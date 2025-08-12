Evo dice que Andrónico le ofreció la Vicepresidencia y pide segunda vuelta entre el primero y el nulo

Anticipó que el ganador de los comicios tendrá 25% y que los nulos llegarán al 20%, por lo que el balotaje debe ser con quienes prefirieron anular su voto.

eju.tv / Video: RKC

El dirigente cocalero Evo Morales aseguró este martes que Andrónico Rodríguez le ofreció la Vicepresidencia a cambio de recibir su apoyo para los comicios del 17 de agosto próximo.

«Quiero aprovechar, rapidito, compañero, anoche, esta mañana, me hacen ofrecer (sic) ‘la Vicepresidencia se lo entregamos’, de manera descarada, digo, Andrónico me hace mandar mensaje con algunos compañeros, ‘está dispuesto a ceder la Vicepresidencia’«, declaró Morales en entrevista con la radio de los cocaleros.

El exjefe del MAS quedó excluido de la carrera electoral porque la Constitución se lo impide. No obstante, se niega a respaldar la candidatura de su pupilo, quien aspira a la Presidencia con Alianza Popular.

«Por favor, no sean descarados, sinvergüenzas, descarados, ofreciendo Vicepresidencia, más antes senaturía (sic), ahora Vicepresidencia; yo quiero decirle, si están con el pueblo, súmense al voto nulo, levanten su candidatura», dijo Morales.

Morales aseguró que el resultado de los comicios del domingo no tendrán validez por el alto porcentaje de votos nulos. Según él, el primero no tendrá más de 25% de apoyo, en tanto que el segundo será el nulo, con al menos el 20%, por lo que la segunda vuelta debería ser entre el primero y el nulo, para convocar a una nueva votación.

«Aquí el candidato del pueblo no está, no tenemos candidato ni candidata, paralelo a eso el voto nulo está creciendo, el viernes hice decir, el voto nulo rondea (sic) el 20% (…), si el primero es 25, el voto nulo es 20, entonces la segunda vuelta tendría que ser con el voto nulo», indicó.