Evo no participará en las elecciones; seguidores se alistan para enfrentar al nuevo gobierno

Fuente: lostiempos.com

Omar Ramírez, vocero de la agrupación, que no cuenta con reconocimiento legal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó en conferencia de prensa que no encontraron un partido que pudiera inscribir a Morales y garantizar su presencia en la papeleta electoral.

Aseguró que el presidente Luis Arce habría amenazado a Eva Copa y al partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) de Johnny Fernández con correr la misma suerte de PAN-BOL y Frente para la Victoria (FPV) si intentaban postularlo.

Según “Evo Pueblo”, las elecciones han sido diseñadas por el gobierno de Arce, en coordinación con el TSE y el Tribunal Constitucional Plurinacional, para impedir la participación de Morales.

“Estas elecciones fraudulentas, ilegales e inconstitucionales están hechas para que la derecha gane. Luis Arce no ha permitido que Evo Morales esté en la papeleta. Pido a mis hermanos atrincherarse en cada región para enfrentar al próximo gobierno, que será de la derecha boliviana. No le tenemos miedo”, declaró su portavoz.

La organización acusó al futuro gobierno de pretender imponer “dictadura, neoliberalismo, fascismo y odio”, con la complicidad de “los traidores Luis Arce y Andrónico Rodríguez” a quienes responsabilizan de la proscripción de Morales.

Los dirigentes ratificaron su lealtad al exmandatario y anunciaron que, de confirmarse un gobierno de derecha, buscarán derrocarlo con movilizaciones en las calles a partir del 8 de noviembre, fecha prevista para la posesión presidencial.