El Corredor Bioceánico avanza en Paraguay, mientras Bolivia sigue al margen

El proyecto del Corredor Vial Bioceánico, una ambiciosa obra que busca unir Brasil y Argentina con los puertos de Chile, continúa su construcción en el corazón del Chaco paraguayo. Según un artículo del diario paraguayo Hoy, la obra avanza con un fuerte énfasis en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Sin embargo, este megaproyecto, concebido para conectar las economías de la región, una vez más pone en evidencia el aislamiento de Bolivia. El reporte de Hoy destaca los avances en el Tramo 3 de la ruta PY15, que atraviesa el Chaco paraguayo desde Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo. La obra, que es descrita como una «pieza clave de la carretera estratégica que unirá el Atlántico con el Pacífico», incluye varias acciones ambientales pioneras. Uno de los aspectos más sobresalientes del proyecto es la construcción de pasos de fauna. Estas estructuras están diseñadas para permitir que los animales silvestres crucen la carretera de forma segura, evitando atropellamientos y la fragmentación de sus hábitats.

– El trigo nacional solo cubre 25 % de la demanda interna del mercado

Hubo poco que fes tejar durante los actos del Día Nacional del Trigo, el fin de semana. Las cifras muestran que en Bolivia sólo se produce hasta el 25 por ciento de la demanda interna, que supera las 850 mil toneladas anuales. En medio de este desalentador panorama, los panificadores disminuyen la producción del principal alimento que se consume principalmente en la región occidental del país y surgen amenazas de que el precio del pan suba por encima de los 50 centavos que actualmente cuesta cada marraqueta. Ejecutivos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) realizaron varias actividades por el 32º Día Nacional del Trigo en el municipio de Okinawa Uno, Santa Cruz, donde agricultores, investigadores, técnicos, empresas del sector agrícola y autoridades se reunieron para compartir los avances tecnológicos en torno a este cultivo. El gerente de Anapo, Jaime Hernández, destacó que para la campaña de invierno 2025 se proyecta una producción de trigo de al menos 100 mil toneladas métricas.

– Aseguran que empresa estatal de alimentos es autosostenible, aporta a los bonos y regula precios

La Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) inauguró el viernes en el municipio de Viacha, departamento de La Paz, la Planta Procesadora de Derivados de Cereales y Almendras, con una inversión de Bs 24,7 millones, como parte de las “200 obras del Bicentenario”, que el Gobierno pretende encarar durante el mes de agosto. Grover Espejo, responsable de la Línea de Alimentos de EBA, hizo un llamado para “apoyar las políticas de industrialización” del Gobierno y aseguró que la empresa fundada en 2018 es autosostenible financieramente, aporta con recursos para los distintos bonos que se entregan a sectores desfavorecidos y es una reguladora de precios de ciertos productos en el mercado nacional. “Se mueve una economía bastante amplia. Estamos hablando también, solamente con la planta de derivados en el municipio de Viacha, estamos trabajando alrededor de 2.000 empleos indirectos en el sector”, resaltó Espejo, al mencionar principalmente productores de alimentos como leche, castaña y quinua.